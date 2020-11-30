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Рибалта рассказал о проблемах «Зенита» в Лиге чемпионов

сегодня, 08:16

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о проблемах питерского клуба в нынешнем сезоне.

«Зенит» находится не в лучшем состоянии? Что значит не в лучшем? В чемпионате «Зенит» на первом месте. А то, что результаты разные, зависит от травм, после карантина играем много и без пауз, очень плотный график, команда постоянно в разъездах. Нормально, что команда устаёт. А на результат лучше посмотрим в конце сезона.

Проблемы в Лиге чемпионов? При мне мы играем в Лиге чемпионов второй сезон. В первой кампании – до 60-й минуты последнего матча группового этапа выходили в плей-офф, но в итоге не прошли. Но мы работаем и, конечно же, хотим побеждать в каждом матче.

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brauning.86
brauning.86
сегодня в 11:28
Что он курит?
Как можно выходить в плей офф
С последнего места
Gorasul
Gorasul
сегодня в 11:17
Не, ну он прав. Стабильность признак мастерства. В прошлом сезоне последнее место в группе, в этом сезоне последнее место в группе. Здесь не подкопаешься.
viv
viv
сегодня в 10:59, ред.
Рибалта:"Проблемы в Лиге чемпионов? При мне мы играем в Лиге чемпионов второй сезон."

И идете на 4-ом месте с одним очком.
В прошлом сезоне тоже заняли 4- ое место.
galem72
galem72
сегодня в 10:54
"...зависит от травм, после карантина играем много и без пауз, очень плотный график, команда постоянно в разъездах..."

А соперники, видимо, не после карантина, играют по одному замесу в месяц, не травмируются и ходят по полю исключительно в домашних стенах. Этот испанец не так давно в РФии, а уже мыслит как замшелый едрас. ))
Аксинья
Аксинья
сегодня в 08:46
А по моему в Зените особых проблем и не наблюдается, Играют стабильно в меру своих сил. Тут просто сказывается разница в уровне между ЛЧ и РПЛ ))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 08:40
В чемпионате троевластие при безоговорочном бюджетном превосходстве "Зенита", в Лиге Чемпионов - безысходность, а Рибалта втирает об призрачных успехах, графике и разъездах в попытке продемонстрировать соответствие занимаемой должности.
Волгодон № 2
Волгодон № 2
сегодня в 08:40
ФИО иностранные, а говорит как типичный российский чиновник.
112910415
112910415
сегодня в 08:35
красиво расписал, хочется умиляться и аплодировать
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:27
Зарплаты у Зенита европейские, а на поле играют по деревенски.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:26
Победа над Брюгге может многое поменять.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:25
Игроки есть, а команды нет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:21
Зенит сейчас не в лучшем состоянии
beefs
beefs
сегодня в 08:21
самое главное что он работает недавно и все будет впереди, ждите...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:21
Большая зарплата мешает хорошо играть вЛиге Европы...
Digger88
Digger88
сегодня в 08:20
Отличный ответ! На стиле, так сказать.
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