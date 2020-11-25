Семак: «Ребята старались, но не получилось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выездное поражение от «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Недостаток кадров? Конечно, это важный аспект. К сожалению, игра для нас началась не совсем удачно, два прекрасных дальних удара, которые всё-таки позволили «Лацио» играть в привычной манере, на контратаках. Мы, в свою очередь, забили один мяч и вернулись в игру, но пенальти снова отдалил нас от положительного результата.
Понятно, что некоторые игроки, которые вышли на этот матч, на сегодняшний день не находятся в лучших кондициях. Те же Дриусси и Азмун одну тренировку с командой провели, Малком 15 минут сыграл, за месяц у него — две тренировки. Дали возможность молодым, которые показали себя неплохо, молодцы. Но, к сожалению, мы не смогли удачно сыграть. Ребята старались, но не получилось.
Перестановка Ерохина и Малкома? Здесь два фактора сыграли. Во-первых, Малком далеко не в оптимальной кондиции, Ерохин лучше готов сейчас, чтобы отрабатывать в центре. Каждый игрок на счету, поэтому мы немного освободили Малкома от дополнительной работы и нагрузили Ерохина.
Отлично, что я послушал несколько пресс-конференций Мусаева, поэтому сейчас целый большой абзац я посвещу тому, что я не могу играть без игроков. Вот, сейчас еще добавлю (самому смешно) что наша молодежь прекрасно себя проявила (ха-ха, это Мусаев-то, который в прошлом году в "Зените-2" в третьей лиге за 40 матчей забил два гола и отдал две голевые, интересно, сколько родители платят, чтобы он был в составе?).
Так, что еще можно добавить? Снова про недостаток игроков очень важно сказать. Скажу, что Малком был не в оптимальной кондиции (неважно, что он один и бегал, кажется).
Уф, вроде бла-бла-бла закончил, и я как бы и не физрук. Отлично, пойду за зарплатой."
Отлично, что я послушал несколько пресс-конференций Мусаева, поэтому сейчас целый большой абзац я посвещу тому, что я не могу играть без игроков. Вот, сейчас еще добавлю (самому смешно) что наша молодежь прекрасно себя проявила (ха-ха, это Мусаев-то, который в прошлом году в "Зените-2" в третьей лиге за 40 матчей забил два гола и отдал две голевые, интересно, сколько родители платят, чтобы он был в составе?).
Так, что еще можно добавить? Снова про недостаток игроков очень важно сказать. Скажу, что Малком был не в оптимальной кондиции (неважно, что он один и бегал, кажется).
Уф, вроде бла-бла-бла закончил, и я как бы и не физрук. Отлично, пойду за зарплатой."
нормально все у них там, теперь можно и вздр***нуть слегонца))
нормально все у них там, теперь можно и вздр***нуть слегонца))
А так, очередной пролет в лч
А так, очередной пролет в лч