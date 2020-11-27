В РПЛ ты Лев Толстой, а в еврокубках кричишь: «Эй, постой!»

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27 ноября 2020, 16:56

«Соккер.ру» — о грехах тех, кто творит самый провальный для России еврокубковый сезон.

Трудно быть отстающим и вечно догоняющим — и в турнирных таблицах, и на футбольном поле. 0 побед в 16 матчах групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы являются наглядным подтверждением уровня российского клубного футбола. Упали ниже плинтуса, а самое страшное, что в этом даже не чувствуется какой-то трагедии, ведь все закономерно.

Именно о таком исходе мы предупреждали, критикуя ужасный лимит на легионеров и возмущаясь наглыми нарушениями принципов конкуренции. Странные трансферы, зависимые клубы, «вилковщина» среди арбитров, соревнование административных ресурсов. И в этой пустыне вы хотите увидеть цветущие сады Семирамиды?

Если бы из такой аномальной среды вышли сильные клубы, их стоило бы считать очередными Чудесами Света, но сейчас мы вполне ожидаемо испытываем диссонанс из-за разницы воплощений одних и тех же команд во внутреннем чемпионате и Лиге чемпионов/Лиге Европы.

«Зенит» в Лиге чемпионов: 1. «Зенит» забил 32 гола в РПЛ — лучший показатель в чемпионате России, а в Лиге чемпионов у «сине-бело-голубых» только 3 гола, два из которых пришлись на проигранные матчи. 2. Стиль игры наших команд легко определить через показатель выигранных единоборств на втором этаже. В Лиге чемпионов они сбиваются на лонгболлы и борьбу в воздухе, поэтому входят в топ-5 по числу выигранных верховых дуэлей: «Зенит» лидирует (23.3), на втором месте «Локомотив» (22.3), замыкает пятерку «Краснодар» (17.8). 3. В четырех матчах Лиги чемпионов «Зенит» попал в створ ворот соперников только 9 раз, в то время как Михаила Кержакова побеспокоили 19 раз.

Львы Толстые из РПЛ в еврокубках мгновенно превращаются в персонажей романов великого писателя и находят свои головы на рельсах в ожидании поездов, которые, впрочем, не избавляют от мук бытия, но только усиливают мучения с каждым разом. Монументальный «Зенит» оказывается трусливым и безыдейным, лихой ЦСКА предстает беспокойным и неконкретным, а бесхарактерный и наивный «Краснодар» ничего не может, даже наплевав на свои игровые принципы.

«Локомотив» стоит вынести за скобки, ведь три ничейных результата «железнодорожников» в первых четырех турах — отличный результат, если помнить, что они уже дважды сыграли с «Атлетико» и сразились с «Баварией». Подход Марко Николича отличается от стратегии его коллег: Ганчаренко, Семак и Мусаев стараются успеть на два фронта, в то время как сербский специалист поставил Лигу чемпионов в приоритет.

«Локомотив» в Лиге чемпионов: 1. У «железнодорожников» в среднем 7 ударов за матч — предпоследний показатель среди 32 участников Лиги чемпионов. 2. По владению мячом «Локомотив» тоже предпоследний — 41.3% в четырех матчах. 3. Мурило Серкейра делает больше всех выносов из штрафной площади среди всех участников турнира — в среднем 9.5 за матч.

Это типичный балканский подход, команды из Сербии и Хорватии всегда играют в международных матчах с удвоенной энергией, чтобы «продать» себя повыгоднее. Можно сказать, Николич познакомил нас с неведомым доселе в России отношением к Лиге чемпионов. Марко вполне сознательно жертвовал РПЛ : «Локо» выдал серию из трех поражений во внутреннем чемпионате со стартом ЛЧ .

