«Это было бы слишком поспешно». Уго Санчес — о возможном увольнении Зидана

Легенда «Реала» заявил, что увольнение с поста главного тренера было бы очень поспешным решением для мадридского клуба.

Сейчас это было бы слишком поспешно. Нужно подождать до конца группового этапа Лиги чемпионов, все осложняется зависимостью от результатов других клубов.

Будет определенное давление, нервозность и, очевидно, ожидание результата и в матче с менхенгладбахской «Боруссией».

Зидан переносит критику стоически, но я отмечаю и его нервозность, потому что его игроки не поднимаются до ожиданий, возлагаемых на игроков «Реала».