«Зенит» залег на дно. И не пошевелился. Очередная неудача в Брюгге

«Зенит» поставил крест на продолжении еврокубковой кампании, с треском проиграв «Брюгге». «Соккер.ру» — об обреченности, усталости и апатии петербуржской команды.
Дорогу – молодым
Очень часто приходится слышать, как топовые клубы получают упреки в свой адрес за то, что не подпускают к составу молодых игроков, собственных воспитанников. И потом, когда это случается, а молодой человек не оправдывает ожиданий в первом же матче, его подвергают критике, а представители клубов как бы отвечают: «Так вам не угодить! Не подпускаем – плохо! Подпускаем – плохо!» Но кажущаяся банальной прихотью и придиркой претензия все-таки имеет нюансы. 19-летнего Прохина к составу «Зенита» в Лиге чемпионов не подпускали – его вынуждены были выпустить. Именно вынуждены были. И в этом ключевая разница. Давайте прервемся на реплику Семака после игры:
Нам главное физически восстановиться, чтобы лидеры набрали форму. Много было травмированных, выбывших. Надо потихонечку собирать состав. Небольшой выбор сейчас: 15-16 человек в каждой игре. Это сложно. Но это шанс для молодежи, чтобы прогрессировать. Они должны пробовать себя и прибавлять. Они должны этим пользоваться. Я доволен, что сыграл Прохин. Других вариантов не было. Ему было сложно: другой уровень, другие скорости. В целом он старался. А ошибки были, да, но ошибались и другие игроки. Мы с ними это разберем. Это материал для работы.
Когда такой же 19-летний Де Кетеларе в составе «Брюгге» уже имеет хороший опыт, хороший навык взаимодействия с партнерами, потому что его как раз тренер использует в ротации и допускает к составу и без вынужденных мер, то появление Прохина выглядит как пожарная мера, как шаг отчаяния. И сам футболист оказывается в стрессе, а также без должной уверенности, которой неоткуда взяться, потому что ты с партнерами не играл толком, особенно на подобном уровне. Это всё вяжется в панику, которая приводит к такой ошибке, от которой защитников отучивают с самого детства – не выносить мяч по центру.
Собственно, с этого началось крушение «Зенита»: банальный прострел в атаке три на шесть, когда все у «Брюгге» должны быть прикрыты, становится кошмарным из-за выноса по центру точно на ногу Де Кетеларе, которого, к слову, упустил куда более опытный Ерохин. Так что неудача Прохина – это не неудача молодого, не оправдавшего надежды. Это неудача того системного подхода, который применялся в клубе с самого начала. И не только «Зенит» этим грешен.
Хотя вот есть пример «Локомотива», кстати. «Железнодорожники» своих молодых пускать к составу стали и без вынужденных мер, гораздо раньше, в рядовых матчах, не дожидаясь, когда приспичит. И да, «Локомотив» не выглядит образцом для подражания в плане результатов. Но было ли стыдно за Куликова, например, за его ошибки и ошибки молодых партнеров? Нет, напротив, при всей печальности результатов «Локомотив» показал, что у него есть потенциал и хорошая молодежь. Пусть она себя и проявит, может, потом в других клубах.
А что показал «Зенит»? Выдернул срочно Прохина без подготовки, нанес ему удар по голове этим матчем, после чего благополучно забудет и отправит скитаться по арендам, когда купит очередного Ловрена. Но это мы отвлеклись от игры.
Отчаяние и апатия
А в ней сигналом к тому, что Семак уже в перерыве ощущал безнадежность мероприятия, служила тройная замена в перерыве у «Зенита». Попытка встряхнуть команду. Как позднее сказал сам тренер, только замена Ракицкого была вынужденной. Уход Дриусси и Ерохина был обусловлен тактическими соображениями. И действительно, начал второй тайм «Зенит» достаточно бодро.
Пока Кузяев не повторил главную ошибку российских команд в Лиге чемпионов – глупость из-за потери концентрации. Партнер уже выбил мяч из-под ноги соперника, но Далер смачно наступил тому на ногу, подарив переломный пенальти, который пригвоздил «Зенит» и оставил только апатию – уже без отчаяния, которое хоть какие-то эмоции выражает. Как символ этой апатии, накрывшей и самого Семака, выход Шамкина вместо Малкома. Символично. Знаково. Он пока не лидер. И станет ли им в команде, где всем всё равно, где безразличие является превалирующим ощущением. Вопрос.
Цифры
Беззубость атаки. Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 5 (1)
Не самая острая игра получилась. Поскольку 16 ударов на двоих – это очень мало. Особенно скудным смотрится вклад «Зенита», который смог нанести только один точный удар в матче, где ему нужна была победа. Статистика просто удручающая, как и общий результат. А самыми бьющими на поле оказались Ланг и Ванакен – у них по четыре удара. У «Зенита» никто больше одного не нанес. Вся атака петербуржцев растворилась под серым бельгийским декабрьским небом.
Отсутствие класса. Владение мячом (точность передач): 49% (80%) — 51% (79%)
Примерно равная точность пасов говорит среди прочего о том, что соперники-то по своему классу сопоставимы, по составу, по тому уровню командной игры, который способны демонстрировать в данный момент. Нужно отбросить все эти предрассудки о том, что «Зенит» сильнее, потому что дороже игроков покупает. Не это определяет силу в конечном итоге. А то, как распоряжаться ресурсами. Дорогущий Малком оказался куда менее эффективен, чем 19-летний Де Кетеларе, ровесник Прохина, между прочим. Даже в таких чисто «классовых» компонентах, как владение мячом и точность передач, «Зенит» не был лучше – ситуация в таких условиях находится под контролем той команды, которая ведет в счете. Они и пасов поровну примерно наделали – под 380 точных. При этом игроки «Брюгге» больше набегали: 111 км против 107,9 км у «Зенита».
Покорность судьбе. Обводки (фолы): 12 (10) – 7 (11)
Надо отметить, что игра не была грубой. Всего 21 фол на двоих. Причем распределены они были равномерно. Каких-то эмоциональных и грубых всплесков не было. Хотя, возможно, они бы пошли на пользу даже – «Зениту» не хватало как раз эмоций, какого-то игрового гнева, злости. Слишком буднично всё происходило. Это отсутствие драйва, желания и стремления бороться, страдания и агрессии от складывающегося неудачно матча проявлялось у «Зенита» и в первой игре с «Брюгге». Напоминает ситуацию, когда у очень уставшего человека что-то не получается, из рук вон валится, но у него настолько мало сил, что он не может даже на это реагировать.
Понятно, что «Зениту» тяжело в плотном графике и с потерями в составе. Но вся Европа так живет, как верно заметил после матча сам Андрей Мостовой. В этом нет никакого повода для оправданий. Но все соперники при этом оказываются резче, более заряженными, более эмоциональными и агрессивными, что выражается в том, как они проявляют характер. «Зенит» же, сталкиваясь с трудностями, в этой еврокубковой кампании, сразу падал навзничь. Это отчасти и сам Сергей Семак после игры подтвердил:
Нам нужно было играть активно, агрессивно. К сожалению, остроты было немного. Но до первого пропущенного мяча и у наших ворот не было остроты. Игра шла без моментов. Что касается дальнейшего, то во втором тайме пенальти опять нас подкосил. Ошибаемся у своих ворот. И пенальти стал переломным моментом, после которого развернуть игру было сложно.
Теперь разворачивать в Лиге чемпионов уже ничего не получится. Но ключевое значение для «Зенита» будут иметь три ближайших матча в чемпионате, которые петербуржцы проведут дома. И главная битва в завершение года – игра со «Спартаком». Пора либо усугублять страдания, либо начать принять обезболивающие.
Хотя согласен с одним:Какие цели и задачи(в реальном времени) поставят власти перед футбольными,а те спустят вниз,так и будет развиваться система.Но при условии существования какого-нибудь мерзкого Берии,или последовательного и талантливого Дзержинского.Остальное размоется болотной жижей.
Хотя согласен с одним:Какие цели и задачи(в реальном времени) поставят власти перед футбольными,а те спустят вниз,так и будет развиваться система.Но при условии существования какого-нибудь мерзкого Берии,или последовательного и талантливого Дзержинского.Остальное размоется болотной жижей.
Тем более, в "Зените" намечаются перемены на руководящих постах. В конце сезона заканчивается контракт у спортивного директора Хавьера Рибалты, продление которого не планируется. Более того, в "Зените" недовольны летней трансферной кампанией, так что новый специалист на этой должность вполне ожидаем. Ранее СМИ сообщали, что новым спортивным директором после Рибалты станет Андрей Аршавин.
Тем более, в "Зените" намечаются перемены на руководящих постах. В конце сезона заканчивается контракт у спортивного директора Хавьера Рибалты, продление которого не планируется. Более того, в "Зените" недовольны летней трансферной кампанией, так что новый специалист на этой должность вполне ожидаем. Ранее СМИ сообщали, что новым спортивным директором после Рибалты станет Андрей Аршавин.
Но ничего страшного, сейчас Миллер еще в грохнет 30-40 миллионов народных денег в зимнее трансферное окно, обеспечит правильные трактовки правил и потом с трясущимся от напряжения выражением лица снова будет поздравлять своих подлиз болельщиков с "заслуженным" чемпионством.
Но ничего страшного, сейчас Миллер еще в грохнет 30-40 миллионов народных денег в зимнее трансферное окно, обеспечит правильные трактовки правил и потом с трясущимся от напряжения выражением лица снова будет поздравлять своих подлиз болельщиков с "заслуженным" чемпионством.
Зенит не может в футбол при таком тренере и в таком составе. Это диагноз, который мы видим второй сезон подряд.
Но Миллер похоже садомазохист, раз ничего не меняет и не увольняет Семака. Его все устраивает.
А почему тогда это должно волновать нас? Позорьтесь как хотите, только не втягивайте в это других.
Лучше буду смотреть Англию, там даже Вест-Бромвич и Брайтон выкладывается больше, чем наши Зенит с Локомотивом.
Зенит не может в футбол при таком тренере и в таком составе. Это диагноз, который мы видим второй сезон подряд.
