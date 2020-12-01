Крыховяк и Куликов получили сомнительные результаты тестов на коронавирус

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сегодня, 20:09

Полузащитники «Локомотива» и получили сомнительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Сегодня «железнодорожникам» предстоит матч против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов.