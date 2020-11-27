ГлавнаяБлогиОценочные суждения

Хаос, суета и пустая беготня. ЦСКА снова не смог победить

27 ноября 2020, 01:34
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник
Эджуке Чидера
Эджуке Чидера
Нападающий
00:00 / 00:00

ЦСКА продолжил печальную серию: 16 матчей российских клубов в еврокубках без побед. «Соккер.ру» — о том, как армейцы не взяли 3 очка, когда всё складывалось в их пользу.

Каждый из двух таймов игры разделился на две смысловые части. Самой содержательной и интересной получилась первая часть первого тайма, когда ЦСКА очень мощно прижал противника, явно выполняя план на игру и на лихое начало. Этот дебют должен был приносить плоды, били часто, били много, но неточно. К слову, старт напомнил игру «Атлетико» против «Локомотива» — там мадридцы тоже мощным началом ничего не добились. Теперь такой же игровой поворот сработал против российской команды. Вторая часть первого тайма превратилась в некий сумбур. Игра стала рваной уже тогда. Но квинтэссенции хаос достиг в тайме втором.

Нереализованное преимущество

Сложно сказать, как бы развивалась вторая половина, однако «Фейеноорд» быстро остался в меньшинстве, и у него не оставалось никаких вариантов – только отступить в плотную защиту. Надо сказать, что «Фейеноорд», исходя из своей голландской сущности, команда не самая умелая в обороне. Да еще и вратарь не основной. Но чтобы пробить этого вратаря, нужно хотя бы попадать в створ. А с этим у армейцев – беда. Впрочем, конкретнее о точности поговорим в соответствующем разделе. А отметил подобную проблему и Виктор Ганчаренко после игры:

Если команда наносит 9 ударов, это должно выливаться в гол. Если нанесли больше 40 ударов за все матчи, это вопрос реализации. А это уверенность нападающих или, может, спринт раньше начинать, или раньше открываться, или последний пас. Когда нет ударов – плохо. Или когда нет подходов. Но когда угрожаешь воротам, это вопрос реализации.

Этот самый вопрос Ганчаренко может задать и самому себе. Опять же, если смотреть на матчи соперников российских команд в подобных ситуациях. Вспоминаются игры «Севильи» с «Краснодаром» и того же «Атлетико» с «Локомотивом». В обоих случаях испанские клубы оказывались перед необходимостью давить, вырывать результат в концовке. Исходы были разными, но само давление выглядело неизбежным, мощным, при этом спокойным и уверенным. В положении условных «Атлетико» и «Севильи» оказался ЦСКА.

Но что мы видим? Суету, сумбур, хаос – это главные характеристики того, что делали армейцы во втором тайме, когда контролировали мяч, а противник вроде как был прижатым. Они ничего не выжимали из этого, они торопились, суетились, ошибались в простых передачах у чужих ворот, отдавая их не глядя. Ноги дрожали, глаза слезились, разум мутнел. Это про ЦСКА. Не такого уровня солидности стоит ждать от лидера чемпионата.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 24 (4) – 8 (3)

В кои-то веки превосходство российской команды над соперником в еврокубках по какому-то значимому статистическому показателю очевидно. Впрочем, это только поверхностное впечатление. Ведь из 24-х ударов ЦСКА по воротам соперника аж 20 (!) оказались неточными. Это же как нужно стараться, чтобы добиться такого показателя. При этом «Фейеноорд», который в три раза меньше попыток предпринял, пробил почти столько же раз точно.

И если вспомнить момент, когда в падении головой бил Ньюкуп, нельзя сказать, что попытки гостей были менее опасными. Что не так с армейцами? А все та же суета и незрелость, несолидность. Как ни крути. При этом по попыткам лидерами стали Влашич и Чалов – по четыре удара. По три удара у Зайнутдинова и Эджуке, но с последним всё, кажется, давно ясно. В его случае знаменитая фраза «бей – беги» редуцируется лишь до «беги».

Владение мячом (точность передач): 63% (83%) — 37% (71%)

Можно обвинять «Фейеноорд» в игре на отбой и без содержания. Без как такового футбола. Тот же «Локомотив», который выступал в роли роттердамцев в Мадриде, сыграл по этим цифрам более прилично с тем же исходом. Но мы же говорим не о голландцах, которые, как и «железнодорожники», свою задачу выполнили и даже местами могут сожалеть о неудачном ударе Ньюкупа подобно тому, как поклонники «Локо» сожалеют о неударе Зе Луиша в конце матча.
Мы говорим о ЦСКА, который цифры набил, а забить не сумел.

Армейцы лучше держали мяч, лучше им распоряжались, но со второй части первого тайма всё это выглядело нервозно, рвано, дергано. И 505 точных передач против 225 выглядят слабым утешением на фоне счета на табло. Ну да, ЦСКА умеет лучше гонять мяч, чем «Фейеноорд», особенно в большинстве. Но футбол – игра не об этом.

