Месси посвятил гол Марадоне, надев футболку «Ньюэллс Олд Бойз»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил гол в ворота «Осасуны» (4:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Забитый мяч Лионель посвятил бывшему футболисту и тренеру Диего Марадоне, который ушел из жизни 25 ноября. После взятия ворот Месси снял футболку «Барселоны» и продемонстрировал майку клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером на спине.
Марадона выступал в этой команде в 1993 году. Месси играл за «Ньюэллс Олд Бойз» на молодежном уровне.
🙏 #Messi rinde homenaje a #Maradona. 🔟 pic.twitter.com/KLHxVG6STi— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 29, 2020
Марадонне уже всё равно есть эта футболка или нет - а гному лишь бы по говорили о нём,
Мне не нравится такие поступки - но это всего лишь моё мнение
А гномята во всё горло орут - какой хоооороший гномик
Марадонне уже всё равно есть эта футболка или нет - а гному лишь бы по говорили о нём,
Мне не нравится такие поступки - но это всего лишь моё мнение
А гномята во всё горло орут - какой хоооороший гномик
Походу у Месси сегодня была дополнительная мотивация, раз он забил с игры) что он делает очень редко в этом сезоне.
Надеюсь потихоньку поправляет прицел, который сбился
Походу у Месси сегодня была дополнительная мотивация, раз он забил с игры) что он делает очень редко в этом сезоне.
Надеюсь потихоньку поправляет прицел, который сбился