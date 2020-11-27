Геркус — о клубах РПЛ в еврокубках: «Самая провальная кампания в истории»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о выступлении российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков. Ни одна из четырех российских команд не смогла добиться победы в четырех турах ЛЧ и ЛЕ .

С этой еврокубковой кампанией все понятно – она уже вошла в историю как самая провальная. Ноль побед из 16 игр в групповых этапах. Это рекорд надолго. С другой стороны, с тремя клубами в Лиге чемпионов мы еще долго не сыграем. Лет пять минимум, а может и десять. А может – и никогда.

Давайте подумаем: к чему это приведет? Что дальше?

Для начала – станет меньше денег. Во-первых, от УЕФА меньше призовых. Во-вторых, нет топовых матчей Лиги чемпионов – нет выручки за билеты от этих матчей и, косвенно, от всех остальных клубных продуктов: мерча, спонсоров, абонементов, лож. Самое главное – намного сложнее доказать акционеру/владельцу, что нужно не то что увеличивать, но даже сохранять финансирование – клубные бюджеты уменьшаться.

Значит, уменьшатся бюджеты на трансферы. Клубы из низов таблицы знают, а теперь и многим лидерам предстоит узнать что такое нулевой трансферный бюджет. Это когда тратить нечего на трансферы. Можешь купить только на ту сумму, на которую продал. Усиливаешься из академии, берешь новых игроков в аренду или свободными агентами. Но чтобы платить им зарплату, нужно отдать на эту же сумму в аренду или продать имеющихся игроков.

И это еще усугубляется тем, что приличные игроки не хотят ехать в клубы, не играющие в еврокубках. То есть, больших денег ты предложить не можешь и еврокубков тоже. Такие условия очень отрезвляют. И ставят еще более жесткие требования к профессионализму клубных менеджеров.

За нулевыми трансферными бюджетами следующий этап экономии – срезание бюджета на зарплаты игроков. Расторжение контрактов по обоюдному согласию, аренды малоиграющих с частичным сохранением зарплаты – все прелести ужимания и урезания.

Конечное состояние клубов после произведенных процедур в целом можно представить, если вспомнить начало 2000-х. Мало легионеров из дальнего зарубежья, много из ближнего, низкие зарплаты, большие премиальные.