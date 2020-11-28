Канищев: «Малком — провальный трансфер. Это выброшенные на ветер деньги»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о работе в питерском клубе.

По Семаку решения должны принимать руководство «Зенита». Они доверили ему этот пост. К сожалению, ничего не меняется ни с точки зрения результата, ни с точки зрения игры. Самое печальное: сегодняшнее качество футболистов. За это несут ответственность и игроки, и тренер. Призывать к смене тренера мне некорректно. Результаты мы видим, как и качество.

Малком — провальный трансфер. Это выброшенные на ветер деньги. Никакого прогресса за два года. Человек не даёт результат, не помогает в организации игры. Вопросы к селекции, некачественная покупка к великому сожалению. Может, что-то измениться, но пока это провальная история.