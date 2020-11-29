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«Мне не нравятся такие вещи». Игнашевич — об удалении Рязанцева в концовке

вчера, 23:10
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич после матча 25-го тура ФНЛ с «Факелом» (0:0) рассказал о своей реакции на удаление полузащитника «автозаводцев» Александра Рязанцева на 87-й минуте.

Мне не нравятся такие вещи: два самых опытных игрока у нас последнюю игру не играют. Я сам играл в футбол и понимаю, что это такое. Эмоции эмоциями, но контролировать себя такие опытные игроки обязаны.

Первый тайм, на мой взгляд, был равным. У нас было несколько хороших ударов по воротам, но, к сожалению, в створ мы не попадали. Даже не помню, попадали ли мы в итоге во втором тайме в створ… К сожалению, есть такая проблема. Во втором тайме после замен мы перестали в атаке цепляться за мячи и потеряли инициативу.

И мы, и «Балтика» пытаемся с первых минут захватить инициативу, играть первым номером. Когда две такие команды встречаются, всегда идет игра на встречных курсах, за инициативу.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:14
Две нулевые ничьи кому это понравится.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:12
Набирайся опыта , Сергей, и возвращайся в ЦСКА, а то Витек наш совсем захандрил. Пора мужичку об отдыхе подумать.
David Young
David Young
вчера в 23:11
Объективно разложил матч и некоторые отдельные события по полочкам.
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