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В РПЛ ты Лев Толстой, а в еврокубках кричишь: «Эй, постой!»

27 ноября 2020, 16:56
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«Соккер.ру» — о грехах тех, кто творит самый провальный для России еврокубковый сезон.

Трудно быть отстающим и вечно догоняющим — и в турнирных таблицах, и на футбольном поле. 0 побед в 16 матчах групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы являются наглядным подтверждением уровня российского клубного футбола. Упали ниже плинтуса, а самое страшное, что в этом даже не чувствуется какой-то трагедии, ведь все закономерно.

Именно о таком исходе мы предупреждали, критикуя ужасный лимит на легионеров и возмущаясь наглыми нарушениями принципов конкуренции. Странные трансферы, зависимые клубы, «вилковщина» среди арбитров, соревнование административных ресурсов. И в этой пустыне вы хотите увидеть цветущие сады Семирамиды?

Если бы из такой аномальной среды вышли сильные клубы, их стоило бы считать очередными Чудесами Света, но сейчас мы вполне ожидаемо испытываем диссонанс из-за разницы воплощений одних и тех же команд во внутреннем чемпионате и Лиге чемпионов/Лиге Европы.

«Зенит» в Лиге чемпионов:

1. «Зенит» забил 32 гола в РПЛ — лучший показатель в чемпионате России, а в Лиге чемпионов у «сине-бело-голубых» только 3 гола, два из которых пришлись на проигранные матчи.

2. Стиль игры наших команд легко определить через показатель выигранных единоборств на втором этаже. В Лиге чемпионов они сбиваются на лонгболлы и борьбу в воздухе, поэтому входят в топ-5 по числу выигранных верховых дуэлей: «Зенит» лидирует (23.3), на втором месте «Локомотив» (22.3), замыкает пятерку «Краснодар» (17.8).

3. В четырех матчах Лиги чемпионов «Зенит» попал в створ ворот соперников только 9 раз, в то время как Михаила Кержакова побеспокоили 19 раз.

Львы Толстые из РПЛ в еврокубках мгновенно превращаются в персонажей романов великого писателя и находят свои головы на рельсах в ожидании поездов, которые, впрочем, не избавляют от мук бытия, но только усиливают мучения с каждым разом. Монументальный «Зенит» оказывается трусливым и безыдейным, лихой ЦСКА предстает беспокойным и неконкретным, а бесхарактерный и наивный «Краснодар» ничего не может, даже наплевав на свои игровые принципы.

«Локомотив» стоит вынести за скобки, ведь три ничейных результата «железнодорожников» в первых четырех турах — отличный результат, если помнить, что они уже дважды сыграли с «Атлетико» и сразились с «Баварией». Подход Марко Николича отличается от стратегии его коллег: Ганчаренко, Семак и Мусаев стараются успеть на два фронта, в то время как сербский специалист поставил Лигу чемпионов в приоритет.

«Локомотив» в Лиге чемпионов:

1. У «железнодорожников» в среднем 7 ударов за матч — предпоследний показатель среди 32 участников Лиги чемпионов.

2. По владению мячом «Локомотив» тоже предпоследний — 41.3% в четырех матчах.

3. Мурило Серкейра делает больше всех выносов из штрафной площади среди всех участников турнира — в среднем 9.5 за матч.

Это типичный балканский подход, команды из Сербии и Хорватии всегда играют в международных матчах с удвоенной энергией, чтобы «продать» себя повыгоднее. Можно сказать, Николич познакомил нас с неведомым доселе в России отношением к Лиге чемпионов. Марко вполне сознательно жертвовал РПЛ: «Локо» выдал серию из трех поражений во внутреннем чемпионате со стартом ЛЧ.

Приличные результаты «железнодорожников» в «группе смерти» не говорят о том, что «Локомотив» — единственная команда европейского уровня в российском футболе, просто они бросили все лучшие силы на Лигу чемпионов, чего «Зенит» и ЦСКА себе не позволили, а «Краснодар» при всем желании не мог выбирать между турнирами из-за катастрофической кадровой ситуации — иной раз с трудом удавалось наскрести футболистов на стартовый состав.

