Газизов может покинуть «Спартак» зимой

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сегодня, 15:56

Сообщается, что генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб в ближайшее время.

Решение о судьбе Газизова будет принято по окончании первой части нынешнего сезона.

Потенциальный уход Газизова связан с тем, что его функционал заметно сократится из-за возвращения Дмитрия Попова на пост спортивного директора московского клуба.