Ломбертс: «Сейчас „Зенит“ в Лиге чемпионов не выглядит сильной командой»

Бывший защитник «Зенита» поделился мнением о поражении «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).

Думаю, сейчас такой момент, когда «Зенит» в Лиге чемпионов не выглядит сильной командой. Во всяком случае судя по тому, что я вижу и видел сегодня. Не думаю, что дело в тактике. Вообще сейчас мне легче всего было бы сказать, что «Зенит» в мои времена был сильнее. Но сравнивать — в принципе не очень корректно с моей стороны. Не люблю это делать.

Если судить по этой встрече, мне кажется, мы играли быстрее, удачнее выходили в контратаки, эффективнее прессинговали и в целом выглядели лучше как команда. Но надо понимать — на «Зените» сейчас сказывается вся эта ситуация с коронавирусом. Правда, точно так же она влияет и на «Брюгге». А бюджет бельгийской команды меньше, чем у «Зенита». Если «Зенит» не может ни разу в двух матчах обыграть «Брюгге», это плохо как для команды, так и в целом для российского футбола.

Отсутствие результатов показывает наличие проблем. Надеюсь, что со временем российские клубы начнут выступать в еврокубках удачнее, но это будет непросто. Ведь Россия уже успела пропустить вперед Португалию в таблице коэффициентов и потерять одно место в Лиге чемпионов. Когда же в групповых стадиях еврокубков играет всего четыре команды и никто из них не побеждает, снова догнать Португалию при таком раскладе невозможно.