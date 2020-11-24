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Аканджи: «„Боруссия“ не очень хорошо стартовала в Лиге чемпионов»

сегодня, 06:33
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге23:00 Не начался

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи дал комментарий в преддверии домашнего матча с «Брюгге» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На данный момент мы [защитники] очень хорошо играем вместе. Индивидуально дела тоже идут хорошо, и я надеюсь продолжать в том же духе. Схема, будь то 3 защитника или 4, не сильно сказывается на мне.

Мы не очень хорошо стартовали в Лиге чемпионов, но теперь догнали соперников (Прим. — «Боруссия» лидирует в группе после 3 туров). Хотим хорошо начать вторую половину группового этапа. Поэтому для нас чрезвычайно важна победа [в матче с «Брюгге»].

Матч между командами в 3-м туре завершился крупной победой «Боруссии» (3:0).

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:07
Разгромят бельгийцев, к гадалке не ходи.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 07:01
Группа Дортмунду на этот раз досталась несложная, так что особого беспокойства не было и после стартового поражения от Лацио.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 06:51
Тем интеоеснее будкт матч. Испрпвляйтесь
ОПС
ОПС
сегодня в 06:37
Нам остается только посмотреть.
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