«Зенит» залег на дно. И не пошевелился. Очередная неудача в Брюгге

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03 декабря 2020, 02:09

«Зенит» поставил крест на продолжении еврокубковой кампании, с треском проиграв «Брюгге». «Соккер.ру» — об обреченности, усталости и апатии петербуржской команды.

Дорогу – молодым

Очень часто приходится слышать, как топовые клубы получают упреки в свой адрес за то, что не подпускают к составу молодых игроков, собственных воспитанников. И потом, когда это случается, а молодой человек не оправдывает ожиданий в первом же матче, его подвергают критике, а представители клубов как бы отвечают: «Так вам не угодить! Не подпускаем – плохо! Подпускаем – плохо!» Но кажущаяся банальной прихотью и придиркой претензия все-таки имеет нюансы. 19-летнего Прохина к составу «Зенита» в Лиге чемпионов не подпускали – его вынуждены были выпустить. Именно вынуждены были. И в этом ключевая разница. Давайте прервемся на реплику Семака после игры:

Нам главное физически восстановиться, чтобы лидеры набрали форму. Много было травмированных, выбывших. Надо потихонечку собирать состав. Небольшой выбор сейчас: 15-16 человек в каждой игре. Это сложно. Но это шанс для молодежи, чтобы прогрессировать. Они должны пробовать себя и прибавлять. Они должны этим пользоваться. Я доволен, что сыграл Прохин. Других вариантов не было. Ему было сложно: другой уровень, другие скорости. В целом он старался. А ошибки были, да, но ошибались и другие игроки. Мы с ними это разберем. Это материал для работы.

Когда такой же 19-летний Де Кетеларе в составе «Брюгге» уже имеет хороший опыт, хороший навык взаимодействия с партнерами, потому что его как раз тренер использует в ротации и допускает к составу и без вынужденных мер, то появление Прохина выглядит как пожарная мера, как шаг отчаяния. И сам футболист оказывается в стрессе, а также без должной уверенности, которой неоткуда взяться, потому что ты с партнерами не играл толком, особенно на подобном уровне. Это всё вяжется в панику, которая приводит к такой ошибке, от которой защитников отучивают с самого детства – не выносить мяч по центру.

Собственно, с этого началось крушение «Зенита»: банальный прострел в атаке три на шесть, когда все у «Брюгге» должны быть прикрыты, становится кошмарным из-за выноса по центру точно на ногу Де Кетеларе, которого, к слову, упустил куда более опытный Ерохин. Так что неудача Прохина – это не неудача молодого, не оправдавшего надежды. Это неудача того системного подхода, который применялся в клубе с самого начала. И не только «Зенит» этим грешен.

Хотя вот есть пример «Локомотива», кстати. «Железнодорожники» своих молодых пускать к составу стали и без вынужденных мер, гораздо раньше, в рядовых матчах, не дожидаясь, когда приспичит. И да, «Локомотив» не выглядит образцом для подражания в плане результатов. Но было ли стыдно за Куликова, например, за его ошибки и ошибки молодых партнеров? Нет, напротив, при всей печальности результатов «Локомотив» показал, что у него есть потенциал и хорошая молодежь. Пусть она себя и проявит, может, потом в других клубах.

А что показал «Зенит»? Выдернул срочно Прохина без подготовки, нанес ему удар по голове этим матчем, после чего благополучно забудет и отправит скитаться по арендам, когда купит очередного Ловрена. Но это мы отвлеклись от игры.

Отчаяние и апатия

А в ней сигналом к тому, что Семак уже в перерыве ощущал безнадежность мероприятия, служила тройная замена в перерыве у «Зенита». Попытка встряхнуть команду. Как позднее сказал сам тренер, только замена Ракицкого была вынужденной. Уход Дриусси и Ерохина был обусловлен тактическими соображениями. И действительно, начал второй тайм «Зенит» достаточно бодро.

