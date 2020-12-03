Рахимич: «Если у Влашича есть настрой, то и ЦСКА играет лучше»

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга».

ЦСКА создает большое количество моментов, много контролирует игру и подходит к штрафной, но нет последнего паса. В итоге у команды всего один гол в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Надеемся, что ЦСКА прорвет, и нападающие, наконец, проснутся. В этом матче очень важно победить.