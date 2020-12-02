Фото расположения игроков «Реала» в матче с «Шахтёром» стало мемом

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02 декабря 2020, 06:28

В Сети стремительно набирает популярность фото расположения игроков «Реала» в голевой атаке «Шахтёра» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где «горняки» одержали домашнюю победу (2:0).

На 56-й минуте сразу 5 игроков «Реала» оказались в одной зоне во время атаки, которая в итоге завершилась голом украинской команды.