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«Это было бы слишком поспешно». Уго Санчес — о возможном увольнении Зидана

03 декабря 2020, 16:29

Легенда «Реала» Уго Санчес заявил, что увольнение Зинедина Зидана с поста главного тренера было бы очень поспешным решением для мадридского клуба.

Сейчас это было бы слишком поспешно. Нужно подождать до конца группового этапа Лиги чемпионов, все осложняется зависимостью от результатов других клубов.

Будет определенное давление, нервозность и, очевидно, ожидание результата и в матче с менхенгладбахской «Боруссией».

Зидан переносит критику стоически, но я отмечаю и его нервозность, потому что его игроки не поднимаются до ожиданий, возлагаемых на игроков «Реала».

Ранее сообщалось, что «Реал» не намерен увольнять Зидана.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ anfield1984 (раскрыть)
03 декабря в 21:46
🤣🤣🤣не ты один
anfield1984
anfield1984 ответ Legend 6 (раскрыть)
03 декабря в 21:44
Твои слова да богу в уши. Я на алжирском недотепе за последние 2 месяца так поднял, что на работу можно до февраля не выходить
Legend 6
Legend 6 ответ anfield1984 (раскрыть)
03 декабря в 20:53
Думаю он это будет делать в ПСЖ в следующем сезоне
FROBI
FROBI
03 декабря в 20:51
Всё в руках самого Зидана.
Он упрямо гнёт свою линию - ставка на прежних ветеранов и своих любимчиков, не желая возиться с молодёжью.
По итогам ближайших матчей возможны 2 сценария: либо Зидан уцелеет со своими старпёрами, либо чистить пенсионеров и строить новую команду будет другой тренер.
eleven LC
eleven LC
03 декабря в 20:13, ред.
Реал впервые в истории может не выйти из групаы лч,я надеюсь этого не произойдёт ведь это будет грандиозный позор для лучшего клуба в истории этого турнира,сродни 2:8 которые теперь навсегда с Барселоной!
В любом случае Реалу надо выиграть у Боруссии
anfield1984
anfield1984 ответ Legend 6 (раскрыть)
03 декабря в 19:39
И Зезу ещё до конца не раскрылся как тренер, очень хочу, чтоб мы все таки стали свидетелями того, как он облажается с холандом мбапе и камавингой в составе.
anfield1984
anfield1984 ответ cska vperiod (раскрыть)
03 декабря в 19:38
Для того, чтоб Реал оставался подобной шлаебенью 100% не найти
cska vperiod
cska vperiod
03 декабря в 18:01
Лучше Зидана никого не найдут.
Brooklyn888
Brooklyn888
03 декабря в 17:53
Так поступить с Зиданом было бы слишком низко..
Legend 6
Legend 6
03 декабря в 17:43
Рано, еще не опозорился Реал)))
ЮЗИК
ЮЗИК
03 декабря в 17:34
Соглашусь с Санчесом
КЭТиК
КЭТиК
03 декабря в 16:38
Осталось ещё пару матчей проиграть....
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