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Геркус: «„Спартак“ существенно улучшил свою игру»

сегодня, 15:48

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о качестве футбола в РПЛ.

Если говорить о качестве игры, то существенно улучшил игру разве что «Спартак», да и то на 90 минут их всё равно не хватает. Играют вспышками. Впереди ещё три тура, которые наши герои как-то доиграют, доедут до зимней паузы «на ободах», а потом долгими зимними сборами в Турции будут приходить в себя, возвращать форму, искать новое игровое качество и, надеюсь, по весне покажут совсем другой футбол. И кто-нибудь обязательно рванет вперёд и выдаст суперсерию убедительных игр. А пока место лидера нашего футбола вакантно.

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Укротитель львов
Укротитель львов ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 16:23
Согласен
Львята так достали судейский корпус
Своими нарушениями и постоянным нытьем
Что свистков от газпромовских денег уже воротит
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:16
Еще неизвестно, поедет ли кто в Турцию
shlomo
shlomo
сегодня в 16:16, ред.
На красно-белых перед началом нынешнего сезона мало кто ставил...да, были громкие слова руководства красно-белых в адрес чемпиона России....на Спартак воспользовался осечками конкурентов и сумел догнать в таблице Зенит и ЦСКА.... воскресный матч слишком наглядно показал, что у Спартака есть проблемы..во первых: вторую игру очень плохо создаёт моменты с игры (почти ничего не создавая в комбинационном стиле)....во вторых: есть ощущение что Спартаку явно не хватает свежести ( это можно было бы объяснить усталостью, но не хочется...красно-белые всё же не играют в еврокубках и должны по идее сохранить свежесть)....в 2020-м Спартак ждут ещё три матча....если против Тамбова дома красно-белые должны закладываться на победу, то в Сочи и Санкт-Петербурге легко не будет, но для борьбы за чемпионство на одном из выездов точно надо будет победить...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 16:13
Судьи на нырки начали реагировать из-за заносов. Вот и результат.
David Young
David Young
сегодня в 15:49
Да, улучшения на лицо. Интересно, как долго Спартак продолжит прогрессировать, или хотя бы оставаться на таком же уровне.
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