«Краснодар» в Лиге чемпионов:

1. Главный парадокс «Краснодара»: в РПЛ у «быков» самый большой процент владения (58.1%), в то время как в Лиге чемпионов «Краснодар» хуже всех по этому показателю — 40%.

2. «Краснодар» допускает больше ударов по своим воротам, чем другие команды — 20.3 в среднем за матч. На второй строчке «Локомотив» (17).

3. По ожидаемым голам в свои ворота «Краснодар» тоже впереди всей Лиги чемпионов, показатель xGA равняется 1.95. В принципе, меньше двух мячей команда Мусаева пропустила только в первом матче с «Ренном», потом было 4 от «Челси», 3 и 2 от «Севильи».

Если говорить об общих грехах наших команд, то это низкая интенсивность игры и отсутствие поставленной игры в атаке. В противоречивом интервью Станислава Черчесова был любопытный блок об интенсивности игры, к которой привыкли российские команды и футболисты.

У нас ужасный процент рывков/спринтов по отношению к общей дистанции пробега, которая зачастую высока. Роман Зобнин, у которого по российским меркам два сердца, в матче с Турцией выдал спринтов на 200 метров, а его оппонент из турецкой сборной — вдвое больше.

В современном футболе преимущество обеспечивает работа на пиковых скоростях, а РПЛ приветствует игру трусцой, поэтому в еврокубковых матчах регулярно создается впечатление, что наши команды бегают много, но бессмысленно.

ЦСКА в Лиге Европы:

1. У ЦСКА всего лишь 2 забитых мяча в четырех матчах Лиги Европы, меньше забил только другой ЦСКА — софийский, у которого вообще 0.

2. При этом по ударам (16.8) «армейцы» занимают шестую строчку. Наглядное подтверждение ужасной реализации моментов.

3. В последних 10 матчах Лиги Европы ЦСКА одержал только одну победу, не имевшую турнирного смысла. Соперники были не самые грозные: «Эспаньол», «Лудогорец», «Ференцварош», загребское «Динамо», «Фейеноорд» и «Вольфсберг».

Давно пора понять, что никогда не удивишь общим пробегом в 11-12 километров, важно, сколько из них пройдено на максимальной скорости. Для наших команд это Ахиллесова пята, поэтому в еврокубках зачастую приходится уходить в низкий блок и искать счастья в разрушении, потому что соревнование на встречных курсах с обученными соперниками никто не выдержит.

Вторая беда — отсутствие поставленной игры в атаке. Ее нет более или менее ни у кого в РПЛ. «Зенит» выиграл два титула, играя на Дзюбу, у «Краснодара» созидательная легкость появляется и исчезает по какому-то неведомому графику, а ЦСКА нравится атаковать, но не забивать. «Армейский» футбол без ворот процветает уже пару лет, часто это смотрится красиво и задорно, но эффектность не может заменить эффективность.

Отсутствие слаженной игры в атаке — еще одно общее место, это касается не только участников еврокубков: у того же «Спартака», занимающего место в тройке, надежда в основном на индивидуальные качества форвардов и интуитивные розыгрыши, поставленной игры в атаке нет. Так было не всегда: можно вспомнить «Зенит» Виллаш-Боаша, ЦСКА Слуцкого и «Спартак» Карреры — эти команды знали, как атаковать, и делали это не всегда тривиально.

Проблемы на поле усугубляются просчетами директоров и селекционеров. О чем думал «Краснодар», идя в Лигу чемпионов с защитником Кайо? Почему «Зенит» не подстраховался на случай травм и дисквалификаций Ловрена и Ракицкого? Чистяков не заявлен на Лигу чемпионов, вылет одного центрбека становится огромной проблемой.

