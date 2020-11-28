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Канищев: «Малком — провальный трансфер. Это выброшенные на ветер деньги»

сегодня, 17:53

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о работе Сергея Семака в питерском клубе.

По Семаку решения должны принимать руководство «Зенита». Они доверили ему этот пост. К сожалению, ничего не меняется ни с точки зрения результата, ни с точки зрения игры. Самое печальное: сегодняшнее качество футболистов. За это несут ответственность и игроки, и тренер. Призывать к смене тренера мне некорректно. Результаты мы видим, как и качество.

Малком — провальный трансфер. Это выброшенные на ветер деньги. Никакого прогресса за два года. Человек не даёт результат, не помогает в организации игры. Вопросы к селекции, некачественная покупка к великому сожалению. Может, что-то измениться, но пока это провальная история.

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 18:14
Вообще, если смотреть шире, все деньги вложенные в РПЛ - это деньги коту под хвост..
phantom-k
phantom-k
сегодня в 18:12
Ну где же все те кто кричал что Малколм это космос и он будет рвать всех???
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:10
Зениту достаточно быть чемпионом России.
Альфамен
Альфамен
сегодня в 18:07
Хоть и ненавижу Зенит,но что касается Малкома,не согласен с автором.Когда он здоров,он абсолютный лидер Зенита в атаке.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:07
Да ты чё...Это же трансфер века РПЛ!!! Так сказал Митрофан МедвеДюков.
112910415
112910415
сегодня в 18:01
сие очевидно
makkie
makkie
сегодня в 18:01
Был бы Денисов в клубе - Малком бы сейчас извинялся и плакал )))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:00
Состав "Зенита" пилился под достойную игру в Лиге Чемпионов. Игры в Лиге Чемпионов нет уже второй год. Весь газпромовский "Зенит" - выброшенные на ветер деньги.
sv_1969
sv_1969 ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 17:59
Это не провал. Очко с выезда увезли, да ещё с новым капитаном. Щас шляпа радоваться будет)))
kts
kts
сегодня в 17:58
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 17:58
    команда нуждается в поддержке а её полуэксперты хаят а ведь даже не легенда клуба))
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 17:57
    В "лучшем" клубе гордятся этим трансфером.
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 17:57
    Хорошие слова. Жаль, что болельщики Зенита после провалов своего клуба, просто не заходят на Соккер.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 17:54
    Полностью с ним согласен
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