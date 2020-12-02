Сафонов: «Было очень важно победить сегодня»

Голкипер «Краснодара» прокомментировал победу над «Ренном» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Это был один из самых важных матчей, он обеспечивает нам евровесну, было принципиально его выиграть. Мы считаем, что выполнили задачу-минимум. Хотелось и раньше побеждать, как в матче с «Севильей», но в нашей ситуации было важно именно тут выиграть.

Моё состояние? Все нормально было, я пропустил какое-то время, было тяжело физически, но главное быть морально готовым, я сказал, что готов играть. Без трибун было бы совсем тяжело, мы играем для болельщиков, они улыбаются, мы к этому и стремимся.