Приличные результаты «железнодорожников» в «группе смерти» не говорят о том, что «Локомотив» — единственная команда европейского уровня в российском футболе, просто они бросили все лучшие силы на Лигу чемпионов, чего «Зенит» и ЦСКА себе не позволили, а «Краснодар» при всем желании не мог выбирать между турнирами из-за катастрофической кадровой ситуации — иной раз с трудом удавалось наскрести футболистов на стартовый состав.

«Краснодар» в Лиге чемпионов: 1. Главный парадокс «Краснодара»: в РПЛ у «быков» самый большой процент владения (58.1%), в то время как в Лиге чемпионов «Краснодар» хуже всех по этому показателю — 40%. 2. «Краснодар» допускает больше ударов по своим воротам, чем другие команды — 20.3 в среднем за матч. На второй строчке «Локомотив» (17). 3. По ожидаемым голам в свои ворота «Краснодар» тоже впереди всей Лиги чемпионов, показатель xGA равняется 1.95. В принципе, меньше двух мячей команда Мусаева пропустила только в первом матче с «Ренном», потом было 4 от «Челси», 3 и 2 от «Севильи».

Если говорить об общих грехах наших команд, то это низкая интенсивность игры и отсутствие поставленной игры в атаке. В противоречивом интервью Станислава Черчесова был любопытный блок об интенсивности игры, к которой привыкли российские команды и футболисты.

У нас ужасный процент рывков/спринтов по отношению к общей дистанции пробега, которая зачастую высока. Роман Зобнин, у которого по российским меркам два сердца, в матче с Турцией выдал спринтов на 200 метров, а его оппонент из турецкой сборной — вдвое больше.

В современном футболе преимущество обеспечивает работа на пиковых скоростях, а РПЛ приветствует игру трусцой, поэтому в еврокубковых матчах регулярно создается впечатление, что наши команды бегают много, но бессмысленно.

ЦСКА в Лиге Европы: 1. У ЦСКА всего лишь 2 забитых мяча в четырех матчах Лиги Европы, меньше забил только другой ЦСКА — софийский, у которого вообще 0. 2. При этом по ударам (16.8) «армейцы» занимают шестую строчку. Наглядное подтверждение ужасной реализации моментов. 3. В последних 10 матчах Лиги Европы ЦСКА одержал только одну победу, не имевшую турнирного смысла. Соперники были не самые грозные: «Эспаньол», «Лудогорец», «Ференцварош», загребское «Динамо», «Фейеноорд» и «Вольфсберг».

Давно пора понять, что никогда не удивишь общим пробегом в 11-12 километров, важно, сколько из них пройдено на максимальной скорости. Для наших команд это Ахиллесова пята, поэтому в еврокубках зачастую приходится уходить в низкий блок и искать счастья в разрушении, потому что соревнование на встречных курсах с обученными соперниками никто не выдержит.

Вторая беда — отсутствие поставленной игры в атаке. Ее нет более или менее ни у кого в РПЛ . «Зенит» выиграл два титула, играя на Дзюбу, у «Краснодара» созидательная легкость появляется и исчезает по какому-то неведомому графику, а ЦСКА нравится атаковать, но не забивать. «Армейский» футбол без ворот процветает уже пару лет, часто это смотрится красиво и задорно, но эффектность не может заменить эффективность.

Отсутствие слаженной игры в атаке — еще одно общее место, это касается не только участников еврокубков: у того же «Спартака», занимающего место в тройке, надежда в основном на индивидуальные качества форвардов и интуитивные розыгрыши, поставленной игры в атаке нет. Так было не всегда: можно вспомнить «Зенит» Виллаш-Боаша, ЦСКА Слуцкого и «Спартак» Карреры — эти команды знали, как атаковать, и делали это не всегда тривиально.

Проблемы на поле усугубляются просчетами директоров и селекционеров. О чем думал «Краснодар», идя в Лигу чемпионов с защитником Кайо? Почему «Зенит» не подстраховался на случай травм и дисквалификаций Ловрена и Ракицкого? Чистяков не заявлен на Лигу чемпионов, вылет одного центрбека становится огромной проблемой.