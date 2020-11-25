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Шамкин: «Немного не повезло с пенальти. Считаю, мы могли вытащить эту игру»

сегодня, 02:10
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Форвард «Зенита» Дании Шамкин дал комментарий после поражения от «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Считаю, что это отличный опыт. Думаю, мы с Леоном [Мусаевым] себя неплохо проявили. В таких играх необходимо показывать качественный футбол, отрабатывать как в атаке, так и в обороне.

Ругался ли Ловрен в раздевалке из-за того, что попал ему в лицо? Нет, наоборот похвалил, что закрыл свою зону и отработал до конца на позиции. Это случайность, я извинился, проблем нет.

Какую установку получил от Семака? Он просил больше бить из-за штрафной. К сожалению, у меня ударов не было, но всё ещё впереди. С задачей я более-менее справился.

Чего не хватило? Нужно было больше играть через наши быстрые фланги, навешивать и бить. Немного не повезло с пенальти, так, я считаю, мы могли вытащить эту игру.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
сегодня в 03:59
С юных лет прививают коленно-локтевую позу новым поколениям футболистов, и те, к сожалению, принимают это, как данность, мол, только удачи не хватает..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:40
Если бы , да кабы - не считается.
roniker_
roniker_
сегодня в 02:36
"...Немного не повезло с пенальти..."
Скорее с игроками,с мозгами в этот день Зениту не повезло. Эх, да если бы только в этот день, то хрен бы с ним...
Mangur
Mangur
сегодня в 02:13
К чему излишние оправлания?
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