ЦСКА отказался от идеи возвращения Вагнера Лава, оставив Чалова и Гайча без учителя, который им бы не помешал, как «армейцам» не помешала бы конкретика в атаке. Отсутствие голов при игровом и территориальном преимуществе — это часто проблема центральных нападающих, основная задача которых — завершать. Пока же хорошо завершать мы научились только еврокубковые кампании. Второй год подряд можем остаться без единого представителя в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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27 ноября в 21:47
всем спасибо, все свободны
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
27 ноября в 21:09
Да пишите как есть, а в ЛЧ - х.. простой.
VAN ARM
VAN ARM
27 ноября в 20:21
верно и по делу!
Sunchees
Sunchees
27 ноября в 20:14
Директоры, селекционеры, игроки, тренеры... Да не в этом дело. Как можно выигрывать, если половину времени команда стоит? То есть, отдает игрок пас абы куда и идет по полю пешком, считая ворон (такие эпизоды были даже в последнем матче Локомотива против Атлетико, хотя команда играла достойно). Нет общекомандного движения. Нет концентрации и идеи. Вернее идея-то есть одна: отбить мяч подальше, а там мало ли. Нападающие ходят по полю без всякой мысли. Защитники и полузащитники - туда же, особенно, когда мяч далеко.

Отсюда сплошь и рядом возникают ситуации, когда игроку, к которому невзначай отскочил мяч (да, наши команды не способны на осознанные перехваты и отборы) просто некому сделать передачу. И отсюда - тотальное превосходство соперников во владении, остроте и прочем.

Почему все так? Да потому что уровень чемпионата крайне низкий и игроки не привыкли к европейской интенсивности. Они не способны сохранять концентрацию и думать каждую минуту матча, они играют 2-3 минуты из 10, остальное время просто смотрят футбол. Это прекрасно видно даже в трансляции. Тренеры, в свою очередь, потакают игрокам, типа раз результат есть, значит все в порядке. Да только в Европе такую игру не прощают, вот и результат.

Почему игроки и тренеры так себя ведут? Потому что им нафиг не нужно показывать себя, привлекать зрителей и развиваться, чтобы зарабатывать больше. Зачем все это, если деньги так и так будут? Выводы делайте сами.

Если бы в условном Аяксе или даже в какой-нибудь Црвене Звезде подобным образом относились бы к своей работе, эти клубы были бы в той же ж.., что сейчас наши. Но там подобных персонажей выгоняют по понятным причинам или перевоспитывают. А у нас даже нормальные игроки превращаются в.. нечто.
particular
particular
27 ноября в 19:50
Сурово, беспощадно, но обоснованно...
Roman73
Roman73
27 ноября в 19:37, ред.
Российские команды , клубы и сборная провели уже более 20 ти игр без побед.
Это провальная осень российского футбола.
И это те люди, которые ещё два года назад искали своё несуществующее место в мировой элите .
Всему виной недалёкие журналисты которые несколько лет наперебой раздували локальные успехи "газпрома " и " Red Army " , и исправно создавали иллюзию нашего присутствия в Европе, иллюзию роста, развития российского футбола в целом. .
Ближе к футболу хлынула орава смородских и канделакки , бухгалтеров и всякого рода министров-онанистов от футбола , которая всякими экранными штучками , пивными законами , тотальной натурализацией , спецмерами подменяли многолетнюю кропотливую работу по реорганизации всего футбольного хозяйства в центре и на местах.
Российский корабль , футбольный и не только должен плыть в правильном направлении, но чтобы выбрать курс для начала нужно точно определить своё местонахождение , и задача специалистов, аналитиков , журналистов не заниматься дешёвой пропагандой и штукатурить фасад , а каждый день кричать о проблемах и недостатках.
О том где мы на самом деле находимся !
neukomm
neukomm
27 ноября в 19:22
Еще одна проблема наших клубов, что они все играют с оглядкой на чемпионат. Основная задача того же ЦСКА выиграть РПЛ, чтобы (наберите побольше воздуха, как говорил Задорнов) попасть в Европу, нет не ради участия или победы, а ради самого факта попадания в группу, за которую уже полагаются отчисления. Желательно ЛЧ, но и ЛЕ пойдет. А сама игра в группе вообще по барабану. У госклубов все проще - им нафиг не нужны деньги - у Зенита спонсор вообще титульный всей ЛЧ. Для госдядечек из Зенита и Локо главное понтануться, кто больше РПЛов выиграл. Им деньги от попадания в ЛЧ и ЛЕ не нужны, своих навалом.
Roger Young
Roger Young ответ Байкал-38 (раскрыть)
27 ноября в 19:21
спасибо, что не поленились и собрали цитаты из моих сообщений. Значит не зря их пишу)

