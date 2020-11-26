Газизов может покинуть «Спартак» зимой

Сообщается, что генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб в ближайшее время.
Решение о судьбе Газизова будет принято по окончании первой части нынешнего сезона.
Потенциальный уход Газизова связан с тем, что его функционал заметно сократится из-за возвращения Дмитрия Попова на пост спортивного директора московского клуба.
Спёкся...
Спёкся...
Пока Газизов, вроде, в тему... Систематизировал, сбалансировал и отцепил...
Пока Газизов, вроде, в тему... Систематизировал, сбалансировал и отцепил...