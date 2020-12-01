Крыховяк и Куликов получили сомнительные результаты тестов на коронавирус

Полузащитники «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов получили сомнительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
Сегодня «железнодорожникам» предстоит матч против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов.
|Локомотив-:-Ред Булл Зальцбург
|20:55 Не начался
Полузащитники «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов получили сомнительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
Сегодня «железнодорожникам» предстоит матч против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов.