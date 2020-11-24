Бушманов: «На сегодняшний день в РПЛ нет явного фаворита»

Бывший главный тренер молодежной сборной России порассуждал о чемпионской гонке в нынешнем сезоне чемпионата России.

Вряд ли ЦСКА можно назвать претендентом номер один. По составу предпочтительнее всё равно выглядит «Зенит». На сегодняшний день в РПЛ нет явного фаворита. В предыдущие годы как раз в ноябре-декабре одной из команд, как правило, удавалось уйти в отрыв. В прошлом сезоне это сделали петербуржцы. Возможно, так произойдёт и сейчас. Вообще же на первое место может подняться любая команда из лидирующей группы.