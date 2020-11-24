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Игонин: «В игре „Зенита“ для меня есть положительный момент»

сегодня, 18:35
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился 1-й тайм

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин порассуждал о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским клубом и «Лацио».

Петербуржцы будут стараться зацепиться за последний шанс в Лиге чемпионов. Нам очень тяжело объективно оценивать наши силы. Нам хочется одного, да и декларируем мы одно, а по факту видим другое. Мы считаем постоянно шансы, оцениваем жеребьёвки, смотрим в календарь, — всё это говорит о силе нашего чемпионата. Мы ещё не настолько мощные, чтобы мерить силу выходом или не выходом в плей-офф. Всегда есть доля случая. Поэтому, мне хочется смотреть на уровень игры и по ходу матча делать выводы из увиденного, на сколько мы отстаём или доминируем.

То, что мы увидели в отношении «Зенита», не очень радует. Но для меня есть положительный момент, что когда петербуржцев ругали за то, что они играли в глухой обороне, я увидел, что «Зенит» может играть в абсолютно другой футбол. Нет такого, что всегда бьём на Дзюбу и игра идёт через это. Да, команда проиграла, игра выглядела непрезентабельно, но были попытки как-то поменяться.

Что касается самоотдачи, это очень простой выход, если что-то не получается – отличный механизм для противостояния. Вот в этом компоненте я вижу, что не все футболисты отдаются на сто процентов. Готовы ли мы всегда играть в свой футбол? Видимо, не всегда. Мне будет интересна игра «Зенита» сегодня, их настрой и план на матч. Но наш футбол ещё не созрел для понятия: мы играем так, как считаем нужным.

Зрителей не обманешь, если видно, что команда слабее физически и технически – покажите игру, как сборная России, покажите самоотдачу, и зрители вам многое простят.

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Все комментарии
safari-05
safari-05
сегодня в 21:52
Как сборная только не надо.
112910415
112910415
сегодня в 19:51
всё будет как обычно
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 19:44
Они ползать будут к 20 минуте уже)))
Все верно миллионы на кармане зачем что то делать???
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:23
Они уже получили свои миллионы за ЛЧ, никто выкладываться не будет. Думаю будут такой же трусливый автобус, как в Дортмунде и свои стандартные 2-3 банки Зенит получит, скорее всего во 2-м тайме, когда уже все "уставшие" от нагрузок начнут уже ползать на поле.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:19
Игра не соответствует зарплатам.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:00
Посмотрим сегодня! Зенит победить должен!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:55
Тактика Зенит трусливая смелей играть надо.
viv
viv ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:54
Для кого? Для Лацио?)))
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 18:53
Пора бы Зениту в ЛЧ обыграть хотя бы Лацио.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:52
Зенит прошел короткий бесславный путь от "всех порвем" до "можем зацепиться"...
sv_1969
sv_1969 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 18:50
Одно слово Алеша)))))
Аксинья
Аксинья ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:46
Алёша потроллил Зенит этой фразой...
nubom
nubom
сегодня в 18:43
... они начнут играть, когда я уже засну...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:43
Скоро увидим воочию на что способен сегодня Зенит. Спрогнозировать что то очень сложно. Мяч круглый и куда он закатится угадать сложно.
Ждем игр и болеем за наших.
andre_can
andre_can
сегодня в 18:41
Зенит- фаворит! Был, есть и всегда им будет!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:38
покажите игру, как сборная России! Ключевая фраза!!0-5))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:36
Да нормально всё будет...
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