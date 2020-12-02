Черногорцы рассудят ЦСКА и «Вольфсберг»

Черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем обслужит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Вольфсбергом».
Помощниками Дабановича будут Милован Джукич и Владан Тодорович. Четвертый рефери — Милош Бошкович.
|ЦСКА0 : 1Вольфсберг
|Матч завершен
Черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем обслужит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Вольфсбергом».
Помощниками Дабановича будут Милован Джукич и Владан Тодорович. Четвертый рефери — Милош Бошкович.