ГлавнаяНовости

Фото расположения игроков «Реала» в матче с «Шахтёром» стало мемом

02 декабря 2020, 06:28
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В Сети стремительно набирает популярность фото расположения игроков «Реала» в голевой атаке «Шахтёра» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где «горняки» одержали домашнюю победу (2:0).

На 56-й минуте сразу 5 игроков «Реала» оказались в одной зоне во время атаки, которая в итоге завершилась голом украинской команды.

Все новости
РПЛ лучше, чем думает Кабелла. Интриги, молодежь и судьи делают лигу увлекательной
06 декабряВадим Багров в блоге За и противКомментарии17
У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов
05 декабряВадим Багров в блоге Модный разговорКомментарии11
«Я люблю тебя, Диего». Пеле опубликовал трогательное обращение к Марадоне
03 декабря ФотоКомментарии3
«Зенит» залег на дно. И не пошевелился. Очередная неудача в Брюгге
03 декабряСергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии47
Месси посвятил гол Марадоне, надев футболку «Ньюэллс Олд Бойз»
29 ноября ФотоКомментарии19
В РПЛ ты Лев Толстой, а в еврокубках кричишь: «Эй, постой!»
27 ноябряАлександр Чистяков в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
memphis
memphis
06 декабря в 04:44
Когда посмотрели игру клубов РПЛ и решили этой тактикой обыграть клуб из Украины...
Timeless
Timeless
02 декабря в 21:56
Стадо Королевских баранов)))))
anfield1984
anfield1984 ответ Gahi (раскрыть)
02 декабря в 15:48
Этот снимок наглядно показывает как Зидан работает с командой.
anfield1984
anfield1984 ответ рус фан (раскрыть)
02 декабря в 15:47
Зидан разработал новый метод перестроение при обороне.

Стадо Зиданов 🤣🤣🤣
Funny_Smailik
Funny_Smailik
02 декабря в 15:31
Как цыплята собрались. Гениальная тактика. 😀
vastudio
vastudio
02 декабря в 15:19
В этом фото вся "гениальность" скупателя готовых звёзд))))
Владиславчик
Владиславчик
02 декабря в 12:53, ред.
Ну вообще этот приём не нов, его очень любят практиковать различные физруки, мне вот сразу вспомнился матч сборной России против Уэльса)
https://denis-balin.livejournal.com/3701189.html
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет ответ anfield1984 (раскрыть)
02 декабря в 12:26
    anfield1984
    anfield1984
    02 декабря в 12:12
    Я понял кого напоминает мне Зезу в новом пришествии. Геймера, которому отключили читы и с новичка переключили на профессионала.
    Альфамен
    Альфамен
    02 декабря в 10:50
    Это Реалу ещё страшно повезло,что Боруссия проиграла,все даже теперь в руках сливочных.А так в последнем туре не все от них бы зависимо...
    112910415
    112910415
    02 декабря в 09:59
    растерянные, неуверенные ...
    Project Pandora
    Project Pandora ответ рус фан (раскрыть)
    02 декабря в 08:35
    "почти 9 очков", это сколько, если точно? 8,5 или 9,25?
    mordvin60
    mordvin60
    02 декабря в 08:29
    Забавно
    feris1
    feris1
    02 декабря в 08:12
    Бред конечно а не игра в данный момент в исполнении Реала.
    Gahi
    Gahi
    02 декабря в 08:10, ред.
    Этот  снимок наглядная иллюстрация того как приходилась Зидану перестраивать по линиям в  команде. Если неделю назад в игре против Интера в защите играли Менди, Начо, Варан и Карвахаль. А в линии атаки Диас, Азар, Эдегор и Васкес. То против Шахтёра в стартовом составе вышли вместо Диаса Бензема, вместо Азара Асенсио, вместо Васкеса Родриго, а Васкес вместо Карвахаля перешёл на правый фланг защиты. Вот от этих перестановок и не согласованности игроков в защите и получилась вся эта картина после чего был забит первый гол. Хотя Зидан перед матчем говорил и подбадривал своих игроков, что их ждёт два финала в группе. Первый они уже проиграли,  остался ещё один и самый важный в котором нужно  побеждать Боруссию, чтобы выйти из группы. А также победа Шахтёра или Интера выводит команду из группы, так что заключительный тур получается самым интересным с шансами для каждой из команд в этой группе. На следующей недели нас ждут интересные матчи удачи всем и хорошего футбола.
    anfield1984
    anfield1984 ответ рус фан (раскрыть)
    02 декабря в 08:10
    Да потому что Зидан без заряженных судей и Роналду, как тренер, пустое место
    anfield1984
    anfield1984
    02 декабря в 08:09
    Зезу топарь
    SHMEL
    SHMEL
    02 декабря в 07:48
    Сейчас реал только ленивый не обыгрывает.
    ДСА
    ДСА
    02 декабря в 07:40
    Явная недоработка тренера.
    Faustello
    Faustello
    02 декабря в 07:11
    Забавно)))
    рус фан
    рус фан
    02 декабря в 06:43, ред.
    В чемпе над Реалом так же можно посмеяться в этом сезоне, отрыв от Атлетико почти 9 очков, в ЛЧ вообще могут из группы не выйти, в атаке команда играет как "профессора с тросточками", а в бороне видимо как стадо сами знаете кого.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    02 декабря в 06:32
    Над Реалом вторую игру ржут!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100