Пока Кузяев не повторил главную ошибку российских команд в Лиге чемпионов – глупость из-за потери концентрации. Партнер уже выбил мяч из-под ноги соперника, но Далер смачно наступил тому на ногу, подарив переломный пенальти, который пригвоздил «Зенит» и оставил только апатию – уже без отчаяния, которое хоть какие-то эмоции выражает. Как символ этой апатии, накрывшей и самого Семака, выход Шамкина вместо Малкома. Символично. Знаково. Он пока не лидер. И станет ли им в команде, где всем всё равно, где безразличие является превалирующим ощущением. Вопрос.

Цифры

Беззубость атаки. Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 5 (1)

Не самая острая игра получилась. Поскольку 16 ударов на двоих – это очень мало. Особенно скудным смотрится вклад «Зенита», который смог нанести только один точный удар в матче, где ему нужна была победа. Статистика просто удручающая, как и общий результат. А самыми бьющими на поле оказались Ланг и Ванакен – у них по четыре удара. У «Зенита» никто больше одного не нанес. Вся атака петербуржцев растворилась под серым бельгийским декабрьским небом.

Отсутствие класса. Владение мячом (точность передач): 49% (80%) — 51% (79%)

Примерно равная точность пасов говорит среди прочего о том, что соперники-то по своему классу сопоставимы, по составу, по тому уровню командной игры, который способны демонстрировать в данный момент. Нужно отбросить все эти предрассудки о том, что «Зенит» сильнее, потому что дороже игроков покупает. Не это определяет силу в конечном итоге. А то, как распоряжаться ресурсами. Дорогущий Малком оказался куда менее эффективен, чем 19-летний Де Кетеларе, ровесник Прохина, между прочим. Даже в таких чисто «классовых» компонентах, как владение мячом и точность передач, «Зенит» не был лучше – ситуация в таких условиях находится под контролем той команды, которая ведет в счете. Они и пасов поровну примерно наделали – под 380 точных. При этом игроки «Брюгге» больше набегали: 111 км против 107,9 км у «Зенита».

Покорность судьбе. Обводки (фолы): 12 (10) – 7 (11)

Надо отметить, что игра не была грубой. Всего 21 фол на двоих. Причем распределены они были равномерно. Каких-то эмоциональных и грубых всплесков не было. Хотя, возможно, они бы пошли на пользу даже – «Зениту» не хватало как раз эмоций, какого-то игрового гнева, злости. Слишком буднично всё происходило. Это отсутствие драйва, желания и стремления бороться, страдания и агрессии от складывающегося неудачно матча проявлялось у «Зенита» и в первой игре с «Брюгге». Напоминает ситуацию, когда у очень уставшего человека что-то не получается, из рук вон валится, но у него настолько мало сил, что он не может даже на это реагировать.

Понятно, что «Зениту» тяжело в плотном графике и с потерями в составе. Но вся Европа так живет, как верно заметил после матча сам Андрей Мостовой. В этом нет никакого повода для оправданий. Но все соперники при этом оказываются резче, более заряженными, более эмоциональными и агрессивными, что выражается в том, как они проявляют характер. «Зенит» же, сталкиваясь с трудностями, в этой еврокубковой кампании, сразу падал навзничь. Это отчасти и сам Сергей Семак после игры подтвердил:

Нам нужно было играть активно, агрессивно. К сожалению, остроты было немного. Но до первого пропущенного мяча и у наших ворот не было остроты. Игра шла без моментов. Что касается дальнейшего, то во втором тайме пенальти опять нас подкосил. Ошибаемся у своих ворот. И пенальти стал переломным моментом, после которого развернуть игру было сложно.

Теперь разворачивать в Лиге чемпионов уже ничего не получится. Но ключевое значение для «Зенита» будут иметь три ближайших матча в чемпионате, которые петербуржцы проведут дома. И главная битва в завершение года – игра со «Спартаком». Пора либо усугублять страдания, либо начать принять обезболивающие.