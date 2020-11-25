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Семак: «Ребята старались, но не получилось»

сегодня, 01:29
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выездное поражение от «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Недостаток кадров? Конечно, это важный аспект. К сожалению, игра для нас началась не совсем удачно, два прекрасных дальних удара, которые всё-таки позволили «Лацио» играть в привычной манере, на контратаках. Мы, в свою очередь, забили один мяч и вернулись в игру, но пенальти снова отдалил нас от положительного результата.

Понятно, что некоторые игроки, которые вышли на этот матч, на сегодняшний день не находятся в лучших кондициях. Те же Дриусси и Азмун одну тренировку с командой провели, Малком 15 минут сыграл, за месяц у него — две тренировки. Дали возможность молодым, которые показали себя неплохо, молодцы. Но, к сожалению, мы не смогли удачно сыграть. Ребята старались, но не получилось.

Перестановка Ерохина и Малкома? Здесь два фактора сыграли. Во-первых, Малком далеко не в оптимальной кондиции, Ерохин лучше готов сейчас, чтобы отрабатывать в центре. Каждый игрок на счету, поэтому мы немного освободили Малкома от дополнительной работы и нагрузили Ерохина.

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RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 02:51, ред.
«Не фортануло, не вышло» (с) :)
Оновтун
Оновтун ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 02:50
Лидеры нового физручьего цеха - Семак и Мусаев
roniker_
roniker_
сегодня в 02:39
Так это они старались?!! Сергей Богданович, это ж как Ваша команда выглядит, когда не старается???
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 02:29
Немного, чучуть , не повезло, старались, хотели но не смогли и т.д красивые отмазки аж плакать хочется
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 02:12
Ой клоун!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Оновтун (раскрыть)
сегодня в 02:10
"К сожалению, мы, как обычно, были полным дном, но сейчас я скажу, что "Лацио" тупо повезло. Ага, вот еще, у "Лацио" короткая скамейка и у них не было ни малейшего желания нас громить, а мы ничего не предлагали, но я намекну, что они засели в обороне (насколько вы помните, благодаря везению).

Отлично, что я послушал несколько пресс-конференций Мусаева, поэтому сейчас целый большой абзац я посвещу тому, что я не могу играть без игроков. Вот, сейчас еще добавлю (самому смешно) что наша молодежь прекрасно себя проявила (ха-ха, это Мусаев-то, который в прошлом году в "Зените-2" в третьей лиге за 40 матчей забил два гола и отдал две голевые, интересно, сколько родители платят, чтобы он был в составе?).

Так, что еще можно добавить? Снова про недостаток игроков очень важно сказать. Скажу, что Малком был не в оптимальной кондиции (неважно, что он один и бегал, кажется).

Уф, вроде бла-бла-бла закончил, и я как бы и не физрук. Отлично, пойду за зарплатой."
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 01:56
О, Семак освоил методички Мусаева насчет того, что любое поражение "Краснодара" является следствием проблем с игроками. Хоть какой-то прогресс, раз тренерского нету.
Оновтун
Оновтун
сегодня в 01:52
Недостаток тренера? Конечно, это важный аспект. Здесь два фактора сыграли. Во-первых, я не тренер.. Поэтому второй фактор даже не назову
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 01:50
Ну, блин, да, 1 очко в 4 играх, бывает, чё.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 01:44
все норм, позор по расписанию, зарплата, не маленькая, тоже)))
нормально все у них там, теперь можно и вздр***нуть слегонца))
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 01:43
Не получилось?!!!!!!!!!!!!!!!!!Ты должен благодарить Кержакова,что ни 6(7) мячей пропустили а всего 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
viv
viv
сегодня в 01:38
Серёга, 4-ое место 1 очко - это позор.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 01:36
Нужно просто всему зениту выпускать видосики)))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:32
Если бы они старались сегодня так же, как Зюба старался на камеру, то может и зацепили бы что то))
А так, очередной пролет в лч
viv
viv
сегодня в 01:31
Иммобиле сделал больше, чем Дзюба и Малком вдвоём.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:30
Хотели как лучше, получилось как всегда.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:30
Просто пооучилось как вмегда
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