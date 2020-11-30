Б. Игнатьев: «Нельзя сказать, что „Зенит“ станет чемпионом. Это и хорошо»

Экс-наставник сборной России поделился мнением о положении дел в РПЛ .

У каждой команды есть свои плюсы и минусы. Но, в целом, «Зенит», ЦСКА и «Спартак» заслуженно находятся во главе турнирной таблицы. Очковое равенство поднимет интерес не только у болельщиков, но и у самих команд.

На данный момент физически чуть лучше выглядит «Спартак», более конструктивно — ЦСКА , основательней с точки зрения мощи — «Зенит». В прошлом году петербуржцы имели преимущество, было понятно, что они станут чемпионами. В этом же сезоне так сказать нельзя. Это и хорошо: у игроков есть мотивация, у руководства — заинтересованность.

До определённого момента больше шансов было у «Зенита», затем «Спартак» начал показывать эмоциональную и хорошую игру. «Армейцы» же заставляют ошибаться соперника под воздействием своих тактических нюансов.