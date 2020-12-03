Ярошик: «Сегодня ЦСКА обязан брать три очка — другого пути нет»

Бывший игрок ЦСКА поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга».

ЦСКА создаёт себе проблемы на ровном месте. Ожидание побед затянулось. Всё это очень грустно, но шансы на выход из группы всё ещё есть. Конечно, не всё зависит от команды. Надо побеждать в двух оставшихся матчах и ждать осечек от соперников. Сегодня «красно-синие» обязаны брать три очка — другого пути нет.

Никто не хочет вылетать из Лиги Европы. ЦСКА — большой клуб, поэтому разговоры о том, что можно пожертвовать еврокубками ради чемпионства — настоящий бред. Причина неудачной игры «армейцев» проста — молодым футболистам ЦСКА не хватает опыта. Но это тот случай, когда каждая игра, пусть и неудачная, идёт на пользу.

В еврокубках жду большего от лидеров команды. Когда ничего не получается, именно они должны делать разницу на поле. Самое главное — успешно выступая в Лиге Европы, на футболистов будет спрос со стороны европейских команд. Но пока, к сожалению, лидеры молчат. Надеюсь, сегодня они прервут обет молчания.

Что касается трансферов, не всегда новички дают результат с первого дня. Стоит отметить, с приходом новых футболистов у команды появилась вариативность. Надеюсь, руководство и селекционный отдел сделали правильный выбор. Совсем скоро новички будут радовать болельщиков. Дело в адаптации, всё впереди.