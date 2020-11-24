Аканджи: «„Боруссия“ не очень хорошо стартовала в Лиге чемпионов»

Защитник дортмундской «Боруссии» дал комментарий в преддверии домашнего матча с «Брюгге» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На данный момент мы [защитники] очень хорошо играем вместе. Индивидуально дела тоже идут хорошо, и я надеюсь продолжать в том же духе. Схема, будь то 3 защитника или 4, не сильно сказывается на мне.

Мы не очень хорошо стартовали в Лиге чемпионов, но теперь догнали соперников (Прим. — «Боруссия» лидирует в группе после 3 туров). Хотим хорошо начать вторую половину группового этапа. Поэтому для нас чрезвычайно важна победа [в матче с «Брюгге»].