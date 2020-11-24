Сафин: «Раньше плакал, когда „Спартак“ проигрывал, а сейчас убить хочется»

Известный болельщик «Спартака» Марат Сафин поделился мнением о выступлениях московского клуба в последнее время.

Я всегда критикую «Спартак», не со злом. Когда они обыгрывали «Реал», доходили до полуфинала Лиги чемпионов, там играл Никифиров, Цымбаларь, Мостовой, это была серьезная команда. А сейчас мы воду возим — хорошо, уверенно, красиво, получая такие деньги. Они думают, что Бекхэмы, но бегают еле-еле.

У нас двое теннисистов стоят в десятке лучших, а в футболе мы проигрываем Сербии 0:5. Вот это наш футбол. Я плакал, когда «Спартак» проигрывал «Нанту», а сейчас даже слез нет, убить их хочется.