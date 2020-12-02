Черногорцы рассудят ЦСКА и «Вольфсберг»

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02 декабря 2020, 11:19

Черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем обслужит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Вольфсбергом».

Помощниками Дабановича будут Милован Джукич и Владан Тодорович. Четвертый рефери — Милош Бошкович.