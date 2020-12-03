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Рахимич: «Если у Влашича есть настрой, то и ЦСКА играет лучше»

03 декабря 2020, 21:11
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Элвир Рахимич поделился мнением о матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга».

ЦСКА создает большое количество моментов, много контролирует игру и подходит к штрафной, но нет последнего паса. В итоге у команды всего один гол в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Надеемся, что ЦСКА прорвет, и нападающие, наконец, проснутся. В этом матче очень важно победить.

Влашич — настоящий лидер сегодняшнего ЦСКА, человек, от которого много зависит. Если у него есть настрой, то и сам клуб играет лучше.

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Юрниекс1
Юрниекс1
03 декабря в 23:55
Один Влашич команду не вытянет..Если есть Марио,то вдвоем они еще могут сделать результат..а так при бездарном тренере,который тасует игроков но не в состоянии изменить тактику команды,шансов нет..
makkie
makkie
03 декабря в 23:23
Влашич уже лыжи смазал в Европу, зачем ему деградировать в цска?
Явно выше классом, чем вся команда вместе взятая (за исключением Фернандеса и Акинфеева). Тащит коней на себе как может.

Влашичу нужно прогрессировать, и будет дураком, если не уйдет зимой-летом в Европу.
Caniggia
Caniggia
03 декабря в 23:01
Влашича нет и ЦСКА нет! Грустно, что команда так зависит от одного человека. Опять провал, опять позор!
nubom
nubom
03 декабря в 22:51
К сожалению, сегодня Влашича озарение не посетило...
ermak6848
ermak6848
03 декабря в 22:14
это всё фантазии
mangox23
mangox23
03 декабря в 21:48
ОДин Влачиш не может вечно тянуть
FROBI
FROBI
03 декабря в 21:33
Влашич классный игрок, но у ЦСКА нет нападающего с фамилией Настрой...
С кем тогда играть Влашичу? ) чалится бедный понапрасну.
cska vperiod
cska vperiod
03 декабря в 21:28
Команда не должна зависеть от настроения одного игрока если даже он лидер.
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 21:28
Ты смотришь этот "футбол"???Что тут должно прорвать???
sv_1969
sv_1969
03 декабря в 21:17
Лидер и должен вести команду!
David Young
David Young
03 декабря в 21:13
Элвир прав - Влашич является лидером и очень важным игроком, но он не единственный ответственный за результат, исходы матчей зависят множества факторов и действий.
beefs
beefs
03 декабря в 21:12
удачи ЦСКА и достичь цели...
Zenit_84
Zenit_84
03 декабря в 21:11
Удачи и победы армейцам!
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