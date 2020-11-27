Хаос, суета и пустая беготня. ЦСКА снова не смог победить

ЦСКА продолжил печальную серию: 16 матчей российских клубов в еврокубках без побед. «Соккер.ру» — о том, как армейцы не взяли 3 очка, когда всё складывалось в их пользу.
Каждый из двух таймов игры разделился на две смысловые части. Самой содержательной и интересной получилась первая часть первого тайма, когда ЦСКА очень мощно прижал противника, явно выполняя план на игру и на лихое начало. Этот дебют должен был приносить плоды, били часто, били много, но неточно. К слову, старт напомнил игру «Атлетико» против «Локомотива» — там мадридцы тоже мощным началом ничего не добились. Теперь такой же игровой поворот сработал против российской команды. Вторая часть первого тайма превратилась в некий сумбур. Игра стала рваной уже тогда. Но квинтэссенции хаос достиг в тайме втором.
Нереализованное преимущество
Сложно сказать, как бы развивалась вторая половина, однако «Фейеноорд» быстро остался в меньшинстве, и у него не оставалось никаких вариантов – только отступить в плотную защиту. Надо сказать, что «Фейеноорд», исходя из своей голландской сущности, команда не самая умелая в обороне. Да еще и вратарь не основной. Но чтобы пробить этого вратаря, нужно хотя бы попадать в створ. А с этим у армейцев – беда. Впрочем, конкретнее о точности поговорим в соответствующем разделе. А отметил подобную проблему и Виктор Ганчаренко после игры:
Если команда наносит 9 ударов, это должно выливаться в гол. Если нанесли больше 40 ударов за все матчи, это вопрос реализации. А это уверенность нападающих или, может, спринт раньше начинать, или раньше открываться, или последний пас. Когда нет ударов – плохо. Или когда нет подходов. Но когда угрожаешь воротам, это вопрос реализации.
Этот самый вопрос Ганчаренко может задать и самому себе. Опять же, если смотреть на матчи соперников российских команд в подобных ситуациях. Вспоминаются игры «Севильи» с «Краснодаром» и того же «Атлетико» с «Локомотивом». В обоих случаях испанские клубы оказывались перед необходимостью давить, вырывать результат в концовке. Исходы были разными, но само давление выглядело неизбежным, мощным, при этом спокойным и уверенным. В положении условных «Атлетико» и «Севильи» оказался ЦСКА.
Но что мы видим? Суету, сумбур, хаос – это главные характеристики того, что делали армейцы во втором тайме, когда контролировали мяч, а противник вроде как был прижатым. Они ничего не выжимали из этого, они торопились, суетились, ошибались в простых передачах у чужих ворот, отдавая их не глядя. Ноги дрожали, глаза слезились, разум мутнел. Это про ЦСКА. Не такого уровня солидности стоит ждать от лидера чемпионата.
Цифры
Удары по воротам (в створ): 24 (4) – 8 (3)
В кои-то веки превосходство российской команды над соперником в еврокубках по какому-то значимому статистическому показателю очевидно. Впрочем, это только поверхностное впечатление. Ведь из 24-х ударов ЦСКА по воротам соперника аж 20 (!) оказались неточными. Это же как нужно стараться, чтобы добиться такого показателя. При этом «Фейеноорд», который в три раза меньше попыток предпринял, пробил почти столько же раз точно.
И если вспомнить момент, когда в падении головой бил Ньюкуп, нельзя сказать, что попытки гостей были менее опасными. Что не так с армейцами? А все та же суета и незрелость, несолидность. Как ни крути. При этом по попыткам лидерами стали Влашич и Чалов – по четыре удара. По три удара у Зайнутдинова и Эджуке, но с последним всё, кажется, давно ясно. В его случае знаменитая фраза «бей – беги» редуцируется лишь до «беги».
Владение мячом (точность передач): 63% (83%) — 37% (71%)
Можно обвинять «Фейеноорд» в игре на отбой и без содержания. Без как такового футбола. Тот же «Локомотив», который выступал в роли роттердамцев в Мадриде, сыграл по этим цифрам более прилично с тем же исходом. Но мы же говорим не о голландцах, которые, как и «железнодорожники», свою задачу выполнили и даже местами могут сожалеть о неудачном ударе Ньюкупа подобно тому, как поклонники «Локо» сожалеют о неударе Зе Луиша в конце матча.
Мы говорим о ЦСКА, который цифры набил, а забить не сумел.
