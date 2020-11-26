Два экс-футболиста «Зенита» стали селекционерами Академии клуба

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сегодня, 16:39

Экс-футболисты «Зенита» и назначены на должность селекционеров Академии клуба и займутся развитием и комплектованием команд. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба на официальном сайте.

Зазулин и Власов войдут в состав селекционного отдела Академии, возглавляемого Сергеем Гордеевым.



Основной задачей Зазулина и Власова будет формирование и поиск игроков для команд Академии, молодежки «Зенита» и «Зенита»-2. При этом, Игорь Зазулин будет работать со старшими командами (U-16, U-17, «Зенит»-м и «Зенит»-2), а Олег Власов — с младшими командами Академии.