«Я люблю тебя, Диего». Пеле опубликовал трогательное обращение к Марадоне

Легенда мирового футбола Пеле на своей странице в инстаграме опубликовал трогательное обращение к ушедшему из жизни .

Сегодня уже семь дней с тех пор, как ты ушел. Многие люди любили сравнивать нас всю свою жизнь. Ты был гением, который очаровал весь мир. Фокусник с мячом у ног. Настоящая легенда. Но прежде всего, для меня ты всегда будешь большим другом, с еще большим сердцем.

Сегодня я знаю, что мир был бы намного лучше, если бы мы меньше сравнивали друг друга и больше восхищались друг другом. Итак, я хочу сказать, что ты несравненен.

Твой путь всегда был связан с честностью. И в своей уникальной и особенной манере ты учил нас, что мы должны любить и говорить «Я люблю тебя» гораздо чаще.

Твой быстрый уход не позволил мне сказать тебе этого, поэтому я просто напишу: я люблю тебя, Диего.

Мой великий друг, большое тебе спасибо за наше путешествие. Однажды, на небесах, мы будем играть вместе в одной команде. И это будет первый раз, когда я с триумфом подниму руку на поле, не празднуя ни одного гола. Потому, что я наконец-то смогу снова обнять тебя.