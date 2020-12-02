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Радимов: «Нельзя полностью отменять лимит на легионеров»

02 декабря 2020, 22:56

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов предложил свой вариант лимита на легионеров в РПЛ.

Если совсем отменить лимит, то к нам поедут легионеры не лучшего качества. Стоит прописать стоимость легионеров, которых покупают, за определенную сумму, довольно-таки высокую. Тогда будут спрашивать с руководителей клубов, мол, вы купили игрока за 2-3 миллиона евро, он должен быть высокого качества, правильно?

Если будем везти дешевых легионеров, то уровень лиги будет еще ниже. Давайте сделаем лимит не 8 легионеров, а 6.

Как определить качество легионеров? Есть пример Англии: количество матчей за сборную, цена на трансферном рынке, критериев можно сколько угодно привести, можно сесть и подумать.

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Kaxal61
Kaxal61
03 декабря в 03:38
Потолок зарплат 500000000 руб + за бонусы
Kaxal61
Kaxal61
03 декабря в 02:34
Лучше провести товарищеский матч между легионерами и российскими игроками
Некакойшенко
Некакойшенко
03 декабря в 00:39
Согласен.Нельзя.Проллетать Брюгам по 3-0 можно,а лимит отменять нельзя.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 декабря в 00:03
Да, догадываюсь. Поэтому и пишу, что помягче сделать. Тот же Гайч заигран в сборной и еще на молодежные опираться. ЦСКА, Спартаку, Краснодару вполне по силам. На трансферную стоимость не надо смотреть. Да и финансовый фейр-плей никто не отменяет
ошалевший
ошалевший
03 декабря в 00:00
радимов красавчик,прям как наши пропагандисты,сделать всё как в развитой англии,а ни чё что там бюджет условного бёрнли как у нашего краснодара,я уже молчу про всяких уфа,урал и тд им что сейчас молодёжками бегать? да и зинка сразу середняком станет же без легов,а пусть даже 6 малкомов будет,даже с брюггами они бесполезны
alexgurzan
alexgurzan ответ David Young (раскрыть)
02 декабря в 23:59
Добрый вечер.
Принял к сведению, решим этот вопрос.
Zak11
Zak11
02 декабря в 23:53
А с лимитом у нас российские игроки далеко не лучшего качества. Потому что конкуренция за позицию отстутствует.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
02 декабря в 23:52
Неужели ты не понял в чем суть его идеи. Покупать только качественных легов, которые стоят недёшево. Кто способен на это. Газпром и зенит. Может быть Спартак, динамо и Краснодар. Всё. А остальные что? Зато вот тогда зенит будет финтштровать с отрывом в 20 очков от второго места.
shlifen
shlifen
02 декабря в 23:27
"Если будем везти дешевых легионеров, то уровень лиги будет еще ниже. Давайте сделаем лимит не 8 легионеров, а 6." - это главная цитата. Получается нам предлагают не ослабить лимит (повышая конкуренцию за место в составе), а наоборот - ужесточить =)) О да, нужно больше" паспортистов" =)))
" Если совсем отменить лимит, то к нам поедут легионеры не лучшего качества. " - но если эти дешёвые легионеры играют лучше наших (а клубы же не будут себе вредить выпуская "донного" лега, вместо сильного нашего игрока) ТО КАКИМ ОБРАЗОМ УРОВЕНЬ ЧЕМПИОНАТА УПАДЁТ??? Если леги будут хуже - не будут играть, если леги будут лучше наших ТО УРОВЕНЬ ПОВЫСИТСЯ =)))
Как итог - у Радимова проблема с логикой, единственные группы кто выигрывают от лимита - это "ленивые паспортисты", их агенты, и дяди "пилящие" бюджет рассказывая о развитии футбола =))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 декабря в 23:24
После введения новой формы лимита качество чемпионата РПЛ и показатели сборной упали, хотя возможно факторы уменьшения бюджетов в долларовом эквиваленте (версия Федуна) тоже сыграли роль (в разрезе клубов). И Радимов предлагает ужесточить существующую форму с 8 до 6? Может действительно сделать на английский манер, только требования к легионерам помягче, чем в АПЛ предъявлять. Не знаю, допустим по факту игр в молодежной и основной сборной или количеству наигранных минут в топ-4 чемпионатов? А по количеству легионеров в команде вообще не цепляться.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
02 декабря в 23:21
Не по сути а угробило!А этого пустобреха слушать себя не уважать!Можно не брать всех подряд , а установить правило -иметь определенное кол-во игр за сборную!
Leha-ha50
Leha-ha50
02 декабря в 23:17
Хочется спросить у Радимова, который много лет тренирует Зенит - 2 : "Где плоды твоей работы?" Где "золотая" питерская молодежь??? Если уж газпромовские подопечные не смогли даже в ФНЛ закрепиться, то что уж про других говорить. Избаловали наших паспортистов высочайшими зарплатами, а отдачи то ноль. Лимит - это зло, которое по сути угробило наш футбол. Результаты в ЕК это только подтверждают. Раньше наши парни рвались в Европу, а сейчас их и здесь неплохо кормят. Недавний пример Кузяева - наглядно это подтвердил. Не поехал парень за бугор, поскольку никто не захотел удовлетворять его запросы. То же касается и Дзюбы, и Смолова, и Кокорина.......
Так , что менять что то надо. И чем быстрее , тем лучше.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
02 декабря в 23:15
Надо ввести лимит на зарплату.
ALEX26659
ALEX26659
02 декабря в 23:07
родимов похоже вообще не просыхает,опять чушь несёт...
Introvert
Introvert
02 декабря в 23:04
Можно.
David Young
David Young
02 декабря в 23:02
Поставил на победу РБ Лейпцига с форой -1. Матч завершился победой РБ Лейпцига с разницей в один гол. Почему проигрыш ставки, а не возврат? Фора -1 так не работает, должные был быть произведён возврат ставки.
25процентный клоун
25процентный клоун
02 декабря в 23:00, ред.
Полностью надо убрать зенит и господдержку. Только кредиты оставить и льготы провинции, как и простому люду
beefs
beefs
02 декабря в 22:57
ребята, как вы не садитесь....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 22:57
А полностью и не надо!
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