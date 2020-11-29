Месси посвятил гол Марадоне, надев футболку «Ньюэллс Олд Бойз»

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сегодня, 18:24

Нападающий «Барселоны» оформил гол в ворота «Осасуны» (4:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Забитый мяч Лионель посвятил бывшему футболисту и тренеру , который ушел из жизни 25 ноября. После взятия ворот Месси снял футболку «Барселоны» и продемонстрировал майку клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером на спине.

Марадона выступал в этой команде в 1993 году. Месси играл за «Ньюэллс Олд Бойз» на молодежном уровне.