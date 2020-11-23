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Поражение ПСЖ и разгромная победа «Лилля». Итоги 11-го тура Лиги 1

сегодня, 00:57

Закончились все матчи 11-го тура Лиги 1.

«Ренн» — «Бордо» 0:1
Гол: Бен Арфа Атем 37

«Монако» — «Пари Сен-Жермен» 3:2
Голы: Фолланд Кевин 52, Фолланд Кевин 65, Фабрегас Сеск 84 (пенальти) — Мбаппе Килиан 25, Мбаппе Килиан 37 (пенальти)

«Брест» — «Сент-Этьен» 4:1
Голы: Онора Франк 7, Дуверне Жан-Кевин 23, Кардона Ирвин 33, Мунье Стив 38 — Камара Махди 31

«Нант» — «Метц» 1:1
Голы: Коло Рэндал 29 — Лейя Аарон 45+4 (пенальти)

«Дижон» — «Ланс» 0:1
Гол: Муинга Арно 23

«Монпелье» — «Страсбур» 4:3
Голы: Мендеш Педру 8, Делор Анди 13, Делор Анди 31, Ляборд Гаэтан 68 — Лала Кенни 22 (пенальти), Диалло Хабибу 26 (пенальти), Ажорке Людовик 45

«Реймс» — «Ним» 0:1
Гол: Рипар Рено 62 (пенальти)

«Анже» — «Лион» 0:1
Гол: Кадевере Тино 78

«Лилль» — «Лорьян» 4:0
Голы: Язиджи Юсуф 29, Язиджи Юсуф 51, Араужо Луис 57, Дэвид Джонатан 90

Поражение ПСЖ и разгромная победа «Лилля». Итоги 11-го тура Лиги 1

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:44
Я-то думал, там Головин все зарешал...
shlomo
shlomo
сегодня в 07:36
Хорошо лягушатники поглумились
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:58
Думаю, на длинной дистанции ПСЖ свое возьмет. Хотя хотелось бы , чтоб кто то им конкуренцию составил.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:03
Разгром Лилем Лорьяла был определен самой игрой команды из Лиля. Отсутсвие полного доминирования ПСЖ
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:33
Монако конечно удивил
Mangur
Mangur
сегодня в 01:16
Итоги парадоксальны. Неожидал
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