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«Зенит» залег на дно. И не пошевелился. Очередная неудача в Брюгге

03 декабря 2020, 02:09
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Малком
Малком
Нападающий
Кузяев Далер
Кузяев Далер
Полузащитник
Прохин Данила
Прохин Данила
Защитник
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«Зенит» поставил крест на продолжении еврокубковой кампании, с треском проиграв «Брюгге». «Соккер.ру» — об обреченности, усталости и апатии петербуржской команды.

Дорогу – молодым

Очень часто приходится слышать, как топовые клубы получают упреки в свой адрес за то, что не подпускают к составу молодых игроков, собственных воспитанников. И потом, когда это случается, а молодой человек не оправдывает ожиданий в первом же матче, его подвергают критике, а представители клубов как бы отвечают: «Так вам не угодить! Не подпускаем – плохо! Подпускаем – плохо!» Но кажущаяся банальной прихотью и придиркой претензия все-таки имеет нюансы. 19-летнего Прохина к составу «Зенита» в Лиге чемпионов не подпускали – его вынуждены были выпустить. Именно вынуждены были. И в этом ключевая разница. Давайте прервемся на реплику Семака после игры:

Нам главное физически восстановиться, чтобы лидеры набрали форму. Много было травмированных, выбывших. Надо потихонечку собирать состав. Небольшой выбор сейчас: 15-16 человек в каждой игре. Это сложно. Но это шанс для молодежи, чтобы прогрессировать. Они должны пробовать себя и прибавлять. Они должны этим пользоваться. Я доволен, что сыграл Прохин. Других вариантов не было. Ему было сложно: другой уровень, другие скорости. В целом он старался. А ошибки были, да, но ошибались и другие игроки. Мы с ними это разберем. Это материал для работы.

Когда такой же 19-летний Де Кетеларе в составе «Брюгге» уже имеет хороший опыт, хороший навык взаимодействия с партнерами, потому что его как раз тренер использует в ротации и допускает к составу и без вынужденных мер, то появление Прохина выглядит как пожарная мера, как шаг отчаяния. И сам футболист оказывается в стрессе, а также без должной уверенности, которой неоткуда взяться, потому что ты с партнерами не играл толком, особенно на подобном уровне. Это всё вяжется в панику, которая приводит к такой ошибке, от которой защитников отучивают с самого детства – не выносить мяч по центру.

Собственно, с этого началось крушение «Зенита»: банальный прострел в атаке три на шесть, когда все у «Брюгге» должны быть прикрыты, становится кошмарным из-за выноса по центру точно на ногу Де Кетеларе, которого, к слову, упустил куда более опытный Ерохин. Так что неудача Прохина – это не неудача молодого, не оправдавшего надежды. Это неудача того системного подхода, который применялся в клубе с самого начала. И не только «Зенит» этим грешен.
Хотя вот есть пример «Локомотива», кстати. «Железнодорожники» своих молодых пускать к составу стали и без вынужденных мер, гораздо раньше, в рядовых матчах, не дожидаясь, когда приспичит. И да, «Локомотив» не выглядит образцом для подражания в плане результатов. Но было ли стыдно за Куликова, например, за его ошибки и ошибки молодых партнеров? Нет, напротив, при всей печальности результатов «Локомотив» показал, что у него есть потенциал и хорошая молодежь. Пусть она себя и проявит, может, потом в других клубах.

А что показал «Зенит»? Выдернул срочно Прохина без подготовки, нанес ему удар по голове этим матчем, после чего благополучно забудет и отправит скитаться по арендам, когда купит очередного Ловрена. Но это мы отвлеклись от игры.

Отчаяние и апатия

А в ней сигналом к тому, что Семак уже в перерыве ощущал безнадежность мероприятия, служила тройная замена в перерыве у «Зенита». Попытка встряхнуть команду. Как позднее сказал сам тренер, только замена Ракицкого была вынужденной. Уход Дриусси и Ерохина был обусловлен тактическими соображениями. И действительно, начал второй тайм «Зенит» достаточно бодро.

Пока Кузяев не повторил главную ошибку российских команд в Лиге чемпионов – глупость из-за потери концентрации. Партнер уже выбил мяч из-под ноги соперника, но Далер смачно наступил тому на ногу, подарив переломный пенальти, который пригвоздил «Зенит» и оставил только апатию – уже без отчаяния, которое хоть какие-то эмоции выражает. Как символ этой апатии, накрывшей и самого Семака, выход Шамкина вместо Малкома. Символично. Знаково. Он пока не лидер. И станет ли им в команде, где всем всё равно, где безразличие является превалирующим ощущением. Вопрос.

