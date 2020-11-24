Губерниев: «С тревогой жду игры российских клубов в ЛЧ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал предстоящие матчи группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» и «Лацио» — «Зенит».

С тревогой жду эти игры. Сборная, состоящая из футболистов, которые привыкают проигрывать в Лиге чемпионов, эту полосу поражений на себя примеряет. Я очень рассчитываю, что наши футболисты встрепенутся, несмотря ни на что.

У «Краснодара» многое зависит от скамейки, у «Зенита» игра в России и Европе — это две разные истории. Но я верю в чутье Семака, надеюсь, он сможет перестроить игру. К сожалению, в Лиге чемпионов наши команды играют вторым номером, от соперника. Вряд ли тут стоит искать какие-то иные схемы, но и эта философия может принести. Я буду следить и по-прежнему гордо ношу звание единственного в стране футбольного обозревателя!