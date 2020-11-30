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Рибалта — о трансфере Малкома: «В чём провал? Не понимаю»

сегодня, 08:54

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта не считает провальным трансфер полузащитника Малкома.

Подписание Малкома провал? Если игрок получает травму, то не играет – это нормально. В чём провал? Не понимаю, где тут он.

Малком не был в трансферных списках «Зенита»? Это неправда. Списки мы делаем вдвоём: я и Семак. И Малком в них был.

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Все комментарии
Дудинчанин
Дудинчанин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:52
Так вы больше и не играли
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 12:40
По влажным мечтам Федуна-Спартак таки как раз в 1/2 ЛЧ, даже не попадая в еврокубки
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 12:25
вот почему Бейл стоит так дешево
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 11:51
Хавьер Рибалта: "Мой предыдущий топ-трансфер - подписание Маркизио - провал? Если игрок получает травму, то не играет – это нормально. В чём провал? Не понимаю, где тут он.
"
galem72
galem72
сегодня в 11:19
А чё не провал что ли? За 14 матчей набрал всего 1+1. Прям "топ-статистика"!
Bastardo
Bastardo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:15
Кого Спартак и кони взяли за 40 лимонов? Те же Дзагоев и Кутепов пришли из молодёжных команд.
Малкому с травмами не везёт, но даже когда он в строю, то близко не тянет до Халка, за которого тоже отдали огромные деньги. Пока что он не то что до Халка, а до Дриусси не дотягивает, да ещё и за такие деньги
brauning.86
brauning.86 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:12
Если одна восьмидесятитысячная Малкома
Играет с ним на равных
То это напрасно выброшенные на ветер деньги
Если бы Миллер платил из своего кармана
С малкома бы спросили по полной
А так, ну подумаешь 50 миллионов Россиян будут платить на пару рублей больше
За куб газа
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 11:10
За 40 сейчас Пепе можно взять у Арсенала, гораздо лучший вариант))
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:08
Это верно, что в футболе от травм никто не застрахован! Вот только с Дзагоевым Малкома сравнивать не надо! Во сколько обошёлся ЦСКА Дзагоев и во сколько Малком Зениту? Но пользы Дзагоев принёс ЦСКА несоизмеримо больше, чем Малком принёс Зениту. Прежде чем присесть на лавку Дзагоев отпахал в ЦСКА, дай бог каждому! А вот Малком начал свою карьеру в Зените с ловки и просвета в этом не видно.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:07
за Дзагу 40 лям не давал, так получилось что Малком не оправдывает вложения)
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 11:05
Малкома взяли на костылях, насколько помню, вот он переодически костыляет)) 40лям или отмыли просто или реал тупанули с такой покупкой=)
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 11:00
что значит не провал, когда купили халка он в одиночку решал и сколько в деревянного попадал а от него отскакивало в ворота ,а этот что ?
sv_1969
sv_1969 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 10:47
Что ещё можно услышать 🤣🤣🤣
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:47
Если Малкома покупали за 40 млн. что бы он помогал в ЛЧ до 1/4 финала дойти, а в место этого он ба больничном пролечился практически весь групповой этап ЛЧ, то это провал Рибалта. Барселона спихнула хрустального, а вы облажались.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:30
Хороший трансфер,на вырост.Но это не точно.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:30
Если Рибалта не понимает очевидных вещей, я попробую объяснить. Ошибка в трансфере Малкома состоит в том что этот трансфер не был тщательно подготовлен. Вероятно у Малкома при переходе уже были проблемы со здоровьем. Надо более осмысленно подходить к таким дорогим трансферам
Провалом можно назвать трансфер Вендела. Пока по крайней мере
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:14, ред.
Говорил я когда покупали малкома он не вылазиет из лазарета , нет не послушались !) Опять деньги в воду !
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 09:58
По моему провёл, это за те же 40 лямов взять двух игроков : Тила и Педру, которые мало того что не принесли пользы спартаку (0 титулов) , так ещё и в аренды были розданы, потому что в состав не проходят. Или как динамо за 20-ку Филиппа взяли, только вернувшись из фнл в нарушение ФФП и отдали его обратно в аренду.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 09:53, ред.
В чем провал то?
Пришёл игрок год назад, получил в игре с московскими костоломами неприятную травму. После восстановления выдал отличный отрезок, 3-4 месяца подряд признавался лучшим игроком команды, помог взять требл.
Сейчас вновь в строю, обостряет, обыгрывает. Будет завтра играть в ЛЧ, лично я убеждён, что поможет Зениту зацепиться за евровесну.
112910415
112910415
сегодня в 09:49
ладно, пусть будет не провал, если так лучше звучит ..
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:36
Купили бригантину...а она без парусов...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:29
Кто-то откат получил, конечно не провал.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:21
Он уже в Барсе на травме сидел. Посмотреть и проверить не судьба))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 09:21
"Малком? Где тут он? Если игрок не играет - это нормально."
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:18
От травм никто не застрахован. Дзага в ЦСКА тоже на лавочке много сидит, в Спартаке свои хрустальные имеются. Футбол контактный вид спорта, и некоторым достаётся больше других.
Так получилось, что Малком чаще на травме, чем в игре. Но это не значит, что трансфер провальный. Да, его брали под ЛЧ, но ведь не его вина, что он сыграл в ней от силы пару матчей...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 09:14
Заплатили кучу лямов, а игрок показывает очень низкий уровень игры, и играет лишь в 30 процентах игр.
Дудинчанин
Дудинчанин
сегодня в 09:05
В чем провал? Когда деньги в кармане провала нет
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:03
Пошли отмазы
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 08:59
Действительно, что вы пристали к Хавьеру. Малкома взяли под Лигу Чемпионов, а Зенит там уже в полуфинале - значит удачное приобретение и не зря получает свои миллионы, два месяца отдыхая после одной игры на больничной койке.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 08:55
Заплатили много, а играет не так много
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