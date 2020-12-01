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Лапорта: «Сборной Испании не следует играть на „Камп Ноу“»

сегодня, 06:19

Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта, который планирует вновь баллотироваться на пост главы каталонского клуба, предложил Королевской федерации футбола Испании не проводить матчи национальной сборной на стадионе «сине-гранатовых» «Камп Ноу».

Луис Рубиалес, президент Королевской федерации футбола Испании, – умный человек, который знает, что сборной лучше играть там, где её хорошо поддерживают. Например, в Севилье, в Валенсии или Мадриде.

Здесь [в Барселоне], пожалуй, не самое подходящее место. Лучшим решением для сборной Испании было бы не играть на «Камп Ноу», потому что здесь для них не самые благоприятные условия.

Я не хочу вступать в полемику [на политическую тему]. Я не отказываюсь от того, что думаю и чувствую, но величие «Барселоны» заключается в том, что она может защищать права Каталонии, при этом уважая каждого.

Ранее появился слух о том, что Лапорта в случае своего назначения в «Барселону» планирует подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:15
Опять сепаратистские высказывания.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:15
Это его мнение...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:26
Холанда все хотят, остальное спорно.
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