Обводки (фолы): 10 (9) – 7 (11)

Весьма ровные показатели у обеих команд. С закрытыми глазами можно догадаться, кто предпринял больше всех попыток обвести соперников самолично. Конечно, это Эджуке. У него три обводки. И вроде моменты создал при этом острые. Но становится обыденностью его неспособность увидеть ворота и сделать со своими рывками и выходами к ним что-то законченное, логически завершенное. С каждым таким матчем нарастает раздражение от его подобных действий.

Потому что одно дело, когда моментов и предпосылок нет вовсе, а другое дело, когда ты делаешь всё для гола, как бы обещаешь его болельщику и зрителю, но в самый последний момент бездарно обманываешь надежды. Эджуке проворачивает такой трюк раз за разом. Но в него верят, надеясь, что однажды он свой забег завершит ударом, а главное – попаданием в ворота. И не во вратаря при этом, что немаловажно.

По фолам матч тоже получился не самым грубым. Но тут отдельно стоит отметить перформанс Николая Йоргенсена, который с высоты своих лет не придумал ничего лучше, чем за шесть игровых минут схлопотать две желтые карточки за одинаковые нелепые нарушения правил – удары локтем в лицо/шею соперника. Но знаете, лучше бы он не удалялся. Тогда бы у ЦСКА было больше оправданий тому, что он всё же не сумел забить. А так, получается, что почти тайм армейцы играли в большинстве, наколотили себе статистику, а голов не забили.

Что дальше?

Осталось два матча, перед которыми ЦСКА занимает в группе последнее место с тремя очками. Но не всё потеряно. Конечно, три очка в игре «Фейеноордом» сильно повлияли бы на расклад, укрепив надежды армейцев. Но победа загребского «Динамо» над «Вольфсбергером» в параллельной встрече оставляет шансы. Ведь впереди у ЦСКА матчи с хорватами и австрийцами. «Динамо» лидирует с восемью очками, но у «Фейеноорда» пять баллов, а у «Вольфсбергера» — четыре. Эти двое – в пределах досягаемости ЦСКА.

На мажорной ноте. «Краснодар» покинул Лигу чемпионов, сыграв вничью с «Челси»
Сегодня, 02:12Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии1
РПЛ лучше, чем думает Кабелла. Интриги, молодежь и судьи делают лигу увлекательной
06 декабряВадим Багров в блоге За и противКомментарии17
У нового еврокубка ужасный логотип. Не сравнить с легендарной эмблемой Лиги чемпионов
05 декабряВадим Багров в блоге Модный разговорКомментарии11
«Я люблю тебя, Диего». Пеле опубликовал трогательное обращение к Марадоне
03 декабря ФотоКомментарии3
«Зенит» залег на дно. И не пошевелился. Очередная неудача в Брюгге
03 декабряСергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии48
Фото расположения игроков «Реала» в матче с «Шахтёром» стало мемом
02 декабря ФотоКомментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
27 ноября в 21:34
увы, увы
Супервайзер
Супервайзер ответ Союзник противников (раскрыть)
27 ноября в 15:46, ред.
Ну, если про любовь народа слышать и смотреть из зомбоящика, это одно. А, если посетить стадион на матче, где играет Спартак, в любом городе России, то это другое.
Что касается горячей любви к Родине из США ( и далеко не только), то я не перестаю удивляться очень многим знакомым, благополучно проживающим в треклятых западных странах, прямо слюной исходящим от любви к нашему лидеру и стране, которую он возглавляет.
Помнишь князя Курбского? Так вот его очень устраивал политический строй Литвы (там дворян не пороли и не пытали), но он был возмущен тем, что не имеет права бить жену и сажать в пруд с пиявками жидов- заимодавцев.))
Союзник противников
Союзник противников ответ Супервайзер (раскрыть)
27 ноября в 15:38
Любовь народа...Любовь народа...А,любовь "народа"!!! Слышу про такое давно.Это как Родину из США любить.
Супервайзер
Супервайзер ответ Союзник противников (раскрыть)
27 ноября в 15:30
Об именинниках тоже. У Спартака хотя бы есть база для развития- любовь и традиции народа, иногда называемого российским. У остальных, кроме подачек нацпроекта- ничего.
particular
particular ответ neukomm (раскрыть)
27 ноября в 15:15
Уйдёт хорват и будет прав... В одно лицо командную игру не потянуть... Обязательно найдутся те, кто по достоинству оценят его талант и применят его навыки и умения 🤨
Yurok Igrok
Yurok Igrok
27 ноября в 14:39
ЦСКА ещё больший позор, чем зенит. Жалко что в рпл много очков набирают
pomor45
pomor45
27 ноября в 13:41
А что ЦСКА? Четыре удара в створ ворот из 24 произведённых по воротам это обычная статистика для РПЛ.
Союзник противников
Союзник противников ответ neukomm (раскрыть)
27 ноября в 12:49
Ты коровой Гинера не торгуй,не Миллер,чай!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Супервайзер (раскрыть)
27 ноября в 12:48
Так о покойниках или хорошо,или ничего,ха-ха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Супервайзер
Супервайзер
27 ноября в 12:19
Почему никто не вспоминает на ветке неудачные игры Спартака в еврокубках? Это возмутительно! )))
neukomm
neukomm
27 ноября в 11:58
Больше всех, конечно, жалко Влашича. Человек старается, отдаёт всего себя, а команда не тянет. Не надо мучить игрока, надеюсь, уйдёт туда, где его старания будут оценены сполна.
beefs
beefs
27 ноября в 11:55
обидно, досадно, да ладно хоть стадионов настроили и то хорошо, не стыдно принимать европу у себя дома, а игры нет так что с нее то нечего в карман положить, кому она нужна...
oFANATo
oFANATo
27 ноября в 11:41, ред.
ЦСКА снова не смог победить?
Но и не проиграл как зенит и Краснодар.
Можно подводить итоги 4-го тура еврокубков.
ЦСКА - ничья и в турнирной таблице - 3 очка
Локо. - ничья и в турнирной таблице - 3 очка
Краснодар- проиграл и в турнирной таблице -1очко
зенит - проиграл и в турнирной таблице - 1 очко.
Roger Young
Roger Young
27 ноября в 11:37
Вот скажите: если у ЦСКА как и у других клубов нет игры, то зачем нам евровесна?

