«Краснодар» и «Ренн» в матче Лиги чемпионов рассудит шотландец Коллам

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сегодня, 20:09

Пресс-служба УЕФА объявила имена арбитров, назначенных на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Ренном».

Матч обслужит бригада арбитров из Великобритании. Главный судья — Уильям Коллам. Ассистенты — Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи.

На VAR назначены англичанине Пол Тирни и Константин Хатзидакис. Четвертый рефери — шотландец Николас Уолш.

Матч «Краснодар» — «Ренн» состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 20:55 (мск).

В августе Коллам работал на матче между сборными России и Сербии (3:1) в Лиге Наций.