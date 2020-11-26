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Газизов может покинуть «Спартак» зимой

сегодня, 15:56

Сообщается, что генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб в ближайшее время.

Решение о судьбе Газизова будет принято по окончании первой части нынешнего сезона.

Потенциальный уход Газизова связан с тем, что его функционал заметно сократится из-за возвращения Дмитрия Попова на пост спортивного директора московского клуба.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 17:38
Господи ! А чего до зимы-то тянуть ? Трансферную компанию он провалил с треском ! Сто раз говорил ,говорю и буду говорить : мешок - ишак - Уфа !
Indian
Indian
сегодня в 17:26
Звёздный состав из Мирзовых, Гулиевых, Бакаевых не удержал, вот и подорвал свой авторитет Шамиль
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:12
Гения,в расход??? Как так??? Впрочем,у нас зимой не только Газизов может пропасть,но и "Спартак",кака,впрочем,любой другой клуб РПЛ.Чего иногда,учитывая текущие результаты,хочется пожелать.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:08
Что - то быстро " уходят " Они...
Спагетти
Спагетти
сегодня в 17:07
Походу скоро бабки у подъезда тоже источникоми новостей станут;)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 16:59
ШО , УЖЕ?
Спёкся...
d_fincher
d_fincher
сегодня в 16:57
Начинается, блин. Только-только начали стабильно в тройке выступать, и вот опять интриги и вся эта гадость. Ну невозможно уже это читать! Невозможно уже это все!! У ЦСКА ген.директора по 10-15 лет сидят, а у нас раз в полтора года меняются. ХВАТИТ УЖЕ!!!!
nubom
nubom
сегодня в 16:46
Совестно перед Уфой...
STVA 1
STVA 1 ответ мангo (раскрыть)
сегодня в 16:43
Интересно кто подставил Вилкова)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:42
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 16:42
    Возвращается старая гвардия! Опять будет заговор!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 16:41
    Вот это будет великий облом!!! И в Спартаке не прижился , и Уфа к тому времени вылет оформит.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 16:37
    пора назад в уфу))))
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 16:34, ред.
    Шо опять??
    yasukuni
    yasukuni
    сегодня в 16:33
    Эта музыка будет вечной... В смысле постоянный бардак в команде.
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 16:30
      Шо Опять Последние
      Шо Опять Последние
      сегодня в 16:27
      Опять Орлов с дивана стихи пишет под прицелом ГазПрОМА!
      мангo
      мангo
      сегодня в 16:23
      Газизова брали для функционала с судейским корпусом.. так как Цорн не справился.. Газизизов эту задачу выполнил но в то же время подставил Лапочкина и Безбородова которые теперь в опале.Газизов может уходить..
      Cat01
      Cat01
      сегодня в 16:17
      А как же Спартак чемпион,????
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
      сегодня в 16:15
      Кто следующий обворует фердуна))))
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 16:14
      А вместо него Зарема? Федун не по годам мудр
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 16:11, ред.
      Ещё одного киданул федун, ещё одна исковерканная судьба, сколько говорим сто раз подумай прежде чем переступить порог спартака.
      makkie
      makkie
      сегодня в 16:11
      particular
      particular
      сегодня в 16:10, ред.
      Сокращение функционала одного за счёт наращивания потенциала другого 🤔
      Пока Газизов, вроде, в тему... Систематизировал, сбалансировал и отцепил...
      JackNorz
      JackNorz
      сегодня в 16:03
      Может покинуть, а может не покинуть, таков путь
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      сегодня в 16:03
      У Газизова и так нулевой функционал, за не низкую зарплату. Так, говорящая голова. Всем известно, что спартаком рулит звезда ПлейБой - Зарема.
      beefs
      beefs
      сегодня в 16:02
      власти маловато что ли...
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