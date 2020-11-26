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Канчельскис: «Не ожидал я такого от Черчесова, честно говоря»

сегодня, 13:43

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал скандальное интервью главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

Не ожидал я такого от Черчесова, честно говоря. На мой взгляд, это перебор. Я вообще удивлен, как такое можно было выдумать и сказать про своих игроков. Поступать так со своей командой — совершенно непонятная реакция на результаты. Да, ребята плохо играли, но они же выходили, старались, тренировались. Ну, вратарь, что тут сказать… Они иногда делают такие непонятные вещи. Видимо, это и здесь сыграло роль.

Да, возможно кто-то обидится и не захочет играть за Черчесова, но футболисты выходят за сборную, а не за тренера. Думаю, в скором времени будут какие-то объяснения тому, что было сказано, и это как-то сгладит углы. В любом случае переходить на личности — это некрасиво и неправильно. Можно поговорить с футболистом лично, но не выносить это на публику.

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cska vperiod
cska vperiod ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:17
Детсво у него тяжёлое было, отару овец пас оттуда и менталитет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:15
Прежде чем обижаться на черчеса надо сначала посмотреть на его череп и тогда все обиды пройдут мимо.
arsena1
arsena1
сегодня в 14:13
Произошел очередной усатый стыд
particular
particular
сегодня в 13:56
Стас не склонен к компромиссам и уверен в своей непогрешимости... Пора уже не углы сглаживать, а узел рубить...
shlomo
shlomo
сегодня в 13:56
И почему я совсем не удивлен....это просто стыдоба....да уж его интервью произвело эффект разорвавшейся бомбы....в тот же вечер появились первые комментарии — от тренеров, бывших игроков и экспертов (высказываться на этот счет продолжают до сих пор)..я до сих порне пойму, как главный тренер может давать такое интервью в прямом эфире на всю страну (эксперт, болельщик — еще ладно, но главный тренер)... .вопрос один: насколько разумно сейчас, за полгода до Евро, вести разговор в таком тоне не в раздевалке, а на федеральном канале?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:45
От чабана можно что угодно ожидать...
beefs
beefs
сегодня в 13:45
а я не удивлен, слишком его захвалили, а мы уже на 49...
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