ГлавнаяНовости

Сафин: «Раньше плакал, когда „Спартак“ проигрывал, а сейчас убить хочется»

сегодня, 13:06

Известный болельщик «Спартака» Марат Сафин поделился мнением о выступлениях московского клуба в последнее время.

Я всегда критикую «Спартак», не со злом. Когда они обыгрывали «Реал», доходили до полуфинала Лиги чемпионов, там играл Никифиров, Цымбаларь, Мостовой, это была серьезная команда. А сейчас мы воду возим — хорошо, уверенно, красиво, получая такие деньги. Они думают, что Бекхэмы, но бегают еле-еле.

У нас двое теннисистов стоят в десятке лучших, а в футболе мы проигрываем Сербии 0:5. Вот это наш футбол. Я плакал, когда «Спартак» проигрывал «Нанту», а сейчас даже слез нет, убить их хочется.

Все новости
Бушманов: «На сегодняшний день в РПЛ нет явного фаворита»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Боярский — о «Зените» в ЛЧ: «Иногда в кино играет звезда, а фильм — де**мо»
Сегодня, 16:08 Комментарии24
Уткин: «Сегодняшняя игра покажет, чем является „Зенит“ на самом деле»
Сегодня, 15:39 Комментарии14
Крыховяк: «Игра в Лиге чемпионов — задача номер один для „Локомотива“»
Сегодня, 15:31 Комментарии6
Австралийский клуб хочет подписать игрока «Енисея»
Сегодня, 15:04 Комментарии4
Губерниев: «С тревогой жду игры российских клубов в ЛЧ»
Сегодня, 11:40 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 16:23
Сафину впору лечиться..
Miaf
Miaf
сегодня в 16:00
Вся Россия болеет за Спартак!
Faustello
Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
сегодня в 14:08, ред.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 13:46
      Baggio R.
      Baggio R. ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
      сегодня в 13:29
      Он такого не говорил. Не надо выдавать желаемое за действительное
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 13:27
      что вы что они раз в десять лет можете на что то сподобится)))))
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      сегодня в 13:11
      Так значит Сафин хочет убить (т.е. расформировать) cпартак!
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      сегодня в 13:08, ред.
      К нам Черчесов придёт? Я не вызывал.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100