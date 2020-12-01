Каштру: «„Шахтёр“ хочет победить „Реал“ и продолжить выступление в ЛЧ»

Главный тренер «Шахтёра» поделился ожиданиями от домашнего матча с «Реалом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Первая встреча в Мадриде завершилась победой «Шахтёра» (3:2).

Мы прекрасно понимаем, что этот поединок совершенно не связан с предыдущими – ни с успешными, ни с неудачными. Будет очень специфическая игра. Знаем, что будет сложно, ведь это решающий матч как для нас, так и для оппонента в контексте продолжения борьбы в Лиге чемпионов. Очень важно корректно подойти к поединку. Действительно, многие из тех, кто играл в нашем составе в Мадриде, возможно, были недооценены соперником. Наша игра удивила многих, и «Реал» в том числе.

Завтра (Прим. — во вторник) будет легче из-за того, что команды уже более знакомы друг другу. И «Реалу» намного легче угадать наш возможный стартовый состав. Мы должны прежде всего быть сильны в обороне и постараться нивелировать все сильные стороны соперника.

Стратегически, как и в первом случае, игра будет достаточно сильной. Важно не отходить далеко от того, что мы показали в первом матче, проявлять себя точно таким же образом. Хотим завтра добиться победы и продолжать выступать в Лиге чемпионов, несмотря на то, какой сложный соперник «Реал».