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«Спартак» объявил о возвращении Попова на пост спортивного директора

сегодня, 12:36

Дмитрий Попов занял пост спортивного директора «Спартака», об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Попов уже занимал пост спортивного директора «Спартака» с 2008 по 2016 год.

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Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:26
С 2008 по 2016 год один из бестрофейных периодов cпартака, 10-3 от Порту, было весело)
Добряк
Добряк
сегодня в 13:25
У них получится отличная вязка с Газизовым...
makkie
makkie
сегодня в 12:45
С возвращением в Спартак!
Надеюсь, перерыв пошёл Попову на пользу и он привнесёт новые идеи в селекционную работу.
Ибо летнее ТО было крайне ужасное!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:40
А толку то что вернули?
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