Шамкин: «Немного не повезло с пенальти. Считаю, мы могли вытащить эту игру»

Форвард «Зенита» Дании Шамкин дал комментарий после поражения от «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Считаю, что это отличный опыт. Думаю, мы с Леоном [Мусаевым] себя неплохо проявили. В таких играх необходимо показывать качественный футбол, отрабатывать как в атаке, так и в обороне.
Ругался ли Ловрен в раздевалке из-за того, что попал ему в лицо? Нет, наоборот похвалил, что закрыл свою зону и отработал до конца на позиции. Это случайность, я извинился, проблем нет.
Какую установку получил от Семака? Он просил больше бить из-за штрафной. К сожалению, у меня ударов не было, но всё ещё впереди. С задачей я более-менее справился.
Чего не хватило? Нужно было больше играть через наши быстрые фланги, навешивать и бить. Немного не повезло с пенальти, так, я считаю, мы могли вытащить эту игру.
Скорее с игроками,с мозгами в этот день Зениту не повезло. Эх, да если бы только в этот день, то хрен бы с ним...
Скорее с игроками,с мозгами в этот день Зениту не повезло. Эх, да если бы только в этот день, то хрен бы с ним...