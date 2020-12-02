Фото расположения игроков «Реала» в матче с «Шахтёром» стало мемом

В Сети стремительно набирает популярность фото расположения игроков «Реала» в голевой атаке «Шахтёра» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где «горняки» одержали домашнюю победу (2:0).
На 56-й минуте сразу 5 игроков «Реала» оказались в одной зоне во время атаки, которая в итоге завершилась голом украинской команды.
Love this Maradona tribute from Real Madrid pic.twitter.com/BtoCSakZFN— Troll Football (@TrollFootball) December 1, 2020
Стадо Зиданов 🤣🤣🤣
Стадо Зиданов 🤣🤣🤣
https://denis-balin.livejournal.com/3701189.html
https://denis-balin.livejournal.com/3701189.html