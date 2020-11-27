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Геркус — о клубах РПЛ в еврокубках: «Самая провальная кампания в истории»

сегодня, 10:44

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о выступлении российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков. Ни одна из четырех российских команд не смогла добиться победы в четырех турах ЛЧ и ЛЕ.

С этой еврокубковой кампанией все понятно – она уже вошла в историю как самая провальная. Ноль побед из 16 игр в групповых этапах. Это рекорд надолго. С другой стороны, с тремя клубами в Лиге чемпионов мы еще долго не сыграем. Лет пять минимум, а может и десять. А может – и никогда.

Давайте подумаем: к чему это приведет? Что дальше?

Для начала – станет меньше денег. Во-первых, от УЕФА меньше призовых. Во-вторых, нет топовых матчей Лиги чемпионов – нет выручки за билеты от этих матчей и, косвенно, от всех остальных клубных продуктов: мерча, спонсоров, абонементов, лож. Самое главное – намного сложнее доказать акционеру/владельцу, что нужно не то что увеличивать, но даже сохранять финансирование – клубные бюджеты уменьшаться.

Значит, уменьшатся бюджеты на трансферы. Клубы из низов таблицы знают, а теперь и многим лидерам предстоит узнать что такое нулевой трансферный бюджет. Это когда тратить нечего на трансферы. Можешь купить только на ту сумму, на которую продал. Усиливаешься из академии, берешь новых игроков в аренду или свободными агентами. Но чтобы платить им зарплату, нужно отдать на эту же сумму в аренду или продать имеющихся игроков.

И это еще усугубляется тем, что приличные игроки не хотят ехать в клубы, не играющие в еврокубках. То есть, больших денег ты предложить не можешь и еврокубков тоже. Такие условия очень отрезвляют. И ставят еще более жесткие требования к профессионализму клубных менеджеров.

За нулевыми трансферными бюджетами следующий этап экономии – срезание бюджета на зарплаты игроков. Расторжение контрактов по обоюдному согласию, аренды малоиграющих с частичным сохранением зарплаты – все прелести ужимания и урезания.

Конечное состояние клубов после произведенных процедур в целом можно представить, если вспомнить начало 2000-х. Мало легионеров из дальнего зарубежья, много из ближнего, низкие зарплаты, большие премиальные.

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Все комментарии
RedGift
RedGift
сегодня в 11:46, ред.
Не вижу ничего ужасного в урезании зарплаты нашим денежным мешкам, так они хоть будут жилы рвать в еврокубках, чтобы уехать в топ-чемпионат и там нормально зарабатывать, так у них появится мотивация, вместо простоя в нашем болоте, и глядишь в еврокубках будем выступать не хуже той же Бельгии или Голландии.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:40
Очень толковый комментарий. Сами себе вырыли яму из которой теперь будем выбираться 10 лет и еще не факт, что выберемся
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:34
могут и хуже и упорно над этим работают))
ДСА
ДСА
сегодня в 11:32
Похоже это уже дно.
cska1948
cska1948
сегодня в 11:22
"...Ноль побед из 16 игр в групповых этапах. Это рекорд надолго. С другой стороны, с тремя клубами в Лиге чемпионов мы еще долго не сыграем. Лет пять минимум, а может и десять. А может – и никогда.

Давайте подумаем: к чему это приведет? Что дальше?..."
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Может вначале подумать ЧТО привело к тому, что наши команды не выиграли ни одной из 16-ти игр? И что надо предпринять, чтобы подобное не повторилось?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:21, ред.
За отдельными правильными умозаключениями просматривается всё тот же подход и цель :Триумфальный поход Дуньки в европу.
А на деле приоритеты должны быть иными :
1.Сильный национальный чемпионат.
2.Посильная и разумная финансовая составляющая организации футбольного хозяйства.
3.Ликвидация аморального разрыва в оплате труда футболистов,в сравнение с уровнем жизни граждан страны.
4.Достойное участие команд лидирующей группы РПЛ в еврокубках,как одна из обязательств,взятых на себя участием российского футбола в международных футбольных организациях.Типа-поощрение,неизбежное при определённом занятом в нац.чемпионате месте.
kust07
kust07
сегодня в 11:09, ред.
И что с этого)) может и к лучшему с одной стороны.Если вспомнить 90- е в Спартаке в основном играли россияне,Спартак неплохо смотрелся в ЛЧ.Вспомнить 2000-е в Зените,тоже в основном основа была из россиян как итог победа в ЛЕ и суперкубок ,ЦСКА- в обороне также в основном играли россияне,также выиграли ЛЕ., помимо всего игроки составляли основу сборной страны.А в 2008 страна неплохо выступила на евро. Может оно и к лучшему,чаще начнут обращать внимание на молодежь,а не так как сейчас в клубах играет один шлак и б/у ,игроки третьего сорта, которые не нашли пристанища в европейских чемпионатах.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:48
Ничего хорошего не ждёт.
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