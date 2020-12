«Манчестер Юнайтед» — лучший клуб в истории АПЛ по волевым очкам

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» (3:1) в матче АПЛ .

Opta Joe сообщает, что «красные дьяволы» заработали 385-е очко в играх, в которых клуб изначально уступал. Этот результат является лучшим в истории АПЛ (турнир основан в 1992 году).

Второе место по этому показателю занимает «Тоттенхэм» (383 очка), третье – «Арсенал» (356), четвертое – «Ливерпуль» (336), на 5-м месте – «Челси» (332).

