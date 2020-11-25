Семак: «Ребята старались, но не получилось»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал выездное поражение от «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Недостаток кадров? Конечно, это важный аспект. К сожалению, игра для нас началась не совсем удачно, два прекрасных дальних удара, которые всё-таки позволили «Лацио» играть в привычной манере, на контратаках. Мы, в свою очередь, забили один мяч и вернулись в игру, но пенальти снова отдалил нас от положительного результата.

Понятно, что некоторые игроки, которые вышли на этот матч, на сегодняшний день не находятся в лучших кондициях. Те же Дриусси и Азмун одну тренировку с командой провели, Малком 15 минут сыграл, за месяц у него — две тренировки. Дали возможность молодым, которые показали себя неплохо, молодцы. Но, к сожалению, мы не смогли удачно сыграть. Ребята старались, но не получилось.

Перестановка Ерохина и Малкома? Здесь два фактора сыграли. Во-первых, Малком далеко не в оптимальной кондиции, Ерохин лучше готов сейчас, чтобы отрабатывать в центре. Каждый игрок на счету, поэтому мы немного освободили Малкома от дополнительной работы и нагрузили Ерохина.