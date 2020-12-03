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У Зе Луиша диагностирован перелом одной из костей стопы

03 декабря 2020, 18:58
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:3). Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

После обследования подтвердился перелом одной из костей стопы. В понедельник Зе Луиш отправится на операцию в Рим. Зе Луиш восстановится к зимним сборам и полетит на них вместе с командой.

Фёдор Смолов перенес плановую операцию после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2018 года. 4 декабря Федор вернется в Москву и начнет активную фазу реабилитации после травмы, полученной в матче с «Динамо» в середине ноября.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
03 декабря в 21:19
Здоровья Зе.
Ему нужен тренер, и напарники
Байкал-38
Байкал-38
03 декабря в 20:40
Не считаю Зе супер форвардом, но на данный момент это лучший нападающий, что у нас есть. Болельщикам Локо только остаётся набраться терпения и ждать зимнее трансферное окно, может найдёт просветление на Васю и он купит наконец то настоящего нападающего... хотя как мне лично кажется вряд ли.
Ну, а Зе скорейшего выздоровления и возвращение в строй!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 декабря в 19:34
Травма Зе Луиша практически обнулит весь атакующий потенциал "Локомотива" и без того не блещущий потоком результативным действий. Факты о реабилитации Смолова скорее раздражают, чем настраивают на оптимистичный лад.
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 19:30
М-да,теперь вообще некому забивать в Германии,а фрицам можно на матч выставлять "команду инвалидов Равенсбрюка".
Я на стреме
Я на стреме
03 декабря в 19:19
было в нападении одно живое существо, и тот гвоздь на обочине поймал
Zak11
Zak11
03 декабря в 19:16
С переломом ещё продолжал бегать в матче. Один из самых полезных в Локомотиве.
mahb9ik
mahb9ik
03 декабря в 19:14
Звиздец, это что опять Эдерище будет в старте, лучше уж Лисаковича, он хотя бы не падает при каждом столкновении, как же все печально.
SHMEL
SHMEL
03 декабря в 19:05
Паровозикам должно быть очень обидно, что ЗуЛуса сломали, по сути он их сейчас тащит.
beefs
beefs
03 декабря в 18:59
вот и усилились, только пришел...
Zenit_84
Zenit_84
03 декабря в 18:59
Выздоровления Зе Луишу
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