Но Миллер похоже садомазохист, раз ничего не меняет и не увольняет Семака. Его все устраивает.
А почему тогда это должно волновать нас? Позорьтесь как хотите, только не втягивайте в это других.
Лучше буду смотреть Англию, там даже Вест-Бромвич и Брайтон выкладывается больше, чем наши Зенит с Локомотивом.
Ведь по швам СП трещит и не бегает "Зенит",
не хватает труб и газа,и от Миллера нет сглаза...
Всё в стране совсем не айс...Виноват во всём Чубайс.
Ведь по швам СП трещит и не бегает "Зенит",
не хватает труб и газа,и от Миллера нет сглаза...
Всё в стране совсем не айс...Виноват во всём Чубайс.
Можно распродать этих зажравшихся жлобов и собрать по РФ со всех регионов молодых и перспективных (из бедных семей и районов, а не по звонку папкиных и мамкиных сынулей) 17-20 лет и свезти их в "столицу", дать им жилье и возможность проявить себя в большом футболе, по мне так из этой акции выйдет больше толку чем кормить этих упырей дальше. Думаю предоставление шанса молодым-голодным на другую жизнь окупится в виде офигенной самоотдачи на поле, а этот вялый недофутбол уже поднадоел.
Можно распродать этих зажравшихся жлобов и собрать по РФ со всех регионов молодых и перспективных (из бедных семей и районов, а не по звонку папкиных и мамкиных сынулей) 17-20 лет и свезти их в "столицу", дать им жилье и возможность проявить себя в большом футболе, по мне так из этой акции выйдет больше толку чем кормить этих упырей дальше. Думаю предоставление шанса молодым-голодным на другую жизнь окупится в виде офигенной самоотдачи на поле, а этот вялый недофутбол уже поднадоел.
Спасибо Брюгге - пример настоящей команды, с желанием побед, приятно видеть, что в еврокубках, кошельки пока ничего не решают. (Тот же ПСЖ или МанСити уже который год пытаются, а что сделать если характер не купишь?).
P.S. Краснодар молодцы, у клуба есть: функционер, молодой тренер, который набирает вес своих яиц, есть молодая команда, и есть школа, где должен появиться хотя бы 1 игрок- лидер.
Спасибо Брюгге - пример настоящей команды, с желанием побед, приятно видеть, что в еврокубках, кошельки пока ничего не решают. (Тот же ПСЖ или МанСити уже который год пытаются, а что сделать если характер не купишь?).
P.S. Краснодар молодцы, у клуба есть: функционер, молодой тренер, который набирает вес своих яиц, есть молодая команда, и есть школа, где должен появиться хотя бы 1 игрок- лидер.
- Нам не хватает глубины состава для ЛЧ
- У нас травмирован Дзюба
- Малком, к сожалению, снова выбыл из строя перед ЛЧ
- Нас подкосил пенальти
- Вы посмотрите стоимость Лацио
Можно еще что-нибудь, да вспомнить.
Надо быть честными: группа была довольно ровная, но обделались славно. Хотя, какая вам разница - все равно же немытые.
Кстати, Малком восстановился, Брюгге дешевле Зенита, однако два раза вас прихлопнул. Тренер глупо и непонятно оправдывается. Мысли тренерской в игре нет. Удивить соперника нечем. Стоит на бровке и удрученно смотрит на это унылое г...
Так еще и сам уходить не планирует, хотя, действительно пора. Регресс всей команды налицо, но признавать это никто не собирается.
Надеюсь, по по результатам этого сезона у нас произойдет смена чемпиона.
Даже не так важно, кто им будет - главное, чтобы не Зенит.
- Нам не хватает глубины состава для ЛЧ
- У нас травмирован Дзюба
- Малком, к сожалению, снова выбыл из строя перед ЛЧ
- Нас подкосил пенальти
- Вы посмотрите стоимость Лацио
Можно еще что-нибудь, да вспомнить.
Надо быть честными: группа была довольно ровная, но обделались славно. Хотя, какая вам разница - все равно же немытые.
Кстати, Малком восстановился, Брюгге дешевле Зенита, однако два раза вас прихлопнул. Тренер глупо и непонятно оправдывается. Мысли тренерской в игре нет. Удивить соперника нечем. Стоит на бровке и удрученно смотрит на это унылое г...
Так еще и сам уходить не планирует, хотя, действительно пора. Регресс всей команды налицо, но признавать это никто не собирается.
Надеюсь, по по результатам этого сезона у нас произойдет смена чемпиона.
Даже не так важно, кто им будет - главное, чтобы не Зенит.
Зенит бесплатно отдал Сочи - Мамману, Мевлю, Нобоа. Эти игроки помогли бы Зениту выступить в лиге чемпионов более успешно и в прошлом и в этом сезоне
Но у Миллеров и Роттенбергов свои игры и футболисты в этих играх простые пешки
Зенит бесплатно отдал Сочи - Мамману, Мевлю, Нобоа. Эти игроки помогли бы Зениту выступить в лиге чемпионов более успешно и в прошлом и в этом сезоне
Но у Миллеров и Роттенбергов свои игры и футболисты в этих играх простые пешки