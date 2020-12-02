ГлавнаяНовости

Черногорцы рассудят ЦСКА и «Вольфсберг»

02 декабря 2020, 11:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем обслужит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Вольфсбергом».

Помощниками Дабановича будут Милован Джукич и Владан Тодорович. Четвертый рефери — Милош Бошкович.

Все новости
ОфициальноЧешская бригада арбитров обслужит встречу «Челси» — «Краснодар»
Вчера, 14:16 Комментарии4
ОфициальноКовач рассудит «Зенит» и «Боруссию» Д в Лиге чемпионов
Вчера, 14:06 Комментарии5
ОфициальноШвейцарская бригада арбитров обслужит матч «Бавария» — «Локомотив»
Вчера, 13:48 Комментарии1
Арбитр Федотов: «Первый гол „Химок“ в ворота ЦСКА забит по правилам»
06 декабря Комментарии31
ОфициальноКашшаи обслужит благотворительный матч на Мальдивских островах
06 декабря Комментарии4
Федотов: «Первый гол „Локо“ в ворота „Рубина“ нельзя было засчитывать»
05 декабря Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
02 декабря в 12:13
В Европе судьи не влияют на игру это не РПЛ.
ДАША Д
ДАША Д
02 декабря в 11:44
Последний шанс на победу, хотя бы одну.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
02 декабря в 11:37
Да все печально для Российских команд))
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 11:35
Никакого значения это не имеет.Всё слили в унитаз,для будущей "счастливой жизни".Но наступит ли она-это вопрос.
Legend 6
Legend 6
02 декабря в 11:24
Да хоть чукчи)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100