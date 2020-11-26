В резиденции папы римского прокомментировали известие о смерти Марадоны

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сегодня, 11:30

В официальной резиденции папы римского Франциска в Ватикане прокомментировали известие о смерти бывшего аргентинского футболиста .

Папу проинформировали о смерти Диего Марадоны. Он с любовью вспоминает встречи с Марадоной в прошлые годы. Папа поминает его в молитве, как делал это в прошлые дни, когда ему рассказали о его состоянии.

Папа римский Франциск – аргентинец, он известен своей любовью к футболу, — болеет за клуб «Сан-Лоренсо».