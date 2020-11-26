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Два экс-футболиста «Зенита» стали селекционерами Академии клуба

сегодня, 16:39

Экс-футболисты «Зенита» Игорь Зазулин и Олег Власов назначены на должность селекционеров Академии клуба и займутся развитием и комплектованием команд. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба на официальном сайте.

Зазулин и Власов войдут в состав селекционного отдела Академии, возглавляемого Сергеем Гордеевым.

Основной задачей Зазулина и Власова будет формирование и поиск игроков для команд Академии, молодежки «Зенита» и «Зенита»-2. При этом, Игорь Зазулин будет работать со старшими командами (U-16, U-17, «Зенит»-м и «Зенит»-2), а Олег Власов — с младшими командами Академии.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 17:05, ред.
Сомневаюсь в том, что они добьются каких-то по-настоящему выдающихся успехов, но всё может быть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 17:03
Рады тому, что они даже для своей молодежки и Зенита - 2 (ПФЛ) будут рыскать по стране и скупать всех ? А слабо самим для молодежки готовить в своей Академии ?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:44
А толку то!Все равно по миру молодежь бегает)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:39
Очень рады за Зенит
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