ГлавнаяНовости

Б. Игнатьев: «Нельзя сказать, что „Зенит“ станет чемпионом. Это и хорошо»

сегодня, 15:10

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о положении дел в РПЛ.

У каждой команды есть свои плюсы и минусы. Но, в целом, «Зенит», ЦСКА и «Спартак» заслуженно находятся во главе турнирной таблицы. Очковое равенство поднимет интерес не только у болельщиков, но и у самих команд.

На данный момент физически чуть лучше выглядит «Спартак», более конструктивно — ЦСКА, основательней с точки зрения мощи — «Зенит». В прошлом году петербуржцы имели преимущество, было понятно, что они станут чемпионами. В этом же сезоне так сказать нельзя. Это и хорошо: у игроков есть мотивация, у руководства — заинтересованность.

До определённого момента больше шансов было у «Зенита», затем «Спартак» начал показывать эмоциональную и хорошую игру. «Армейцы» же заставляют ошибаться соперника под воздействием своих тактических нюансов.

Все новости
Геркус: «„Спартак“ существенно улучшил свою игру»
Сегодня, 15:48 Комментарии5
Грушевский: «Чалов слишком эмоциональный и впечатлительный»
Сегодня, 15:31 Комментарии11
«Не слышал ни разу», — Мещеряков о заболевших COVID-19 в «Локомотиве»
Сегодня, 14:47 Комментарии5
Гильерме: «Матч с „Зальцбургом“ — ключевая игра в сезоне»
Сегодня, 13:56 Комментарии8
Николич: «Против „Зальцбурга“ нам надо играть на результат»
Сегодня, 13:53 Комментарии2
Матыцин заговорил о новом лимите на легионеров
Сегодня, 13:50 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
viv
viv
сегодня в 15:24
Подключат админресурс после зимней паузы, Игнатьев должен бы это знать.
sv_1969
sv_1969 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 15:21
Уже слили благополучно)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:17
Рано бомжам вешать золотые медальки....
David Young
David Young
сегодня в 15:15
Согласен, ожесточённая борьба за золото РПЛ на руку самой лиге, и даже клубам в ней участвующим, так как позволяет улучшать свою игру за счёт более явной необходимости этого. Немало клубом всё ещё имеют шансы взять золото, ЦСКА, Спартак, и Зенит - все три действительно являются главными фаворитами, но ещё не факт, что именно один из этих трёх клубов займёт первое место после 30-го тура. Надеюсь, что РПЛ продвинется вперёд ещё и в качестве игры, но не слишком на это рассчитываю - предпосылок мало.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:14
Сольют Лигу и станут.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100