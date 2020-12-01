Лапорта: «Сборной Испании не следует играть на „Камп Ноу“»

Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта, который планирует вновь баллотироваться на пост главы каталонского клуба, предложил Королевской федерации футбола Испании не проводить матчи национальной сборной на стадионе «сине-гранатовых» «Камп Ноу».

Луис Рубиалес, президент Королевской федерации футбола Испании, – умный человек, который знает, что сборной лучше играть там, где её хорошо поддерживают. Например, в Севилье, в Валенсии или Мадриде.

Здесь [в Барселоне], пожалуй, не самое подходящее место. Лучшим решением для сборной Испании было бы не играть на «Камп Ноу», потому что здесь для них не самые благоприятные условия.

Я не хочу вступать в полемику [на политическую тему]. Я не отказываюсь от того, что думаю и чувствую, но величие «Барселоны» заключается в том, что она может защищать права Каталонии, при этом уважая каждого.