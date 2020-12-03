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Дешам — о Жиру: «Покер в Лиге чемпионов случается не каждый день»

03 декабря 2020, 22:44
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру форварда «Челси» Оливье Жиру, который отметился покером в ворота «Севильи» (4:0) в матче Лиги чемпионов.

Нападающему всегда важно забивать голы. Жиру забил 4 мяча в Лиге чемпионов в ворота «Севильи», которая является очень сильной командой. Он был очень рад, что сумел начать матч в стартовом составе, потому что он редко выходит в основе.

Покер в Лиге чемпионов случается не каждый день. Оливье — умный парень с огромной волей к победам.

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Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
04 декабря в 08:35
Туз Лемпарда
Loko57
Loko57
03 декабря в 23:56
Значительное достижение. Четыре за матч, да и Севилью слабой командой не назовёшь.
STVA 1
STVA 1
03 декабря в 23:24
Молодец Жиру!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 22:45
Один раз в пять лет!
Zenit_84
Zenit_84
03 декабря в 22:45
Да, отличное достижение!
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