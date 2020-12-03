У Зе Луиша диагностирован перелом одной из костей стопы

Нападающий «Локомотива» получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:3). Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

После обследования подтвердился перелом одной из костей стопы. В понедельник Зе Луиш отправится на операцию в Рим. Зе Луиш восстановится к зимним сборам и полетит на них вместе с командой.

Фёдор Смолов перенес плановую операцию после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2018 года. 4 декабря Федор вернется в Москву и начнет активную фазу реабилитации после травмы, полученной в матче с «Динамо» в середине ноября.