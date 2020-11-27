«Лидс» переименует трибуну в честь легендарного защитника Джека Чарльтона

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вчера, 22:31

«Лидс» на своём официальном сайте сообщил, что Восточная трибуна на стадионе «Элланд Роуд» будет переименована в честь легендарного защитника клуба .

Джек — старший брат Бобби Чарльтона, легенды «Манчестер Юнайтед». Чарльтон-старший скончался в июле в возрасте 85 лет.

Джек провёл всю свою карьеру в составе «Лидса» (1952-1973), сыграв 629 матчей, в которых забил 70 голов. С «павлинами» Чарльтон выиграл чемпионат Англии (1969), Кубок Англии (1972), Кубок футбольной лиги (1968), Суперкубок Англии (1969) и Кубок ярмарок (1968, 1971). Кроме того, Джек становился чемпионом мира в составе сборной Англии (1966).