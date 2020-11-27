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«Бац, продано. Как это ещё истолковать?» Уткин — о Нойштедтере в сборной

сегодня, 11:29

Известный блогер Василий Уткин высказался о скандальном интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Я не увидел для себя ничего нового в этом интервью. Во-первых, Черчесов ничего не может внятно объяснить. Он вообще не в состоянии отвечать на сколько-нибудь прямые вопросы, потому что любой прямой вопрос воспринимает как наезд. А на самом деле ведь хочется просто выяснить. Ну и самое главное: он таким был, наверное, не всегда, но он уже не изменится. Черчесов при власти, сборная для него нечто вроде собственной прекрасной лавочки. Согласитесь, какая прекрасная логика заключается в том, чтобы вызывать Романа Нойштедтера в сборную и даже давать ему время на поле, когда он вне клуба, а когда он в клубе Роман почему-то перестаёт быть нужным. Вам не кажется, что это называется «бац, продано»? Как это ещё можно истолковать? Я вот, например, не знаю. У меня не хватает фантазии.

Есть масса других примеров. Компания Алана Агузарова продолжает успешно трудиться… Короче говоря, каждый охраняет свою полянку и свою делянку. Думаю, в этом Черчесов в эфире преуспел. Ну и дай ему, как говорится, бог удачи.

Ранее стало известно, что РФС не планирует увольнять Черчесова до конца Евро-2020.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 13:26
)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:22
По поводу Нойштедтера и других ему подобных главный тренер ясно объяснил, что в сборной играют лучшие на момент международных игр футболисты. И он прав. Ваши словеса по этому поводу, г-н Уткин, не к месту.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Супервайзер (раскрыть)
сегодня в 13:19
Недочет, вызванный недостаточно широким взглядом на данную проблему, подтверждаю.
trimetil
trimetil
сегодня в 12:52
Уткин давно обвиняет Черчесова в сговоре с агентами. Не без основания, кстати.
nubom
nubom ответ Супервайзер (раскрыть)
сегодня в 12:44
В самую точку!...
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:41
Все правильно.
Союзник противников
Союзник противников ответ Супервайзер (раскрыть)
сегодня в 12:41
Упокоившийся недавно знаменитый в узких кругах бард и художник Евгений Бачурин,автор исполняемой многими песни "Дерева вы мои,дерева,что вам головы гнуть,горевать? До беды,до поры шумны ваши шатры,дерева вы мои,дерева...".
Супервайзер
Супервайзер ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 12:27
Зачем букву "С" добавил в слове "РФС" ?)
Mangur
Mangur
сегодня в 12:24
Бац, Уткин опять упал с кресла и не может подняться?
Супервайзер
Супервайзер ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:24
Сам сочинил?
112910415
112910415
сегодня в 12:10
есть такое дело
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:02
Всё хорошо под сиянием лунным,
всюду любимую Русь узнаю,
быстро бегу я по рельсам чугунным,
а просыпаюсь-на месте стою!

Над коррумпированными полями
канцерогенный клубится снежок,
в окна деревья стучат кулаками...
Выпьем за Родину нашу,дружок!

Выпьем за Родину нашу,дружок,
по стременной,или на посошок!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:53
У нас весь РФС - частная лавочка для удовлетворения отдельных интересов. А во фразе "бац, продано" в отношении сборной России вместо "д" надо писать "ср".
Faustello
Faustello
сегодня в 11:53
Понятно что тандем Агузаров (не агент а мать его юрист) и Чабан (не тренер мать его а божественная сущность футбольной мысли) обделывают свои личные делишки за счет сборной. И плевать Чабану на строительство команды и её долгосрочные перспективы, он раз в год решает сиюминутную проблему - любой ценой остаться у власти еще на срок, а остальное хоть огнем гори.
beefs
beefs
сегодня в 11:34
ну вот и все ответы на наши достижения, и руководство нашего футбола это устраивает, значит все прекрасно ...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:31
тебе этого не понять))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:30
Абсолютно левый игрок.
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