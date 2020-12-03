Дешам — о Жиру: «Покер в Лиге чемпионов случается не каждый день»

Главный тренер сборной Франции прокомментировал игру форварда «Челси» , который отметился покером в ворота «Севильи» (4:0) в матче Лиги чемпионов.

Нападающему всегда важно забивать голы. Жиру забил 4 мяча в Лиге чемпионов в ворота «Севильи», которая является очень сильной командой. Он был очень рад, что сумел начать матч в стартовом составе, потому что он редко выходит в основе.

Покер в Лиге чемпионов случается не каждый день. Оливье — умный парень с огромной волей к победам.