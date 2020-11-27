Хаос, суета и пустая беготня. ЦСКА снова не смог победить

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27 ноября 2020, 01:34

ЦСКА продолжил печальную серию: 16 матчей российских клубов в еврокубках без побед. «Соккер.ру» — о том, как армейцы не взяли 3 очка, когда всё складывалось в их пользу.

Каждый из двух таймов игры разделился на две смысловые части. Самой содержательной и интересной получилась первая часть первого тайма, когда ЦСКА очень мощно прижал противника, явно выполняя план на игру и на лихое начало. Этот дебют должен был приносить плоды, били часто, били много, но неточно. К слову, старт напомнил игру «Атлетико» против «Локомотива» — там мадридцы тоже мощным началом ничего не добились. Теперь такой же игровой поворот сработал против российской команды. Вторая часть первого тайма превратилась в некий сумбур. Игра стала рваной уже тогда. Но квинтэссенции хаос достиг в тайме втором.

Нереализованное преимущество

Сложно сказать, как бы развивалась вторая половина, однако «Фейеноорд» быстро остался в меньшинстве, и у него не оставалось никаких вариантов – только отступить в плотную защиту. Надо сказать, что «Фейеноорд», исходя из своей голландской сущности, команда не самая умелая в обороне. Да еще и вратарь не основной. Но чтобы пробить этого вратаря, нужно хотя бы попадать в створ. А с этим у армейцев – беда. Впрочем, конкретнее о точности поговорим в соответствующем разделе. А отметил подобную проблему и Виктор Ганчаренко после игры:

Если команда наносит 9 ударов, это должно выливаться в гол. Если нанесли больше 40 ударов за все матчи, это вопрос реализации. А это уверенность нападающих или, может, спринт раньше начинать, или раньше открываться, или последний пас. Когда нет ударов – плохо. Или когда нет подходов. Но когда угрожаешь воротам, это вопрос реализации.

Этот самый вопрос Ганчаренко может задать и самому себе. Опять же, если смотреть на матчи соперников российских команд в подобных ситуациях. Вспоминаются игры «Севильи» с «Краснодаром» и того же «Атлетико» с «Локомотивом». В обоих случаях испанские клубы оказывались перед необходимостью давить, вырывать результат в концовке. Исходы были разными, но само давление выглядело неизбежным, мощным, при этом спокойным и уверенным. В положении условных «Атлетико» и «Севильи» оказался ЦСКА .

Но что мы видим? Суету, сумбур, хаос – это главные характеристики того, что делали армейцы во втором тайме, когда контролировали мяч, а противник вроде как был прижатым. Они ничего не выжимали из этого, они торопились, суетились, ошибались в простых передачах у чужих ворот, отдавая их не глядя. Ноги дрожали, глаза слезились, разум мутнел. Это про ЦСКА . Не такого уровня солидности стоит ждать от лидера чемпионата.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 24 (4) – 8 (3)

В кои-то веки превосходство российской команды над соперником в еврокубках по какому-то значимому статистическому показателю очевидно. Впрочем, это только поверхностное впечатление. Ведь из 24-х ударов ЦСКА по воротам соперника аж 20 (!) оказались неточными. Это же как нужно стараться, чтобы добиться такого показателя. При этом «Фейеноорд», который в три раза меньше попыток предпринял, пробил почти столько же раз точно.

И если вспомнить момент, когда в падении головой бил Ньюкуп, нельзя сказать, что попытки гостей были менее опасными. Что не так с армейцами? А все та же суета и незрелость, несолидность. Как ни крути. При этом по попыткам лидерами стали Влашич и Чалов – по четыре удара. По три удара у Зайнутдинова и Эджуке, но с последним всё, кажется, давно ясно. В его случае знаменитая фраза «бей – беги» редуцируется лишь до «беги».

Владение мячом (точность передач): 63% (83%) — 37% (71%)

Можно обвинять «Фейеноорд» в игре на отбой и без содержания. Без как такового футбола. Тот же «Локомотив», который выступал в роли роттердамцев в Мадриде, сыграл по этим цифрам более прилично с тем же исходом. Но мы же говорим не о голландцах, которые, как и «железнодорожники», свою задачу выполнили и даже местами могут сожалеть о неудачном ударе Ньюкупа подобно тому, как поклонники «Локо» сожалеют о неударе Зе Луиша в конце матча.

Мы говорим о ЦСКА , который цифры набил, а забить не сумел.

Армейцы лучше держали мяч, лучше им распоряжались, но со второй части первого тайма всё это выглядело нервозно, рвано, дергано. И 505 точных передач против 225 выглядят слабым утешением на фоне счета на табло. Ну да, ЦСКА умеет лучше гонять мяч, чем «Фейеноорд», особенно в большинстве. Но футбол – игра не об этом.

Обводки (фолы): 10 (9) – 7 (11)

Весьма ровные показатели у обеих команд. С закрытыми глазами можно догадаться, кто предпринял больше всех попыток обвести соперников самолично. Конечно, это Эджуке. У него три обводки. И вроде моменты создал при этом острые. Но становится обыденностью его неспособность увидеть ворота и сделать со своими рывками и выходами к ним что-то законченное, логически завершенное. С каждым таким матчем нарастает раздражение от его подобных действий.

Потому что одно дело, когда моментов и предпосылок нет вовсе, а другое дело, когда ты делаешь всё для гола, как бы обещаешь его болельщику и зрителю, но в самый последний момент бездарно обманываешь надежды. Эджуке проворачивает такой трюк раз за разом. Но в него верят, надеясь, что однажды он свой забег завершит ударом, а главное – попаданием в ворота. И не во вратаря при этом, что немаловажно.

По фолам матч тоже получился не самым грубым. Но тут отдельно стоит отметить перформанс Николая Йоргенсена, который с высоты своих лет не придумал ничего лучше, чем за шесть игровых минут схлопотать две желтые карточки за одинаковые нелепые нарушения правил – удары локтем в лицо/шею соперника. Но знаете, лучше бы он не удалялся. Тогда бы у ЦСКА было больше оправданий тому, что он всё же не сумел забить. А так, получается, что почти тайм армейцы играли в большинстве, наколотили себе статистику, а голов не забили.

Что дальше?