Цифры

Беззубость атаки. Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 5 (1)

Не самая острая игра получилась. Поскольку 16 ударов на двоих – это очень мало. Особенно скудным смотрится вклад «Зенита», который смог нанести только один точный удар в матче, где ему нужна была победа. Статистика просто удручающая, как и общий результат. А самыми бьющими на поле оказались Ланг и Ванакен – у них по четыре удара. У «Зенита» никто больше одного не нанес. Вся атака петербуржцев растворилась под серым бельгийским декабрьским небом.

Отсутствие класса. Владение мячом (точность передач): 49% (80%) — 51% (79%)

Примерно равная точность пасов говорит среди прочего о том, что соперники-то по своему классу сопоставимы, по составу, по тому уровню командной игры, который способны демонстрировать в данный момент. Нужно отбросить все эти предрассудки о том, что «Зенит» сильнее, потому что дороже игроков покупает. Не это определяет силу в конечном итоге. А то, как распоряжаться ресурсами. Дорогущий Малком оказался куда менее эффективен, чем 19-летний Де Кетеларе, ровесник Прохина, между прочим. Даже в таких чисто «классовых» компонентах, как владение мячом и точность передач, «Зенит» не был лучше – ситуация в таких условиях находится под контролем той команды, которая ведет в счете. Они и пасов поровну примерно наделали – под 380 точных. При этом игроки «Брюгге» больше набегали: 111 км против 107,9 км у «Зенита».

Покорность судьбе. Обводки (фолы): 12 (10) – 7 (11)

Надо отметить, что игра не была грубой. Всего 21 фол на двоих. Причем распределены они были равномерно. Каких-то эмоциональных и грубых всплесков не было. Хотя, возможно, они бы пошли на пользу даже – «Зениту» не хватало как раз эмоций, какого-то игрового гнева, злости. Слишком буднично всё происходило. Это отсутствие драйва, желания и стремления бороться, страдания и агрессии от складывающегося неудачно матча проявлялось у «Зенита» и в первой игре с «Брюгге». Напоминает ситуацию, когда у очень уставшего человека что-то не получается, из рук вон валится, но у него настолько мало сил, что он не может даже на это реагировать.

Понятно, что «Зениту» тяжело в плотном графике и с потерями в составе. Но вся Европа так живет, как верно заметил после матча сам Андрей Мостовой. В этом нет никакого повода для оправданий. Но все соперники при этом оказываются резче, более заряженными, более эмоциональными и агрессивными, что выражается в том, как они проявляют характер. «Зенит» же, сталкиваясь с трудностями, в этой еврокубковой кампании, сразу падал навзничь. Это отчасти и сам Сергей Семак после игры подтвердил:

Нам нужно было играть активно, агрессивно. К сожалению, остроты было немного. Но до первого пропущенного мяча и у наших ворот не было остроты. Игра шла без моментов. Что касается дальнейшего, то во втором тайме пенальти опять нас подкосил. Ошибаемся у своих ворот. И пенальти стал переломным моментом, после которого развернуть игру было сложно.

Теперь разворачивать в Лиге чемпионов уже ничего не получится. Но ключевое значение для «Зенита» будут иметь три ближайших матча в чемпионате, которые петербуржцы проведут дома. И главная битва в завершение года – игра со «Спартаком». Пора либо усугублять страдания, либо начать принять обезболивающие.

