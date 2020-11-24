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Крыховяк: «Игра в Лиге чемпионов — задача номер один для „Локомотива“»

сегодня, 15:31
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 23:00 Не начался

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк заявил, что попадание в Лигу чемпионов и игра в этом турнире являются главными целями московского клуба.

Как в «Локомотиве» относятся к Лиге чемпионов? Для нас это задача номер один. Для развития клуба жизненно важно участвовать в столь престижном турнире. Именно поэтому ты хочешь выкладываться по максимуму и доказывать, что заслуживаешь право играть в Лиге чемпионов. Что ты попал туда не благодаря удаче или каким-то другим случайным обстоятельствам.

Я считаю, наша команда движется в верном направлении. Мы развиваемся, и для нас очень важно каждый сезон играть в Лиге чемпионов.

Завтра «Локомотив» сыграет против «Атлетико» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:57
Каждое очко приносит хорошие деньги.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:44
Да и в РПЛе надо играть...
Faustello
Faustello
сегодня в 15:40
Вот что значит только капусту жрать! Уже галлюцинации!)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:39
Много не пропустят я думаю))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:33
Другой задачи у локо нет.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:33
Понятно...ну хоть как то попытайтесь сыграть в футбол
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