Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов петербургского клуба с «Лацио».

Думаю, вряд ли «Зенит» сможет дать бой. Если сыграют вничью, будет хорошо. Я не питаю иллюзий на этот счет. Мотивации никакой нет.

Победа? Сомневаюсь. Нужно поберечь себя и бросить силы на внутренний чемпионат.

Это обычная история со всеми нашими командами. Нам еще далеко до европейских команд. Бывает, в кино играет звезда, а фильм — дерьмо. Так и в футболе. Игроки могут быть замечательными, но целиком наши команды особого интереса не представляют.