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Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 03:47
Разве это залег на дно? Он его пробил!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Трезвый повар (раскрыть)
03 декабря в 19:11
Олег, увы... лимит никто не отменял (((
Союзник противников
Союзник противников ответ ivan20 (раскрыть)
03 декабря в 14:33
То есть,систему надо сменить,а люди,претворяющие её в жизнь,вдруг останутся всё те же???Это попахивает требованием фанатов вернуть Палыча в "Локо",а Газзаева в ЦСКА.Можно подумать,что в последнем сезоне Палыча в ЛЧ группа была мощнее,а результат-лучше.
Хотя согласен с одним:Какие цели и задачи(в реальном времени) поставят власти перед футбольными,а те спустят вниз,так и будет развиваться система.Но при условии существования какого-нибудь мерзкого Берии,или последовательного и талантливого Дзержинского.Остальное размоется болотной жижей.
Союзник противников
Союзник противников ответ Kosmos58 (раскрыть)
03 декабря в 14:28
Ми нэ против...Хотя "наши ожидания-это наши проблемы".
yasukuni
yasukuni ответ ivan20 (раскрыть)
03 декабря в 14:20
Чушь какая! Причем тут футбол? Это совершенно другой вид спорта - прогулки с мячиком. Зато за большие деньги.
ivan20
ivan20
03 декабря в 14:00, ред.
Наши футбольные клубы, включая Зенит и Локомотив, играют в другой футбол по сравнению с европейскими клубами, не такой быстрый, мотивированный, умный на уровне каждого игрока. В этом году разница стала бросаться в глаза. Так что ошbбками отдельных игроков нельзя объяснить провал всех, кто выступал в Лиге чемпионов. Нужно менять систему подготовки футболистов.
Владимир Немченков
Владимир Немченков
03 декабря в 13:57
Было такое ощущение,что лига Европы не нужна Зениту,теперь все силы бросит на РПЛ,и скорее всего возьмёт очередной тутул,вот какой момент настораживает,ЦСКА,когда брал два последних титула в евровесну не играл,занимая последнее место в группе,Локо когда стал чемпионом тоже не играл в евровесну,Спартак при Каррере ,тоже не играл весной благодаря Аленичеву,да и Зенит при Семаке в евровесне не был замечен,и стал чемп.два раза подряд,что это случайность?нет,не могут наши клубы играть на два фронта,и в ближайшие лет 50 вспышек времён Цска2005 и Зенит2007 мы не увидим наш футбол катится в тартарары,а о бронзе 2008 будем вспоминать ещё лет 100...лимит убил наш футбол и откинул лет на двадцать назад,сейчас нас ..по рейтингу обойдут и бельгийцы и голландцы,а там уже и Украина недалеко,дожили...хотели как лучше,а получилось как всегда....
Kosmos58
Kosmos58 ответ Союзник противников (раскрыть)
03 декабря в 13:52
Арашавин - смерть Зенита!
viv
viv ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 декабря в 12:57
Виноваты соперники по РПЛ. Отказываются усиливать состав Зенита своими лучшими футболистами. С Влашичем, Марио Фернандесом, Крыховяком и Зобниным.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
03 декабря в 12:35
Оказывается проблемы были только у Зенита, у других их не было. Проблема у Зенита одна и это государственный денежный мешок, в связи с чем главная цель - это делить содержимое этого мешка. Им не до футбола.
за
за
03 декабря в 12:32
Донный карась из питерского озера.
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 12:26
"Зенит" не планирует отставку главного тренера Сергея Семака. Руководство клуба понимает, что команда столкнулась с большим количеством проблем, которые напрямую повлияли на результаты в Лиге чемпионов.

Тем более, в "Зените" намечаются перемены на руководящих постах. В конце сезона заканчивается контракт у спортивного директора Хавьера Рибалты, продление которого не планируется. Более того, в "Зените" недовольны летней трансферной кампанией, так что новый специалист на этой должность вполне ожидаем. Ранее СМИ сообщали, что новым спортивным директором после Рибалты станет Андрей Аршавин.
vinjard
vinjard
03 декабря в 12:24
Тот же ганчеренка из ЦСКА такой же физрук как и Семак.
vinjard
vinjard
03 декабря в 12:23
После такого провала Семак сам должен просто уйти, и не ждать пока его уйдут. Но в руководстве там походу все устраивает его не собираются увольнять, а он и не думает уходить. второй сезон он уже ничего не показывает в клубе
viv
viv
03 декабря в 11:47
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    03 декабря в 11:39
    И смех и грех. Купили б уж Майконов на триллион. Чем разваливать весь российский футбол.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    03 декабря в 11:33
    Копирую старый топовый коммент с чемпионата (автор, если ты читаешь это, ты крут) - соперник не Сочи, судья не Вилков. Ну как в таких условиях играть?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    03 декабря в 11:31
    Спартак боятся в испании, над зенитом смеются в бельгии
    Roger Young
    Roger Young
    03 декабря в 11:05
    Даже самая красивая девушка Франции не может дать больше, чем у нее есть.

    Зенит не может в футбол при таком тренере и в таком составе. Это диагноз, который мы видим второй сезон подряд.

    Но Миллер похоже садомазохист, раз ничего не меняет и не увольняет Семака. Его все устраивает.

    А почему тогда это должно волновать нас? Позорьтесь как хотите, только не втягивайте в это других.

    Лучше буду смотреть Англию, там даже Вест-Бромвич и Брайтон выкладывается больше, чем наши Зенит с Локомотивом.
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 декабря в 11:05
    Получив такой облом,Путин распустил ГАЗПРОМ:
    Ведь по швам СП трещит и не бегает "Зенит",
    не хватает труб и газа,и от Миллера нет сглаза...

