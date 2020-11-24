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Бушманов: «На сегодняшний день в РПЛ нет явного фаворита»

сегодня, 17:39

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов порассуждал о чемпионской гонке в нынешнем сезоне чемпионата России.

Вряд ли ЦСКА можно назвать претендентом номер один. По составу предпочтительнее всё равно выглядит «Зенит». На сегодняшний день в РПЛ нет явного фаворита. В предыдущие годы как раз в ноябре-декабре одной из команд, как правило, удавалось уйти в отрыв. В прошлом сезоне это сделали петербуржцы. Возможно, так произойдёт и сейчас. Вообще же на первое место может подняться любая команда из лидирующей группы.

Ранее об игре ЦСКА высказался экс-игрок сборной России Дмитрий Кириченко.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:20
Фаворита действительно нет. Тем интереснее чемпионат. Не думаю , что только первая тройка будет претендовать на чемпионство. Включиться может и Локо , и Динамо, и Ростов. Да и Краснодар сбрасывать со счетов не стал бы. Сезон труднейший : травмы, плотнейший график, вирус сильно влияют на результаты команд. Кого эти невзгоды потерзают меньше всего , тот и победит в чемпионате. По составу Зенит конечно выглядит предпочтительнее всех, но по игре на данный момент он явно не лучше других.
Ждем начала второго круга, а сегодня болеем за наших в ЛЧ.
Всем здоровья.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:19
Похоже никто не хочет быть чемпионом.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:51
Время покажет
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:47
    STVA 1
    STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 17:45
    Не факт! Корона уравнивает шансы! Да и Зенит с ресурсом не сказал последнего слова!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 17:44
    Цска всегда будет первым!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 17:43
    Фаворит это цска
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