Геркус: «„Спартак“ существенно улучшил свою игру»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о качестве футбола в РПЛ .

Если говорить о качестве игры, то существенно улучшил игру разве что «Спартак», да и то на 90 минут их всё равно не хватает. Играют вспышками. Впереди ещё три тура, которые наши герои как-то доиграют, доедут до зимней паузы «на ободах», а потом долгими зимними сборами в Турции будут приходить в себя, возвращать форму, искать новое игровое качество и, надеюсь, по весне покажут совсем другой футбол. И кто-нибудь обязательно рванет вперёд и выдаст суперсерию убедительных игр. А пока место лидера нашего футбола вакантно.