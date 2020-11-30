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«Краснодар» и «Ренн» в матче Лиги чемпионов рассудит шотландец Коллам

сегодня, 20:09
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб РеннРенн02.12.2020 в 20:55 Не начался

Пресс-служба УЕФА объявила имена арбитров, назначенных на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Ренном».

Матч обслужит бригада арбитров из Великобритании. Главный судья — Уильям Коллам. Ассистенты — Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи.

На VAR назначены англичанине Пол Тирни и Константин Хатзидакис. Четвертый рефери — шотландец Николас Уолш.

Матч «Краснодар» — «Ренн» состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 20:55 (мск).

В августе Коллам работал на матче между сборными России и Сербии (3:1) в Лиге Наций.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 20:48
Полностью согласен, матч с Ренном дома является решающим для Краснодара на групповом этапа Лиги Чемпионов в этом сезоне, победить будет трудно, но возможно, и ещё более - необходимо. Поражение, по сути, станет гарантированным четвёртым местом.
David Young
David Young ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 20:45
Спасибо за разъяснение, что-то у меня с детектором юмора не в порядке, наверное отчасти ввиду недавнего комментария о женщине судье в Лиге Чемпионов от другого пользователя, подумал, что и здесь человек говорит об этом.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 20:26
Краснодару нужно играть только на победу ,другие результаты в этом матчи неприемлимы.
Legend 6
Legend 6 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 20:25
Не, он имел ввиду шотландец в килте)
David Young
David Young ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 20:19
То есть лучше продажный и некомпетентный судья-мужчина, чем честная и компетентная судья-женщина? Железная логика. Попахивает предубеждением по отношению к женскому полу, а именно способностям этого самого пола.
David Young
David Young
сегодня в 20:18
Главное чтобы честно и грамотно судил.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:11
Главное, чтобы не в юбке
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:09
Да хоть Вьетнамец!
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