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«Торпедо» и «Нижний Новгород» одержали победы. Итоги 24-го тура ФНЛ

сегодня, 21:02

Закончились все матчи 24-го тура ФНЛ.

«Нефтехимик» — «Нижний Новгород» 0:1
Гол: Калинский Николай 71

«Текстильщик» — «Оренбург» 0:2
Голы: Юсупов Артём 15, Аюпов Тимур 40

«Алания» — «Енисей» 3:0
Голы: Бутаев Алон 20, Хосонов Хетаг 34, Кочиев Хетаг 66

«Динамо» — «Чертаново» 1:2
Голы: Баранов Павел 90+1 — Молтенинов Илья 55, Молтенинов Илья 63

«Иртыш» — «Томь» 1:0
Гол: Кротов Антон 21

«Факел» — «Велес» 0:0

«Акрон» — «Спартак-2» 0:0

«Волгарь» — «СКА-Хабаровск» 0:1
Гол: Базелюк Константин 61 (пенальти)

«Крылья Советов» — «Чайка» 2:1
Голы: Голенков Егор 72, Солдатенков Александр 75 — Умаев Идрис 70

«Шинник» — «Балтика» 1:3
Голы: Гонгапшев Албек 26 — Юрганов Игорь 3, Маркович Мирослав 9, Маркович Мирослав 18

«Торпедо» — «Краснодар-2» 4:2
Голы: Лебеденко Игорь 3, Лебеденко Игорь 17, Калмыков Амур 49, Берковский Илья 90+4 — Сперцян Эдуард 40, Сперцян Эдуард 67 (пенальти)

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:45
Первая пятерка без потерь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:07
Нежданчики имеют место быть...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:07
Игнашевича в РПЛ
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