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Уткин: «Сегодняшняя игра покажет, чем является „Зенит“ на самом деле»

сегодня, 15:39
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал предстоящий матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит».

Мне кажется, сегодня мы увидим, готов ли «Зенит» дать последний бой. Там много опытных игроков, костяк команды сложился не за один сезон. В такой турнирной ситуации, как нынешняя зенитовская, команда такого рода или смиряется с судьбой и отбывает номер, довольствуясь отсутствием позора, или — вот то, что я немного пафосно сформулировал чуть выше.

Что я под этим подразумеваю? Выраженное стремление победить. Шансов немного и ситуация тяжелейшая, но даже к немногим шансам есть путь. Соответственно, я хочу увидеть и игровую модель, также направленную на победу. Впрочем, может быть, комплект опытных игроков и не является настоящей бандой. Тогда мы потеряем время совсем впустую.

В общем, сегодняшняя игра мне во многом покажет, чем является «Зенит» на самом деле.

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Все комментарии
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 18:36
Сегодня игра покажет, сможет Зенит хотя бы Лацио обыграть в группе ЛЧ.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 17:22
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 17:07
    Как в старом анекдоте, Дзюба сядет в середине поля на травку, сделает свое "маленькое дело", а потом:"Кто здесь?!"
    112910415
    112910415
    сегодня в 16:27
    Артём им покажет, надолго запомнят !
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 16:12, ред.
    В домашнем матче с «Лацио» «Зенит» выглядел неплохо, тем более что Лацио приехал в Петербург без нескольких ключевых игроков, но на выезде Зениту будет намного сложнее – даже с учетом возвращения Артемки, который отдыхал во время матчей сборных. В этом сезоне «Лацио» проиграл дома всего лишь однажды (1:4 от «Аталанты»), а потом расправился с «Боруссией» и не уступил «Ювентусу»
    Получится ли у Зенита зацепить хоть ничью? Скорее нет!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 16:03
      drug01
      drug01
      сегодня в 15:58
      Будем смотреть и ждать результат
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 15:56
      У букмекеров не всё так безнадежно.
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      сегодня в 15:55
      Я думаю, сегодня Дзюба поставит толстого пернатого матерщинника и хейтера на место. Не для того он руки вечерами качал под мысли об Орзул, чтобы после этого не разбросать мощными движениями защитников "Лацио" и не принести победу питерскому клубу!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 15:54
        Project Pandora
        Project Pandora ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
        сегодня в 15:45
        Чем
        Faustello
        Faustello
        сегодня в 15:44
        74ры должны приложить усилия и кончить первыми!
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        сегодня в 15:41
        Кто бы спорил...
        sv_1969
        sv_1969
        сегодня в 15:41
        Уткин ждет поражения Зенита))
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        сегодня в 15:40
        Мы все и так знаем кем!
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