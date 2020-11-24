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Боярский — о «Зените» в ЛЧ: «Иногда в кино играет звезда, а фильм — де**мо»

сегодня, 16:08
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов петербургского клуба с «Лацио».

Думаю, вряд ли «Зенит» сможет дать бой. Если сыграют вничью, будет хорошо. Я не питаю иллюзий на этот счет. Мотивации никакой нет.

Победа? Сомневаюсь. Нужно поберечь себя и бросить силы на внутренний чемпионат.

Это обычная история со всеми нашими командами. Нам еще далеко до европейских команд. Бывает, в кино играет звезда, а фильм — дерьмо. Так и в футболе. Игроки могут быть замечательными, но целиком наши команды особого интереса не представляют.

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Все комментарии
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 18:31
Пора бы Зениту в этой ЛЧ хотя бы Лацио обыграть.
VV V
VV V
сегодня в 18:31
Всё верно шляпа сказал, Зениту премиальные не нужны, так как Зенит ежедневно и безлимитно заглядывает в государственную кубышку Газпрома.
Faustello
Faustello
сегодня в 18:19
Если уж сравнивать кино и наши клубы, то это эти 56ьные комедии в постановке всяких светлаковых, мартиросянов, галустянов и иже с ними
Faustello
Faustello
сегодня в 18:17
Вот что значит пару дней не квасить!!! Сразу адекватная речь появляется))
DVOK68
DVOK68
сегодня в 18:01
Мотивации нет?)))
Да ты шляпа,совсем очешуел,премиальные за победу никто не отменял,это во первых,а во вторых шансы ещё есть на место,повыше четвёртого.
Бросить все силы на чемп,наплевав на ЛЧ,зачем,с какой целью?Чтобы выиграв право играть и на будущий сезон в ЛЧ,вновь плюнуть и тогда,с целью выиграть чемп России?)
Вот он человек из пяти букв....)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:49
У Зенита самый сильный состав в РПЛ, но слабый тренер и штаб его многочисленный. Сегодня, скорее всего опять опозорятся, а потом этот физрук выдаст очередные - "Это типа, футбол и всё в нём бывает. А так-то у нас всё замечательно".
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:33
Звезды категории "Б", режиссер бюджетный, продюсер казнокрад, сценарист - бездарность, а фильм - лютый треш.
Сантус
Сантус
сегодня в 17:28
Любое кино зависит от сценария и режиссёра.Читай руководство Лиги и тренерский штаб.Режиссёров уже приглашали,топовых....И?Проблески были и только.Про актёрский состав я вообще молчу....)А в принципе это наверное камень в сторону Семака...)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:22
Удачи Лацио
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:21
Михаилу надо бросить давать комментарии
Аксинья
Аксинья ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 16:58, ред.
и все после твоих слов тайком взглянули на...Медведева))
Аксинья
Аксинья
сегодня в 16:56
Миша, за внутренний чемпионат будь спок - там эту каналью Зенит за уши но в чемпионы вытащат...а вот в Риме нужно дать бой тысяча чертей))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:53
Если фильм хреновый а играют одни звёзды значит режиссёр рылом не вышел.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:53
Миша вспомнил о своих ролях в де**мовых фильмах...
particular
particular
сегодня в 16:50
Кто-то должен ответить за печаль человека, не снимающего шляпу...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:40
Про замечательных игроков хотелось бы поподробнее. На данный момент кроме Кузяева и выделить то особо некого. Все примерно на данный момент средненько играют. После сборных многие команды провели невыразительные матчи. Кто быстрее оклемается, тот и победит. Нашим клубам отступать некуда, или пан, или пропал.
Ждем . Болеем за наших.
Всем здоровья.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 16:37, ред.
Снимаю шляпу Миша. точная аналогия. ....кстати за фильм "мама" тебе должно быть стыдно перед детьми )
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 16:32
А как же зенит лучший клуб восточной европы????
112910415
112910415
сегодня в 16:25
ужас, до чего дошёл !
David Young
David Young
сегодня в 16:19
Кстати, не помню ни одного заголовка с новостью связанной с Михаилом Боярским, или отрывка его речи, где было даже одно слово подобного плана, совсем довёл Зенит мужика, уже без грубых слов свои мысли и чувства о клубе Боярскому не описать.
David Young
David Young ответ rubinovyi2 (раскрыть)
сегодня в 16:16
Зенит стал настолько плох, что даже у задорного и вспыльчивого гасконца пропала страсть по отношению к любимому клубу, и осталось горькое ощущение внутри, которое не перебить даже лучшим вино Бордо.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 16:11
Куда делась уверенность мушкетера всех времен и народов,что Зенит крут и всех порвет?))
shlomo
shlomo
сегодня в 16:10
Ну в принципе все правильно сказал....но на ничейку думаю не наиграет Зенит...
David Young
David Young
сегодня в 16:09
Очень точное и элегантное описание "кинематографа" Зенита в этом сезоне Лиги Чемпионов.
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