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«Я люблю тебя, Диего». Пеле опубликовал трогательное обращение к Марадоне

03 декабря 2020, 14:43

Легенда мирового футбола Пеле на своей странице в инстаграме опубликовал трогательное обращение к ушедшему из жизни Диего Марадоне.

Сегодня уже семь дней с тех пор, как ты ушел. Многие люди любили сравнивать нас всю свою жизнь. Ты был гением, который очаровал весь мир. Фокусник с мячом у ног. Настоящая легенда. Но прежде всего, для меня ты всегда будешь большим другом, с еще большим сердцем.

Сегодня я знаю, что мир был бы намного лучше, если бы мы меньше сравнивали друг друга и больше восхищались друг другом. Итак, я хочу сказать, что ты несравненен.

Твой путь всегда был связан с честностью. И в своей уникальной и особенной манере ты учил нас, что мы должны любить и говорить «Я люблю тебя» гораздо чаще.

Твой быстрый уход не позволил мне сказать тебе этого, поэтому я просто напишу: я люблю тебя, Диего.

Мой великий друг, большое тебе спасибо за наше путешествие. Однажды, на небесах, мы будем играть вместе в одной команде. И это будет первый раз, когда я с триумфом подниму руку на поле, не празднуя ни одного гола. Потому, что я наконец-то смогу снова обнять тебя.

Недавно было опубликовано последнее сообщение Диего Марадоны.

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Naimi Nabi
Naimi Nabi
04 декабря в 08:56
Твой путь всегда был связан с честностью вот основные слова о Диеге
земля тебе пухом мой духовный брат
Сантус
Сантус ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
03 декабря в 15:59
Просто Марадона приложил все"усилия" что бы в этом вопросе быть первым...увы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 14:48
Я почемуто думал,что Пеле раньше уйдёт!
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