Меня огорчает не только Зенит, почитайте подробнее остальные посты
cska1948
cska1948
27 ноября в 19:03, ред.
"...Это типичный балканский подход, команды из Сербии и Хорватии всегда играют в международных матчах с удвоенной энергией, чтобы «продать» себя повыгоднее. Можно сказать, Николич познакомил нас с неведомым доселе в России отношением к Лиге чемпионов. Марко вполне сознательно жертвовал РПЛ: «Локо» выдал серию из трех поражений во внутреннем чемпионате со стартом ЛЧ..."
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За такой, типичный балканский подход" руководство Локо может и по голове настучать Николичу! Россия не сербия и не Хорватия! Это там, с их зарплатами, важнее важного прыгнуть выше головы в еврокубках, чтобы подороже себя продать. В России, в ведущие клубы вкладываются немалые деньги и люди которые это делают хотят видеть отдачу хотя бы внутри собственного чемпионата.
Интересно бы узнать мнение болельщиков Локо. Нужна им такая жертва, в виде ТРЕХ поражений в РПЛ, чтобы весной еще сыграть в паре матчей в еврокубках?
Что-то я в этом сильно сомневаюсь...
Анд-м
Анд-м
27 ноября в 18:52
Самое страшное ,что наши команды все могут оказать весной в ЛЕ и это наши функционеры примут за положительный результат и на любую попытку критики огрызаться и тыкать что ,вот мы же все месте вышли в плей-офф . А весной они все дружно обо....ся
Байкал-38
Байкал-38 ответ Roger Young (раскрыть)
27 ноября в 18:50
Постойте, а как же ваши высказывания ранее?

«Бавария» снова выиграет ЛЧ, а Симеоне приедет в Москву. «Локомотиву» осталось не унывать
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1210751/nikolich-marko-lokomotiv
Roger Young
21.10.2020, 23:06
Спасибо за статью, но Локомотиву уже известно выше четвертого места не подняться.

«Локо» снова 4-й, «Зенит» и ЦСКА сыграют в плей-офф ЛЕ. Что светит клубам РПЛ в группах еврокубков?
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1210381/lokomotiv-zenit
Roger Young
19.10.2020, 21:32
В целом, соглашусь с прогнозом соккера.

Зенит третье место в группе и то, в лучшем случае, потому что нет игры от слова вообще.

Локомотив последнее место в группе без очков - самый очевидный исход.

Краснодар будет здорово если поднимется на третью строку, но если не получится, тоже нормально.

А вот ЦСКА дают слишком большие авансы. 2-3 место, в зависимости от того, как выложатся, но точно не первое.


Воспитали Холанда, выиграли 10 матчей подряд. И это слабейший оппонент «Локомотива» в ЛЧ
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1210685/miranchuk-anton-nikolich-marko
Roger Young
21.10.2020, 20:43
2-0 в пользу Зальцбурга и до свиданья.

Другого итога не вижу.



То есть когда вы узнали соперников Локо, до начала группового этапа Локо у вас был безоговорочным аутсайдером, даже с вашей точки зрения Локо даже ниодного очка набрать был не в состоянии с такими соперниками. А теперь вы резко стали утверждать обратное, как так то? Когда же по вашему мнению так опустился Зальцбург?
Я понимаю, что вас лично опечалили результаты Зенита, но не стоит теперь Локо винить во всём!!!
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответ Roger Young (раскрыть)
27 ноября в 18:13
Добрый вечер:) Теперь понимаю и не смею оспаривать эти претензии. Да, соперники резво ушли в отрыв за последние годы, и те же австрийцы теперь не слабее даже номинально. С этим не хочется мириться, но факты таковы.
Roger Young
Roger Young ответ Александр Чистяков (раскрыть)
27 ноября в 18:05, ред.
Александр, здравствуйте. Претензия скорее адресована не к вам, а к нашим футболистам.

