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Месси посвятил гол Марадоне, надев футболку «Ньюэллс Олд Бойз»

сегодня, 18:24
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил гол в ворота «Осасуны» (4:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Забитый мяч Лионель посвятил бывшему футболисту и тренеру Диего Марадоне, который ушел из жизни 25 ноября. После взятия ворот Месси снял футболку «Барселоны» и продемонстрировал майку клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером на спине.

Марадона выступал в этой команде в 1993 году. Месси играл за «Ньюэллс Олд Бойз» на молодежном уровне.

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Все комментарии
Шатаут
Шатаут
сегодня в 22:13
У каждого свои жесты.. Пеналду, например, иногда за яйца хватается, дабы отомстить Симеоне... У каждого свое воспитание....
Federico
Federico ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
сегодня в 21:45
"Марадонне уже всё равно есть эта футболка или нет..." - Таким как ты это всё равно. А другие люди скорбят и помнят своих кумиров, и Лео не исключение. P.S. - очередной брызг ядом, хейтерами Месси.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 20:56
Не знал, что они за 2 общих клуба играли. Плюс сборная общая.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 19:55
Очередной пиар от гнома
Марадонне уже всё равно есть эта футболка или нет - а гному лишь бы по говорили о нём,
Мне не нравится такие поступки - но это всего лишь моё мнение
А гномята во всё горло орут - какой хоооороший гномик
ВладимирБабаев
ВладимирБабаев
сегодня в 19:51
ямаха подорожает
safari-05
safari-05 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 19:37
И не надоедает же язвить
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:26
Нормальная реакция, Месси респект.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:06
лицемеры! при жизни вам было ровно на ди!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:37
Иначе быть не могло
офигенный
офигенный
сегодня в 18:36
это офигенный подарок
Charlie Scene
Charlie Scene
сегодня в 18:32
у меня Диего Армандо больше ассоциируется со стадио Бомбонера и клубом Бока Хуниорс
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 18:30
Гол получился очень даже хорошим.
Походу у Месси сегодня была дополнительная мотивация, раз он забил с игры) что он делает очень редко в этом сезоне.
Надеюсь потихоньку поправляет прицел, который сбился
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:29
ради такого поступка,можно было просто назначить пенальти,дабы лицезреть данный жест.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:29
Теперь многие будут так делать!
GOAT
GOAT
сегодня в 18:25
Браво ! Это было красиво!
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