    Всё в стране совсем не айс...Виноват во всём Чубайс.
    KamazOMvMOZG
    KamazOMvMOZG ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    03 декабря в 11:02
    :))) Счастье сотен бабулек никому не интересно) да и прибыли от бабушек никакой). Этот план обречен на провал)
    Можно распродать этих зажравшихся жлобов и собрать по РФ со всех регионов молодых и перспективных (из бедных семей и районов, а не по звонку папкиных и мамкиных сынулей) 17-20 лет и свезти их в "столицу", дать им жилье и возможность проявить себя в большом футболе, по мне так из этой акции выйдет больше толку чем кормить этих упырей дальше. Думаю предоставление шанса молодым-голодным на другую жизнь окупится в виде офигенной самоотдачи на поле, а этот вялый недофутбол уже поднадоел.
    neukomm
    neukomm ответ Трезвый повар (раскрыть)
    03 декабря в 10:44, ред.
    Эти игроки - легионеры. А в составе клуба РПЛ должно быть не больше 8 легов. Так что, хочешь-не хочешь, а от них избавляться приходится.
    oFANATo
    oFANATo
    03 декабря в 10:11
    зенит залёг на дно в Брюгге.))
    Grizzzly
    Grizzzly
    03 декабря в 10:10
    Клубы РФ, не окупают даже зарплаты. Их судьбу решают или чиновники города, или - провластные спонсоры. Пока так заведено, у нас будут кабинетные чемпионы, коррупция и тд. Что за чемпионат, где супер чемпион Зенит (запрещенная к критике на территории РФ), просто умирает от легкого бега 90мин трусцой в ЛЧ?

    Спасибо Брюгге - пример настоящей команды, с желанием побед, приятно видеть, что в еврокубках, кошельки пока ничего не решают. (Тот же ПСЖ или МанСити уже который год пытаются, а что сделать если характер не купишь?).

    P.S. Краснодар молодцы, у клуба есть: функционер, молодой тренер, который набирает вес своих яиц, есть молодая команда, и есть школа, где должен появиться хотя бы 1 игрок- лидер.
    Дармштадище-Ингольштадище
    Дармштадище-Ингольштадище
    03 декабря в 09:42
    Семаку надо в топ-лигу, тесно ему у нас, масштаб не тот
    sniper_klon
    sniper_klon ответ Vredinka_online (раскрыть)
    03 декабря в 09:34, ред.
    Не ищете оправданий? Ахахахах
    - Нам не хватает глубины состава для ЛЧ
    - У нас травмирован Дзюба
    - Малком, к сожалению, снова выбыл из строя перед ЛЧ
    - Нас подкосил пенальти
    - Вы посмотрите стоимость Лацио
    Можно еще что-нибудь, да вспомнить.

    Надо быть честными: группа была довольно ровная, но обделались славно. Хотя, какая вам разница - все равно же немытые.

    Кстати, Малком восстановился, Брюгге дешевле Зенита, однако два раза вас прихлопнул. Тренер глупо и непонятно оправдывается. Мысли тренерской в игре нет. Удивить соперника нечем. Стоит на бровке и удрученно смотрит на это унылое г...
    Так еще и сам уходить не планирует, хотя, действительно пора. Регресс всей команды налицо, но признавать это никто не собирается.

    Надеюсь, по по результатам этого сезона у нас произойдет смена чемпиона.
    Даже не так важно, кто им будет - главное, чтобы не Зенит.
    JackNorz
    JackNorz
    03 декабря в 09:24
    Боярский вчера все сказал. Теперь зенит сосредоточиться на РПЛ, подключит весь свой админ. ресурс, Миша Вилков вернётся, матч ТВ будет вешать о величии команды с берегов Невы, Черданцев петь оды игрокам и т.п.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    03 декабря в 09:23
    Слишком много внимания в статье уделено Прохину. В других наших командах тоже дебютируют и играют молодые игроки
    Зенит бесплатно отдал Сочи - Мамману, Мевлю, Нобоа. Эти игроки помогли бы Зениту выступить в лиге чемпионов более успешно и в прошлом и в этом сезоне
    Но у Миллеров и Роттенбергов свои игры и футболисты в этих играх простые пешки
    П.Пар
    П.Пар
    03 декабря в 08:59
    А что теперь комментировать? Сыграли в свою силу. Трудно выиграть, ни разу не попав в ворота соперника.
    Аксинья
    Аксинья ответ Оновтун (раскрыть)
    03 декабря в 08:57
    Семак вполне устраивает руководство Зенита а значит посему быть ему вечным лучшим тренером в РПЛ ))
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