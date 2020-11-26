РФС не планирует увольнять Черчесова до конца Евро-2020

Источник из РФС сообщает, что Станислав Черчесов останется главным тренером сборной России до конца Евро-2020.
Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы.
В РФС понимают озабоченность общественности, но существует проблема в готовности игроков. Некоторые клубы на сегодняшний день не могут обеспечить должный уровень подготовки игроков. Это связано с тем, что одних игроков подводят к определённым датам и матчам, которые нужны клубам.
Придется на бумагу разоряться
Придется на бумагу разоряться