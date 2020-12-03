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Ярошик: «Сегодня ЦСКА обязан брать три очка — другого пути нет»

03 декабря 2020, 18:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга».

ЦСКА создаёт себе проблемы на ровном месте. Ожидание побед затянулось. Всё это очень грустно, но шансы на выход из группы всё ещё есть. Конечно, не всё зависит от команды. Надо побеждать в двух оставшихся матчах и ждать осечек от соперников. Сегодня «красно-синие» обязаны брать три очка — другого пути нет.

Никто не хочет вылетать из Лиги Европы. ЦСКА — большой клуб, поэтому разговоры о том, что можно пожертвовать еврокубками ради чемпионства — настоящий бред. Причина неудачной игры «армейцев» проста — молодым футболистам ЦСКА не хватает опыта. Но это тот случай, когда каждая игра, пусть и неудачная, идёт на пользу.

В еврокубках жду большего от лидеров команды. Когда ничего не получается, именно они должны делать разницу на поле. Самое главное — успешно выступая в Лиге Европы, на футболистов будет спрос со стороны европейских команд. Но пока, к сожалению, лидеры молчат. Надеюсь, сегодня они прервут обет молчания.

Что касается трансферов, не всегда новички дают результат с первого дня. Стоит отметить, с приходом новых футболистов у команды появилась вариативность. Надеюсь, руководство и селекционный отдел сделали правильный выбор. Совсем скоро новички будут радовать болельщиков. Дело в адаптации, всё впереди.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
03 декабря в 20:57
Сколько можно про "молодых футболистов"????
Когда видишь их сверстников в европейских клубах, вопрос: у них в других единицах времени возраст чо ли измеряется?
oFANATo
oFANATo
03 декабря в 20:17
Боярский готов пожертвовать Еврокубками у Зенита ради РПЛ.
А ЦСКА — большой клуб, поэтому разговоры о том, что можно пожертвовать еврокубками ради чемпионства — настоящий бред.
David Young
David Young
03 декабря в 20:07
"ЦСКА — большой клуб, поэтому разговоры о том, что можно пожертвовать еврокубками ради чемпионства — настоящий бред." - главные слова из данной речи Ярошика. Это действительно бред, но, к сожалению, он присутствует в головах многих. А ведь очевидно, что жертвовать еврокубками ради чемпионата является, в долгосрочной перспективе, причём не только для российского футбола, но и для каждого из клубов из РПЛ по отдельности, очень немудрой, и эгоистичной вещью.

Очень надеюсь, что постепенно отношение к еврокубкам будет более серьёзным и ответственным, как и качество игры российских клубов в них, или выпадение из первой десятки в рейтинге УЕФА относительно скоро может стать реальностью.
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 19:49
А лидеры нынешнего ЦСКА КТО???* Акинфеев не может повлиять на ход игры на поле,Влашича закроют-и пиши пропало,Марио(даже когда жив) сам пашет,но передать огонь сопротивления не способен.Кто ещё ? НИ-КО-ГО,нет лидера в команде.
Теперь надо "всего-то" победить в двух оставшихся матчах,а "Динамо" ещё победить в сегодняшнем.Много верящих в это,с учётом нынешней игры команды?
rubinovyi2
rubinovyi2
03 декабря в 19:41
Начинается,вчера Зенит был обязан,сегодня ЦСКА,дождитесь хоть окончания игры,а потом уж и...((
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 19:20
Возьмём,раз надо! Конь не хуже коровы!🤣😜
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 декабря в 19:18
Хоть кони может победят...
cska vperiod
cska vperiod
03 декабря в 19:16
Я болельщик ЦСКА но никогда ставки на армейцем не делаю, мы самые непредсказуемые.
КЭТиК
КЭТиК
03 декабря в 19:13
Ну не получилось и что?
mihaluch
mihaluch
03 декабря в 19:13
Уже пятый тур обещают.
sv_1969
sv_1969
03 декабря в 18:56
Обязан не значит возьмёт. Удачи!
shlomo
shlomo
03 декабря в 18:52
Посмотрим...даже ничего загадывать не хочется....
Cat01
Cat01
03 декабря в 18:51
Нужно только победить!!!
Zenit_84
Zenit_84
03 декабря в 18:34
Да, три очка не помешают
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