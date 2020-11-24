ГлавнаяНовости

Губерниев: «С тревогой жду игры российских клубов в ЛЧ»

сегодня, 11:40

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал предстоящие матчи группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» и «Лацио» — «Зенит».

С тревогой жду эти игры. Сборная, состоящая из футболистов, которые привыкают проигрывать в Лиге чемпионов, эту полосу поражений на себя примеряет. Я очень рассчитываю, что наши футболисты встрепенутся, несмотря ни на что.

У «Краснодара» многое зависит от скамейки, у «Зенита» игра в России и Европе — это две разные истории. Но я верю в чутье Семака, надеюсь, он сможет перестроить игру. К сожалению, в Лиге чемпионов наши команды играют вторым номером, от соперника. Вряд ли тут стоит искать какие-то иные схемы, но и эта философия может принести. Я буду следить и по-прежнему гордо ношу звание единственного в стране футбольного обозревателя!

Все новости
Килин: «Футбол в Тамбовской области не нужен, нас бросили»
Сегодня, 11:32 Комментарии4
Дмитрий Тарасов выступил за вакцинацию от коронавируса
Сегодня, 10:32 Комментарии14
Аленичев: «Наши игроки не едут в Европу, потому что в России больше платят»
Сегодня, 10:07 Комментарии28
Селюк о Гогуа: «Уверен, ни один защитник в РПЛ не имел такой статистики»
Сегодня, 05:57 Комментарии6
Червиченко: «Думаю, „Локомотив“ проиграет „Атлетико“ с разницей в 3 мяча»
Сегодня, 05:30 Комментарии10
Куртиян: «„Зениту“ будет очень непросто взять три очка с „Лацио“»
Сегодня, 03:18 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 12:21
Лучше б ты не носил это гордое звание.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 11:57
Насчет единственного в стране, он конечно перегнул. Ну а что касается остального, там не надо быть сильным футбольным экспертом. Там даже ребёнку из детсада все ясно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:57
Скорее поверю в Ктулху, чем в чутье Семака. А пораженцев от футбола пора переводить на МРОТ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:48
Димка не твоё это, скоро твой биатлон!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:46
дима давай уже думай про лыжников )))))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:46
Учитывая бескомпромиссность Губерниева в высказываниях, не думаю, что он, как выразился, "испытывает тревогу" по поводу результатов наших клубов. Ему такие выражения не свойственны. "Сарказм" - хотел он сказать, но решил смягчить, чтобы не навлечь на себя очередную порцию критики.
Борг
Борг
сегодня в 11:44
За зенит, почему то спокоен, со своей твёрдой задачей(занять последнее место в группе), он благополучно думаю справится, "флагман" же всё таки...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:42
И не только ты.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100