«Мне не нравятся такие вещи». Игнашевич — об удалении Рязанцева в концовке

Главный тренер «Торпедо» после матча 25-го тура ФНЛ с «Факелом» (0:0) рассказал о своей реакции на удаление полузащитника «автозаводцев» на 87-й минуте.

Мне не нравятся такие вещи: два самых опытных игрока у нас последнюю игру не играют. Я сам играл в футбол и понимаю, что это такое. Эмоции эмоциями, но контролировать себя такие опытные игроки обязаны.

Первый тайм, на мой взгляд, был равным. У нас было несколько хороших ударов по воротам, но, к сожалению, в створ мы не попадали. Даже не помню, попадали ли мы в итоге во втором тайме в створ… К сожалению, есть такая проблема. Во втором тайме после замен мы перестали в атаке цепляться за мячи и потеряли инициативу.

И мы, и «Балтика» пытаемся с первых минут захватить инициативу, играть первым номером. Когда две такие команды встречаются, всегда идет игра на встречных курсах, за инициативу.