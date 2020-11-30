Грушевский: «Чалов слишком эмоциональный и впечатлительный»

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о форме форварда армейцев .

Я в который раз вижу, что Федор, не как шутил Станислав Черчесов, золотой-позолоченный, а эмоционально впечатлительный. На него явно негативно подействовала эта история. Мне кажется, что у него в мозгах засела эта перепалка и все оценки, сравнения, «бездарный Заболотный» и прочее. Всё это отражается на его игре. Ведь есть люди невосприимчивые, тефлоновые люди, от которых всё отскакивает, что ни скажи. А есть впечатлительные и эмоционально подвижные.