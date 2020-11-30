Грушевский: «Чалов слишком эмоциональный и впечатлительный»

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о форме форварда армейцев Федора Чалова.
Я в который раз вижу, что Федор, не как шутил Станислав Черчесов, золотой-позолоченный, а эмоционально впечатлительный. На него явно негативно подействовала эта история. Мне кажется, что у него в мозгах засела эта перепалка и все оценки, сравнения, «бездарный Заболотный» и прочее. Всё это отражается на его игре. Ведь есть люди невосприимчивые, тефлоновые люди, от которых всё отскакивает, что ни скажи. А есть впечатлительные и эмоционально подвижные.
Сейчас у Феди настоящий уровень. Уровень середнячка РПЛ, не более.
Сейчас у Феди настоящий уровень. Уровень середнячка РПЛ, не более.
У Фёдора Чалов не только психологический аспект является не очень здоровым и не очень хорошим - с более чисто футбольной точки зрения у него тоже давний спад, который он всё никак не может преодолеть, учитывая эти два больший фактора, не удивительно, что у Чалова уже давно так себе идёт игра, и никакого серьёзного прогресса в его игре уже давно не видно. Нужно решать и психологические, и технические футбольные проблемы, иначе совсем игрок зачахнет, и даже пойдёт на ещё более серьёзный спад, в общем, плохое футбольное будущее. Очень надеюсь, что такого тёмного будущего Фёдор избежит.
У Фёдора Чалов не только психологический аспект является не очень здоровым и не очень хорошим - с более чисто футбольной точки зрения у него тоже давний спад, который он всё никак не может преодолеть, учитывая эти два больший фактора, не удивительно, что у Чалова уже давно так себе идёт игра, и никакого серьёзного прогресса в его игре уже давно не видно. Нужно решать и психологические, и технические футбольные проблемы, иначе совсем игрок зачахнет, и даже пойдёт на ещё более серьёзный спад, в общем, плохое футбольное будущее. Очень надеюсь, что такого тёмного будущего Фёдор избежит.