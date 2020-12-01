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Каштру: «„Шахтёр“ хочет победить „Реал“ и продолжить выступление в ЛЧ»

сегодня, 04:42
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал20:55 Не начался

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру поделился ожиданиями от домашнего матча с «Реалом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Первая встреча в Мадриде завершилась победой «Шахтёра» (3:2).

Мы прекрасно понимаем, что этот поединок совершенно не связан с предыдущими – ни с успешными, ни с неудачными. Будет очень специфическая игра. Знаем, что будет сложно, ведь это решающий матч как для нас, так и для оппонента в контексте продолжения борьбы в Лиге чемпионов. Очень важно корректно подойти к поединку. Действительно, многие из тех, кто играл в нашем составе в Мадриде, возможно, были недооценены соперником. Наша игра удивила многих, и «Реал» в том числе.

Завтра (Прим. — во вторник) будет легче из-за того, что команды уже более знакомы друг другу. И «Реалу» намного легче угадать наш возможный стартовый состав. Мы должны прежде всего быть сильны в обороне и постараться нивелировать все сильные стороны соперника.

Стратегически, как и в первом случае, игра будет достаточно сильной. Важно не отходить далеко от того, что мы показали в первом матче, проявлять себя точно таким же образом. Хотим завтра добиться победы и продолжать выступать в Лиге чемпионов, несмотря на то, какой сложный соперник «Реал».

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 06:38
Луиш Каштру понимает что эта игра станет важной для команды которая даст надежду на выход из группы, результат важен не только Шахтёру, но и Реалу. И неслучайно Зинедин Зидан говорит о том что эта игра для команды становиться одним из финалов, и всячески старается мотивировать команду на эту игру. Победа Шахтёра на выезде заставила Реал с уважением относиться к сопернику,  и от результата игры многое что может измениться в клубе. Игра обещает быть интересной и много обещающей, в плане реализации тренерских задумок и тактических идей. Остаётся увидеть матч, и убедиться насколько футболисты умеют воплощать идеи тренера в игре. Удачи
ABir
ABir
сегодня в 05:53
Реалу тоже есть, что доказывать и что противопоставить горнякам
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:02
Сделайте это... Победы Шахтеру!
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