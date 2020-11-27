Бельгия и Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

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сегодня, 03:40

Завершилась очередная еврокубковая неделя. В Лиге Европы ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0). В Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «Лацио» (1:3), «Краснодар» — «Севилье» (1:2), а «Локомотив» поделил очки с «Атлетико» (0:0). В сумме российские клубы набрали 0,67 балла.

Идущие на 8-м месте в таблице коэффициентов УЕФА Нидерланды приблизились к России. В Лиге чемпионов «Аякс» победил «Мидтьюлланд» (3:1). В Лиге Европы, помимо «Фейеноорда», очки взяли ПСВ , обыгравший ПАОК (3:2) и « АЗ Алкмар», сыгравший вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0). Теперь отставание Нидерландов от России составляет 2,08 балла.

Также к России приблизилась Бельгия, занимающая 9-ю строчку. В Лиге чемпионов «Брюгге» уступил дортмундской «Боруссии» (0:3). В Лиге Европы «Антверпен» переиграл ЛАСК (2:0), «Стандард» справился с «Лехом» (2:1), а «Гент» потерпел поражение от «Црвены Звезды» (0:2). Отрыв России от Бельгии сократился до 2,78 балла.

Португалия, идущая шестой, увеличила отрыв от России. В Лиге чемпионов «Порту» обыграл «Марсель» (2:0). В Лиге Европы «Бенфика» сыграла вничью с «Рейнджерс» (2:2), а «Брага» поделила очки с «Лестером» (3:3). Отрыв от России увеличился до 6,47 балла.