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Сафонов: «Было очень важно победить сегодня»

02 декабря 2020, 23:37
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Ренном» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Это был один из самых важных матчей, он обеспечивает нам евровесну, было принципиально его выиграть. Мы считаем, что выполнили задачу-минимум. Хотелось и раньше побеждать, как в матче с «Севильей», но в нашей ситуации было важно именно тут выиграть.

Моё состояние? Все нормально было, я пропустил какое-то время, было тяжело физически, но главное быть морально готовым, я сказал, что готов играть. Без трибун было бы совсем тяжело, мы играем для болельщиков, они улыбаются, мы к этому и стремимся.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
03 декабря в 03:01
Хоть какая-то футбольная радость.
Cat01
Cat01
03 декабря в 00:36
Трудная победа ещё более почетная!
mihaluch
mihaluch
03 декабря в 00:20
Когда зрители на стадионе улыбаются это радует.
Gahi
Gahi
03 декабря в 00:20
Матвей это действительно был самый важный матч для Вас для болельщиков Краснодара и всех тех кто искренне радовался вашему успеху. Пусть многие и говорят что Ренн не тот соперник из числа грандов Европейского футбола и что  нужно эту команду обыгрывать. Но реальность токова, что в Лиги Чемпионов случайных команд не бывает, и ваша победа уже вошла в историю клуба как первый успех и победы команды в Лиги Чемпионов.  Пусть этот успех поможет Вам и  клубу преодолеть многие трудности и справедливую критику в свой адрес и достичь тех целей которые поставлены перед  Краснодаром. Удачи Вам и новых побед в оставшихся играх. 
Leha-ha50
Leha-ha50
03 декабря в 00:02
Победу наконец дождалась вся страна. Хотя по игре трудно было ее ожидать. Игра была равная , да и Ренн атаковал достаточно много и опасно. Но это футбол, единственный гол забили быки и это радостное событие . Череда игр без побед наконец то оборвалась. Хотелось бы надеяться , что и Зенит поддержит быков, но пока летит наш флагман .
Удачи быкам в следующих матчах в ЕК и ЧР.
Всем здоровья.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
02 декабря в 23:50
Такой Ренн стыдно не побеждпть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 23:50
Может получится ещё одну игру выиграть!?
drug01
drug01
02 декабря в 23:41
Молодец так продолжай
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