В каждой статье пишем, анализируем и думаем как пройдет групповой раунд. Да какая разница, если в каждом матче мы видим одно и тоже - тихий ужас.

Нет никакого смысла в последних двух матчах, если нет поставленной атаки.
Hypnoz
Hypnoz
27 ноября в 11:30
Будет очередное четвертое место !
От гинеровцев, давно ничего хорошего не ждут.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
27 ноября в 11:25
В принципе это равная группа. С чего бы это ЦСКА должны всех их рвать и метать? Те ведь тоже не пальцем деланы! Если отбросить результат, то можно отметить некоторый прогресс в игре ЦСКА в сравнении с прошлым сезоном. Прогресс в умении держать мяч, обороняться, прессинговать, распределять силы. Осталось еще решить вопрос с нападением, завершением атак. Ждать много голов от Эджуке не умно - он ведь по основному амплуа не нападающий, а фланговый игрок, вингер. Там его и нужно использовать. Может и можно как-то улучшить его удары по воротам, но не значительно. Чалов тоже не форвард и переучивать его уже мне кажется поздно. А вот у Шкурина есть все задатки оконечника. Может он уступает Чалову по технике работы с мячом, но как завершитель и наконечник он лучше уже сейчас. Я так думаю
Союзник противников
Союзник противников ответ Beekeeper (раскрыть)
27 ноября в 11:06
Ну да...По версии Витька и игроков после каждого матча :Ничего страшного,у нас ещё осталось 5...4...3...2...1 матч! И тут -гонг и объявление :НОКАУТ!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
27 ноября в 11:04
Никола Влашич растворился в тренерской серости ,как и Фернандес,и только злой и противный Акинфеев продолжает спасать реноме бездарного главнюка и его терпеливых патронов,решающих свои нефутбольные задачи за счёт игры.
Союзник противников
Союзник противников
27 ноября в 11:02
Такая Ханчарэнка российскому футболу не нужна!!! Ничего необычного не случилось-всё ожидаемо.Всё его пребывание на посту фальш-тренера показывает стабильный провал в ноябре-декабре,при завершении первой части сезона.Пусть Михалычелюбы продолжают "дзюбить"на эту никчемную личность,ибо век человеческий относительно долог,а "надька" умирает последней.
Beekeeper
Beekeeper
27 ноября в 10:23
Да нормально играли, не выиграли ну и что, в следующий раз выиграют или в следующем розыгрыше ЕК.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
27 ноября в 07:20
Ну кто одержит первую победу из российских клубов!? Какого соперника ещё нужно???? А может ещё больше надо вливать средств в наш футбол, подумаешь народ ещё нищее станет!)
Евгений Быстров
Евгений Быстров
27 ноября в 06:49
Так и останутся на последнем месте.Ибо с Вольфсбергом и Динамо ловить нечего,если уж Фейеноорд обыграть не могут.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
27 ноября в 06:16
Облагались...(((
yasukuni
yasukuni
27 ноября в 05:24
Интересно, Фонбет принимает ставки на то, что наши клубы в этом году в еврокубках не одержат НИ ОДНОЙ победы? Рекорд, однако получится, при шести-то участниках.
VAN ARM
VAN ARM
27 ноября в 03:04
это лишь иллюзия надежны))) евросезон окончен)))
Leha-ha50
Leha-ha50
27 ноября в 02:53
Хреновенько сыграли определенно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100