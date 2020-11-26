В резиденции папы римского прокомментировали известие о смерти Марадоны

В официальной резиденции папы римского Франциска в Ватикане прокомментировали известие о смерти бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Папу проинформировали о смерти Диего Марадоны. Он с любовью вспоминает встречи с Марадоной в прошлые годы. Папа поминает его в молитве, как делал это в прошлые дни, когда ему рассказали о его состоянии.
Папа римский Франциск – аргентинец, он известен своей любовью к футболу, — болеет за клуб «Сан-Лоренсо».
Да, я пошел против Папы Римского. Это случилось потому, что я приехал в Ватикан и увидел крыши из золота. А потом услышал, как Папа говорит о том, что Церковь беспокоится о бедных детях… Но, черт возьми, продай крышу, сделай хоть что-нибудь!
Да, я пошел против Папы Римского. Это случилось потому, что я приехал в Ватикан и увидел крыши из золота. А потом услышал, как Папа говорит о том, что Церковь беспокоится о бедных детях… Но, черт возьми, продай крышу, сделай хоть что-нибудь!