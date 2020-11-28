Суарес в роли Вильи, возрождение Карраско и серия без поражений. Симеоне ведёт «Атлетико» к чемпионству

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28 ноября 2020, 19:10

Борьба в чемпионате Испании в нынешнем сезоне складывается увлекательная. «Соккер.ру» видит в ней теневого фаворита.

Кажется, что «Реал Сосьедад», неожиданно оказавшийся во главе турнирной таблицы Ла Лиги, может всерьез на что-то рассчитывать. Особенно впечатляет, что никто не может столкнуть басков с этой высоты по истечении десяти туров, когда уже можно делать первые выводы. Впечатляет и победная серия клуба из Сан-Себастьяна. Однако из-за несинхронного старта чемпионата для топовых клубов и всех остальных, на самом деле рассуждать о таблице, исходя из нынешних позиций, было бы неправильно.

И есть более явный фаворит, который уверенно лидировал бы, как говорят, «по потерянным очкам». Это «Атлетико». Он перед нынешним туром занимал второе место, отставая от «Сосьедада» на три балла, но имея два матча в запасе. И это единственный клуб, который к данной отметке не потерпел ни одного поражения в чемпионате Испании. Выпадавший в последние годы из-за игровых и перестроечных проблем (кто не помнит эти мучительные ничьи предыдущего сезона?) «Атлетико» снова обращает на себя внимание в роли одного из претендентов на титул. Какие факторы определяют этот прогресс?

Не пригодившиеся

Всё всегда определяют кадры. По иронии судьбы, когда в последний раз «Атлетико» становился чемпионом, а это случилось в сезоне-2013/14, в стан «матрасников» прибился один из бывших лидеров атаки «Барселоны» — Давид Вилья. Изгнанный из Каталонии из-за разногласий с Лионелем Месси Вилья ответил самым лучшим из возможных методов – стал чемпионом с «Атлетико» в своем первом же сезоне с командой. Только теперь в роли Вильи выступает Луис Суарес. И причины ухода его из «Барселоны» другие: Месси как раз хотел, чтобы он остался, но вот новый тренер Рональд Куман был против.

Так что мотивы всё равно у Вильи и Суареса схожие. Луис даже более страстный. Он уже заявил, что будет биться за «Атлетико» «до самой смерти». И ему веришь, вспоминая, с какой невероятной отдачей уругваец сражался за «Аякс», за «Ливерпуль», а потом и за ту же «Барселону». Суарес с ходу добавил «Атлетико» не хватавшей ему живости, динамики в атаке. Поэтому после шести матчей за «матрасников» у Суареса уже пять голов и одна голевая передача. Смена команды не убила в нем чутье, и он сразу влился в состав.

То же самое можно сказать и о Маркосе Льоренте, который прибился к красно-белому гиганту из другого мадридского клуба – «Реала». 25-летний испанец оказался не нужным «сливочным», а вот Диего Симеоне увидел в нем не классического центрального полузащитника, а игрока, больше склонного к атаке. И Льоренте расцвел, став чуть ли не крайним правым нападающим.

Причем эффективным: три гола и две голевые передачи в восьми матчах. Более того, Льоренте ситуативно и на острие атаки оказывался. Получилось не только пристроить талант, который не пригодился в «Реале», но и раскрыть его по-новому. К слову о том, как эти два не пригодившихся главным конкурентам «Атлетико» игрока пришлись ко двору у «матрасников»: они входят в пятерку лучших футболистов команды по среднему рейтингу Whoscored.

Успокоившиеся

Но не всегда Симеоне удается так легко и с ходу интегрировать мастеровитых новичков в команду. Например, Жоау Фелиш. С ним возникли проблемы. Конечно, говорили, что рекордная стоимость не повлияет на игрока, не будет на него давить, не будет портить характер. Но это сказывалось, потому первый сезон в «Атлетико» получился для Фелиша скомканным. Временами он «брыкался» и показывал своенравность, что в дисциплинированной команде Симеоне не есть хороший тон. Порой казалось, что отношения между Фелишем и Симеоне не наладятся, и Жоау пополнит список неудачных рекордных покупок.

Но тренер проявил гибкость, как это было в случае с Антуаном Гризманном. С появлением Суареса игра была немного перестроена, став удобнее и для Фелиша, который органично участвует в плавных и в то же время резких переходах команды в атаку, чувствуя движения партнеров. Как следствие – пять голов и две голевые передачи в восьми матчах чемпионата Испании, еще два гола в Лиге чемпионов. И первое место по среднему рейтингу игроков «Атлетико» на сайте Whoscored.

Возродившиеся

Коке в «Атлетико» играет целую вечность – есть такое ощущение. Но в нынешнем сезоне его роль особенно значима в построении и насыщении команды боевым характером. В какой-то момент показалось, что Коке сдает позиции, в предыдущие годы он был не так резок, не так свеж. Но Симеоне нашел и для него вариант, как освежить игру. Перед Коке теперь больше пространства впереди, он непосредственно поддерживает форвардов и часто оказывается между линиями защиты и полузащиты противника, раздавая острые разрезающие передачи и заставляя самим разгоном игры разворачиваться оппонентов.

Он не единственный, кто обрел второе дыхание в «Атлетико». Таким стал списанный было Янник Карраско, чья универсальность на левом фланге позволяет мадридцам играть особенно вариативно. Вспоминается блеск бельгийца в 2016 году. Тем неожиданнее стал его переезд в Китай в 2018-м. Обычно это связывают с близким концом карьеры. Но Янник сумел войти дважды в одну реку и вернулся в «Атлетико», чтобы блистать снова, а про вояж в Китай сказал следующее:

Люди ошибаются, говоря, что в Китае играть легко. Потому что они не видят этого чемпионата. Мне приходилось бегать от 10 до 12 километров за игру. Мне нужно было поддерживать хороший уровень игры, чтобы оставаться в сборной Бельгии и иметь возможность вернуться в Европу. Я в Китае был не в отпуске.

Нынешняя игра Карраско подтверждает, что он в Китае не растерял форму, скорость, технику, а в чем-то даже приобрел: в мудрости и хитрости.

Оступившиеся

Конечно, никакой успех не был бы возможен без неудач конкурентов. И сейчас «Атлетико» может поймать как раз нужную волну. На «Барселону» и ее мучения под началом Кумана сейчас без боли невозможно смотреть. К «Реалу» приходит осознание того, что необходимо обновление. Команда Зинедина Зидана регулярно теряет концентрацию, баланс, что выливается в нестабильные результаты.

Ну, а рывки «Реала Сосьедад» или «Вильярреала» пока не воспринимаются всерьез. Получается, что из всей когорты потенциальных претендентов на чемпионство именно «Атлетико» с самого начала сезона имеет оптимальный баланс в игре, основанный на описанных выше персональных улучшениях и на поддержании стабильно высокого уровня командной работы, а также тех, кто не вошел в этот список: Облака, Триппьера, Савича, Хименеса, Сауля и так далее. У Симеоне наконец-то опять все на своих местах, все готовы исполнять те роли, которые им больше других подходят. В последний раз такое было году в 2014-м.