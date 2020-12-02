Радимов: «Нельзя полностью отменять лимит на легионеров»

Бывший игрок «Зенита» предложил свой вариант лимита на легионеров в РПЛ .

Если совсем отменить лимит, то к нам поедут легионеры не лучшего качества. Стоит прописать стоимость легионеров, которых покупают, за определенную сумму, довольно-таки высокую. Тогда будут спрашивать с руководителей клубов, мол, вы купили игрока за 2-3 миллиона евро, он должен быть высокого качества, правильно?

Если будем везти дешевых легионеров, то уровень лиги будет еще ниже. Давайте сделаем лимит не 8 легионеров, а 6.

Как определить качество легионеров? Есть пример Англии: количество матчей за сборную, цена на трансферном рынке, критериев можно сколько угодно привести, можно сесть и подумать.