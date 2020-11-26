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РФС не планирует увольнять Черчесова до конца Евро-2020

сегодня, 13:52

Источник из РФС сообщает, что Станислав Черчесов останется главным тренером сборной России до конца Евро-2020.

Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы.

В РФС понимают озабоченность общественности, но существует проблема в готовности игроков. Некоторые клубы на сегодняшний день не могут обеспечить должный уровень подготовки игроков. Это связано с тем, что одних игроков подводят к определённым датам и матчам, которые нужны клубам.

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brauning.86
brauning.86
сегодня в 14:27
Ктож уволит главного жополиза страны
Придется на бумагу разоряться
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 14:19
Кто же его уволит, он же памятник...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:05, ред.
Ресурс Черчесова еще до конца не исчерпан. Стас будет использован в качестве козла отпущения после провального выступления на Чемпионате Европы. Потенциала сборной даже для победы над сборной Финляндии может не хватить.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:59
Ворон ворону глаз не выклюет....:(((((
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