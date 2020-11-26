«Спартак» объявил о возвращении Попова на пост спортивного директора

Дмитрий Попов занял пост спортивного директора «Спартака», об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Попов уже занимал пост спортивного директора «Спартака» с 2008 по 2016 год.
⚠️ Официально: Дмитрий Попов – спортивный директор ФК «Спартак-Москва»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 26, 2020
Он уже занимал эту должность с сентября 2008 года до августа 2016-го.
Поздравляем Дмитрия Львовича с возвращением в «Спартак» и желаем успехов в работе!https://t.co/Y4n4l7QGA2
Надеюсь, перерыв пошёл Попову на пользу и он привнесёт новые идеи в селекционную работу.
Ибо летнее ТО было крайне ужасное!
Надеюсь, перерыв пошёл Попову на пользу и он привнесёт новые идеи в селекционную работу.
Ибо летнее ТО было крайне ужасное!