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Грушевский: «Чалов слишком эмоциональный и впечатлительный»

сегодня, 15:31

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о форме форварда армейцев Федора Чалова.

Я в который раз вижу, что Федор, не как шутил Станислав Черчесов, золотой-позолоченный, а эмоционально впечатлительный. На него явно негативно подействовала эта история. Мне кажется, что у него в мозгах засела эта перепалка и все оценки, сравнения, «бездарный Заболотный» и прочее. Всё это отражается на его игре. Ведь есть люди невосприимчивые, тефлоновые люди, от которых всё отскакивает, что ни скажи. А есть впечатлительные и эмоционально подвижные.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 16:15
Уровень конечно не высок, но я не думаю, что этот уровень ниже уровня Кокорина, который получает в три раза больше , при том, что как и Федя, забил в этом сезоне 2 гола. Так что все в РПЛ относительно.
makkie
makkie
сегодня в 16:10
Похоже тот всплеск, когда Чалов становился лучшим бомбардиром РПЛ - это всего лишь всплеск.
Сейчас у Феди настоящий уровень. Уровень середнячка РПЛ, не более.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 16:01
Да, тефлона не хватает, так до Дзагоева можно скатиться
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:00
Пора бы уже взрослеть этому неокрепшему детскому сознанию и становиться мужиком и доказать всем, чего он стоит. Разозлиться на всё это (выбросы Черчесова) и работать до потери пульса на тренировках. Только тогда придёт результат - это игра и уровень, который ждут от Чалова, ведь потенциал у Фёдора большой.
David Young
David Young ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 15:56
Время покажет. Если он так и будет играть оставшиеся годы карьеры, то да, его уровень в итоге окажется на особо высоким, но шансы на улучшения игры у него всё ещё велики, вопрос только, воспользуется ли он ими, и смогут ли ему помочь в достаточной мере, чтобы это стало явью.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:55
Да он деградирует, ещё и Обляков ,я думаю в команде нет тренера кторый бы этими проблемами должен был заниматься . Молодёжь тухнет, а не развивается. Как бы в эту картофельную яму ещё и не попал хороший Марадишвили .
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 15:48
А может это и есть его истинный уровень, а тот сезон, когда он наколотил кучу голов, был случайным стечением обстоятельств, его "лебединой песней")))
David Young
David Young ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 15:40
Плохо, если не использовать данную черту личности правильно, ведь эмоциями в принципе можно себе серьёзно навредить, абсолютно свободный полёт эмоций является опасным, и редко когда приносит чистую пользу, нужен баланс разума и сердца (логики и эмоций, можно сказать). А также необходимо реально оценивать себя, и прогрессировать на основе честного представления о своих возможностях и силах, не делать ничего - это плохой путь, но и делать слишком много, когда у тебя нет достаточно сил, умений, и знаний, чтобы осуществить что-то - это тоже провальный и неправильный путь.

У Фёдора Чалов не только психологический аспект является не очень здоровым и не очень хорошим - с более чисто футбольной точки зрения у него тоже давний спад, который он всё никак не может преодолеть, учитывая эти два больший фактора, не удивительно, что у Чалова уже давно так себе идёт игра, и никакого серьёзного прогресса в его игре уже давно не видно. Нужно решать и психологические, и технические футбольные проблемы, иначе совсем игрок зачахнет, и даже пойдёт на ещё более серьёзный спад, в общем, плохое футбольное будущее. Очень надеюсь, что такого тёмного будущего Фёдор избежит.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:39
особенно когда тебя увидет в на голове с чулком..
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:34
Ничего переживет....
beefs
beefs
сегодня в 15:32
А разве это плохо...
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