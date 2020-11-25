«Торпедо» и «Нижний Новгород» одержали победы. Итоги 24-го тура ФНЛ

Закончились все матчи 24-го тура ФНЛ.
«Нефтехимик» — «Нижний Новгород» 0:1
Гол: Калинский Николай 71
«Текстильщик» — «Оренбург» 0:2
Голы: Юсупов Артём 15, Аюпов Тимур 40
«Алания» — «Енисей» 3:0
Голы: Бутаев Алон 20, Хосонов Хетаг 34, Кочиев Хетаг 66
«Динамо» — «Чертаново» 1:2
Голы: Баранов Павел 90+1 — Молтенинов Илья 55, Молтенинов Илья 63
«Иртыш» — «Томь» 1:0
Гол: Кротов Антон 21
«Факел» — «Велес» 0:0
«Акрон» — «Спартак-2» 0:0
«Волгарь» — «СКА-Хабаровск» 0:1
Гол: Базелюк Константин 61 (пенальти)
«Крылья Советов» — «Чайка» 2:1
Голы: Голенков Егор 72, Солдатенков Александр 75 — Умаев Идрис 70
«Шинник» — «Балтика» 1:3
Голы: Гонгапшев Албек 26 — Юрганов Игорь 3, Маркович Мирослав 9, Маркович Мирослав 18
«Торпедо» — «Краснодар-2» 4:2
Голы: Лебеденко Игорь 3, Лебеденко Игорь 17, Калмыков Амур 49, Берковский Илья 90+4 — Сперцян Эдуард 40, Сперцян Эдуард 67 (пенальти)
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.