Рибалта рассказал о проблемах «Зенита» в Лиге чемпионов

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о проблемах питерского клуба в нынешнем сезоне.
«Зенит» находится не в лучшем состоянии? Что значит не в лучшем? В чемпионате «Зенит» на первом месте. А то, что результаты разные, зависит от травм, после карантина играем много и без пауз, очень плотный график, команда постоянно в разъездах. Нормально, что команда устаёт. А на результат лучше посмотрим в конце сезона.
Проблемы в Лиге чемпионов? При мне мы играем в Лиге чемпионов второй сезон. В первой кампании – до 60-й минуты последнего матча группового этапа выходили в плей-офф, но в итоге не прошли. Но мы работаем и, конечно же, хотим побеждать в каждом матче.
Как можно выходить в плей офф
С последнего места
Как можно выходить в плей офф
С последнего места
И идете на 4-ом месте с одним очком.
В прошлом сезоне тоже заняли 4- ое место.
И идете на 4-ом месте с одним очком.
В прошлом сезоне тоже заняли 4- ое место.
А соперники, видимо, не после карантина, играют по одному замесу в месяц, не травмируются и ходят по полю исключительно в домашних стенах. Этот испанец не так давно в РФии, а уже мыслит как замшелый едрас. ))
А соперники, видимо, не после карантина, играют по одному замесу в месяц, не травмируются и ходят по полю исключительно в домашних стенах. Этот испанец не так давно в РФии, а уже мыслит как замшелый едрас. ))