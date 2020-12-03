«Это было бы слишком поспешно». Уго Санчес — о возможном увольнении Зидана

Легенда «Реала» Уго Санчес заявил, что увольнение Зинедина Зидана с поста главного тренера было бы очень поспешным решением для мадридского клуба.
Сейчас это было бы слишком поспешно. Нужно подождать до конца группового этапа Лиги чемпионов, все осложняется зависимостью от результатов других клубов.
Будет определенное давление, нервозность и, очевидно, ожидание результата и в матче с менхенгладбахской «Боруссией».
Зидан переносит критику стоически, но я отмечаю и его нервозность, потому что его игроки не поднимаются до ожиданий, возлагаемых на игроков «Реала».
Ранее сообщалось, что «Реал» не намерен увольнять Зидана.
Он упрямо гнёт свою линию - ставка на прежних ветеранов и своих любимчиков, не желая возиться с молодёжью.
По итогам ближайших матчей возможны 2 сценария: либо Зидан уцелеет со своими старпёрами, либо чистить пенсионеров и строить новую команду будет другой тренер.
Он упрямо гнёт свою линию - ставка на прежних ветеранов и своих любимчиков, не желая возиться с молодёжью.
По итогам ближайших матчей возможны 2 сценария: либо Зидан уцелеет со своими старпёрами, либо чистить пенсионеров и строить новую команду будет другой тренер.
В любом случае Реалу надо выиграть у Боруссии
В любом случае Реалу надо выиграть у Боруссии