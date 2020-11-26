Канчельскис: «Не ожидал я такого от Черчесова, честно говоря»

Бывший российский футболист прокомментировал скандальное интервью главного тренера национальной команды .

Не ожидал я такого от Черчесова, честно говоря. На мой взгляд, это перебор. Я вообще удивлен, как такое можно было выдумать и сказать про своих игроков. Поступать так со своей командой — совершенно непонятная реакция на результаты. Да, ребята плохо играли, но они же выходили, старались, тренировались. Ну, вратарь, что тут сказать… Они иногда делают такие непонятные вещи. Видимо, это и здесь сыграло роль.

Да, возможно кто-то обидится и не захочет играть за Черчесова, но футболисты выходят за сборную, а не за тренера. Думаю, в скором времени будут какие-то объяснения тому, что было сказано, и это как-то сгладит углы. В любом случае переходить на личности — это некрасиво и неправильно. Можно поговорить с футболистом лично, но не выносить это на публику.