Меня искренне возмущает позиция футбольных чиновников, которые пытаются натянуть сову на глобус и найти позитивные стороны когда их нет

И возмущает то состояние в котором находятся наши команды. Поэтому болезненно реагирую на те моменты, когда ищут позитив, если слишком много минусов

К статье претензий нет.)
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответ Roger Young (раскрыть)
27 ноября в 17:54
Допустим, у Зальцбурга операционный бюджет - 2/3 от бюджета Локомотива (условно 60 млн на 90), только Зальцбург не обременен "российской надбавкой", которую Локо вынужден платить лимитчиками и иностранцам, которые соизволили приехать в Россию. Со своим бюджетом в Австрии Зальцбург может содержать команду мощнее, чем Локо в России. Что и делает - стоимость состава у австрийцев выше, 144 млн против 84. Плюс огромный ресурс Ред Булла, выстроенная спортивная вертикаль, запущенный конвейер фабрики талантов. Прошлой осенью за Зальцбург играли Холанд и Минамино в Лиге чемпионов. Сама команда - постоянный участник плей-офф Лиги Европы, два года назад были в полуфинале.

Зальцбург - даже не равный противник Локомотива, а превосходящий практически по всем пунктам, так что о позоре совсем не понял. Да и Атлетико с Баварией вроде не погулять вышли. Так что группа смерти. Самая натуральная.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 ноября в 17:54
Спасибо за статью. Особо можно подчеркнуть, что уровень РПЛ и поражения в еврокубках значительно зависят от уровня тренеров. У Курбана Бердыева, который обыгрывал "Барселону" и "Баварию"(с "Ростовом"), выбивал в плей-офф "Атлетико" Мадрид, вряд ли был более сильный состав, чем у сегодняшнего "Зенита". Вылет в отборе от "Маккаби" и "Локомотива"(Тбилиси) - тренерские ошибки и недооценка соперника. Лишнее подтверждение - работа Николича, который не опозорился с самой сложной группой из доставшихся. А оставшиеся тренера у нас в еврокубках - Ганчаренка, Семак, Мусаев - явно не международного уровня. Отсутствие рывков - недоработка тренеров по физической подготовке. Понимаю, что всю сложившуюся у нас порочную систему начиная с воспитания кадров враз не переделать, но можно пойти по более реально осуществимому пути - начать с подготовки тренерских кадров международного уровня. Это если не кардинально поменяет ситуация, то хотя бы ее значительно облегчит.
Roger Young
Roger Young
27 ноября в 17:37, ред.
Какая группа смерти у Локомотива, вы о чем? В этой группе Локо обязан брать третью строку, потому что отдать ее Зальцбургу - это позор. Чемпионат Австрии это даже не Украина с Голландией.

Абсолютно проходимая группа в которой уже сейчас Локомотив не добрал 3 очка. Если брать реальные амбиции и бюджет, то с Зальцбургом единственный положительный результат должна была стать победа, а с Баварией могли претендовать на ничью, благодаря пофигизму немцев.

В итоге имеем 50% от достойного результата и уже радуемся, как дети...\

Господи, куда мы катимся
Bom Bom
Bom Bom
27 ноября в 17:29
Эх, жаль Зенит не получил таких соперников, как Локо. Увидели бы национальное достояние во всей красе.
Bom Bom
Bom Bom
27 ноября в 17:28
Нет худа без добра: зато простой народ сможет нормальные команды по телевизору посмотреть весной.
d_fincher
d_fincher
27 ноября в 17:24
Хочется, чтобы фанаты Зенита навсегда забыли слова - "Зенит лучший, Зенит доминатор!"

Потому что доминаторы не так себя ведут в еврокубках. Не так.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 ноября в 16:59
Чего уж там,все наши обос....ись!
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