Армейцы лучше держали мяч, лучше им распоряжались, но со второй части первого тайма всё это выглядело нервозно, рвано, дергано. И 505 точных передач против 225 выглядят слабым утешением на фоне счета на табло. Ну да, ЦСКА умеет лучше гонять мяч, чем «Фейеноорд», особенно в большинстве. Но футбол – игра не об этом.
Обводки (фолы): 10 (9) – 7 (11)
Весьма ровные показатели у обеих команд. С закрытыми глазами можно догадаться, кто предпринял больше всех попыток обвести соперников самолично. Конечно, это Эджуке. У него три обводки. И вроде моменты создал при этом острые. Но становится обыденностью его неспособность увидеть ворота и сделать со своими рывками и выходами к ним что-то законченное, логически завершенное. С каждым таким матчем нарастает раздражение от его подобных действий.
Потому что одно дело, когда моментов и предпосылок нет вовсе, а другое дело, когда ты делаешь всё для гола, как бы обещаешь его болельщику и зрителю, но в самый последний момент бездарно обманываешь надежды. Эджуке проворачивает такой трюк раз за разом. Но в него верят, надеясь, что однажды он свой забег завершит ударом, а главное – попаданием в ворота. И не во вратаря при этом, что немаловажно.
По фолам матч тоже получился не самым грубым. Но тут отдельно стоит отметить перформанс Николая Йоргенсена, который с высоты своих лет не придумал ничего лучше, чем за шесть игровых минут схлопотать две желтые карточки за одинаковые нелепые нарушения правил – удары локтем в лицо/шею соперника. Но знаете, лучше бы он не удалялся. Тогда бы у ЦСКА было больше оправданий тому, что он всё же не сумел забить. А так, получается, что почти тайм армейцы играли в большинстве, наколотили себе статистику, а голов не забили.
Что дальше?
Осталось два матча, перед которыми ЦСКА занимает в группе последнее место с тремя очками. Но не всё потеряно. Конечно, три очка в игре «Фейеноордом» сильно повлияли бы на расклад, укрепив надежды армейцев. Но победа загребского «Динамо» над «Вольфсбергером» в параллельной встрече оставляет шансы. Ведь впереди у ЦСКА матчи с хорватами и австрийцами. «Динамо» лидирует с восемью очками, но у «Фейеноорда» пять баллов, а у «Вольфсбергера» — четыре. Эти двое – в пределах досягаемости ЦСКА.
Что касается горячей любви к Родине из США ( и далеко не только), то я не перестаю удивляться очень многим знакомым, благополучно проживающим в треклятых западных странах, прямо слюной исходящим от любви к нашему лидеру и стране, которую он возглавляет.
Помнишь князя Курбского? Так вот его очень устраивал политический строй Литвы (там дворян не пороли и не пытали), но он был возмущен тем, что не имеет права бить жену и сажать в пруд с пиявками жидов- заимодавцев.))
Что касается горячей любви к Родине из США ( и далеко не только), то я не перестаю удивляться очень многим знакомым, благополучно проживающим в треклятых западных странах, прямо слюной исходящим от любви к нашему лидеру и стране, которую он возглавляет.
Помнишь князя Курбского? Так вот его очень устраивал политический строй Литвы (там дворян не пороли и не пытали), но он был возмущен тем, что не имеет права бить жену и сажать в пруд с пиявками жидов- заимодавцев.))
Но и не проиграл как зенит и Краснодар.
Можно подводить итоги 4-го тура еврокубков.
ЦСКА - ничья и в турнирной таблице - 3 очка
Локо. - ничья и в турнирной таблице - 3 очка
Краснодар- проиграл и в турнирной таблице -1очко
зенит - проиграл и в турнирной таблице - 1 очко.
Но и не проиграл как зенит и Краснодар.
Можно подводить итоги 4-го тура еврокубков.
ЦСКА - ничья и в турнирной таблице - 3 очка
Локо. - ничья и в турнирной таблице - 3 очка
Краснодар- проиграл и в турнирной таблице -1очко
зенит - проиграл и в турнирной таблице - 1 очко.
В каждой статье пишем, анализируем и думаем как пройдет групповой раунд. Да какая разница, если в каждом матче мы видим одно и тоже - тихий ужас.
Нет никакого смысла в последних двух матчах, если нет поставленной атаки.
В каждой статье пишем, анализируем и думаем как пройдет групповой раунд. Да какая разница, если в каждом матче мы видим одно и тоже - тихий ужас.
Нет никакого смысла в последних двух матчах, если нет поставленной атаки.
От гинеровцев, давно ничего хорошего не ждут.
От гинеровцев, давно ничего хорошего не ждут.